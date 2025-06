Los secretos mejor guardados de Billy Joel: una traición, un romance prohibido y dos intentos de suicidio

Billy Joel decidió echar luz sobre sus zonas más oscuras: el mítico músico estadounidense estrenó esta semana en el Festival de Tribeca la primera parte del documental en el que repasa su vida y, según los que pudieron verlo, algunas de las revelaciones del film son sorprendentes.

Una de las declaraciones más fuertes del músico de 76 años en el documental, que lleva por título Billy Joel: And So It Goes, es que intentó suicidarse en dos oportunidades y luego de uno de los intentos terminó en coma. El motivo que lo llevó a tomar esa determinación es aún más impactante: se sentía culpable por haber tenido un romance con la esposa de uno de sus amigos más cercanos.

“Me sentí muy, muy culpable. Tenían un hijo. Me sentí como un rompehogares”, recordó el cantante Richard E. Aaron - Redferns

A sus veintitantos años, Joel formaba parte de una banda llamada Attila junto a Jon Small. Por aquel entonces, acababa de mudarse con su amigo Elizabeth Weber —quien por aquel entonces era su esposa— y su hijo. “Bill y yo pasamos mucho tiempo juntos”, reveló Weber en el documental, añadiendo que el romance entre ellos fue “un proceso lento”.

Con el correr de los meses, Small se dio cuenta de que algo extraño ocurría y decidió preguntarle a su amigo. Allí fue cuando Joel le reveló la verdad: “Estoy enamorado de tu esposa”.

“Me sentí muy, muy culpable. Tenían un hijo. Me sentí como un rompehogares”, recordó el cantante de “Piano Man". “Estaba enamorado de una mujer y me dieron un puñetazo en la nariz totalmente merecido. Jon estaba muy enojado. Yo estaba muy enojado, también”, rememoró.

La pelea entre sus miembros marcó el final de Attila, y también el fin de la amistad de los dos músicos, al menos por un tiempo. Inmediatamente, Elizabeth huyó, Joel empezó a beber, y esto marcó el inicio de una espiral descendente para la estrella.

“No tenía dónde vivir. Dormía en lavanderías y estaba profundamente deprimido. Creo que llegó un punto en el que llegué a estar casi psicótico”, expresó el músico en el documental. “Así que pensé: ‘Ya está. No quiero vivir más’. Tenía mucho dolor y era como si pensara: ‘¿Para qué seguir aquí? Mañana será igual que hoy, y hoy es un día horrible’. Así que pensé en acabar con todo”, reveló.

En ese momento, la hermana de Joel, Judy Molinari, trabajaba como asistente médica y le suministraba pastillas para ayudarlo a dormir. “Pero Billy decidió tomárselas todas a la vez... Estuvo en coma durante días y días”, recordó la mujer. Y añadió entre lágrimas: “Fui a verlo al hospital y estaba allí tendido, pálido como una sábana. Pensé que lo había matado”.

Joel reconoció que en ese momento fue “muy egoísta” y recordó haberse despertado en el hospital pensando que quería hacerlo de nuevo, pero esta vez “de manera eficaz”. Y entonces, al cabo de un tiempo bebió una botella entera de un conocido lustrador de muebles.

Billy Joel en 1985 Paul Natkin - Archive Photos

“Aunque nuestra amistad estaba a punto de estallar, Jon me salvó la vida”, reconoció Joel en el documental. Y Small agregó: “Nunca me dijo nada realmente. La única respuesta práctica que puedo dar sobre por qué Billy terminó tan mal fue porque me amaba mucho y lo destrozaba haberme hecho tanto daño. Al final, lo perdoné”.

Tras los intentos de suicidio, el cantante de “We Didn’t Start the Fire” decidió internarse. Un par de semanas después recibió el alta con una nueva perspectiva: “Salí pensando que podía utilizar todas esas emociones para canalizarlas en música”, recordó.

Así fue como la historia con su viejo amigo tuvo una segunda vuelta, su romance con Elizabeth se convirtió en uno de los más importantes de su vida: se reencontraron y estuvieron casados entre 1973 y 1982.

En una entrevista realizada por People en el estreno del documental, Weber aseguró que haber podido repasar ese período de su vida fue “genial”. “Fue fantástico vivirlo entonces, es fantástico cada vez que pienso en ello y es fantástico verlo ahora”, aseguró Weber, de 76 años.

Quien no estuvo presente en el estreno fue Joel, quien recientemente se vio obligado a cancelar todos los conciertos que tenía programados, luego de revelar que padece una extraña condición cerebral.

Dirigido por Susan Lacy y Jessica Levin, Billy Joel: And So It Goes, muestra el viaje del ícono de la música desde sus humildes raíces en Long Island hasta el estrellato internacional a través de imágenes de archivo inéditas y entrevistas a corazón abierto.