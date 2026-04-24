Martín Fierro de la Moda 2026: los nominados, los conductores, las figuras homenajeadas y un invitado internacional

Este domingo se llevarán a cabo los premios Martín Fierro de la Moda a partir de las 21 por la pantalla de Telefe. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra) entregará los galardones a lo más destacado del rubro en 2025 con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda; además, habrá homenajes especiales y la presencia destacada de un diseñador argentino que está triunfando en el exterior.

La gran noche de la moda argentina comenzará a las 21 con el despliegue de la alfombra roja, conducida por Chino Leunis y Zaira Nara, por la que desfilarán figuras e importantes diseñadores. A las 22, los más de 300 invitados se reunirán en los estudios del canal para disfrutar del evento.

Además, como suele suceder, Streams Telefe tendrá una transmisión exclusiva en vivo por YouTube desde las 20.30, donde Fefe Bongiorno y Fede Popgold reaccionarán a todo lo que suceda, mientras que Lucila “Tora” Villar hará la cobertura desde la red carpet para mostrar los mejores looks y hablar con todos los famosos en su ingreso al evento.

Icóno de la moda argentina

En medio de los trascendidos sobre su salud por sus molestias en la espalda, Susana Giménez confirmó su presencia a la gala, donde será reconocida por su compromiso con la moda local e internacional.

Según pudo saber LA NACION, la diva será homenajeada no por su trayectoria televisiva sino por ser un ícono de la moda que inspiró a tantas mujeres argentinas con sus looks y con su estilo único. Es por ello que en la velada de los Martín Fierro habrá una retrospectiva en su honor con un show sorpresa alusivo.

Susana Giménez será reconocida por su compromiso con la moda local e internacional

Mirtha Legrand, la otra gran diva de la televisión argentina que también está nominada a los Martín Fierro de la Moda, estaba muy entusiasmada y con muchas ganas de asistir a la ceremonia, pero no podrá hacerlo por indicación explícita de sus médicos, que le recomendaron no salir de su casa. Es por ese mismo motivo, a raíz de un cuadro viral que transita la conductora, que en las últimas dos semanas no pudo grabar su programa.

Una presencia especial

El diseñador argentino Adrián Appiolaza, actual director creativo de Moschino, estará presente en la entrega de premios y será distinguido por su trayectoria internacional, que incluye su trabajo en algunas de las casas de moda más prestigiosas, como Chloé, Louis Vuitton, Miu Miu y Loewe.

Adrián Appiolaza es argentino, a los 18 años se mudó a Londres y construyó su carrera en importantes casas de moda Getty Images

El mes pasado, durante la Semana de la Moda de Milán, Appiolaza presentó la colección otoño-invierno 2026 inspirada en símbolos argentinos, con estampas de fileteados, imágenes de Mafalda y el Obelisco y calzado alusivo a los colectivos de la línea 29, por los que él transitaba antes de mudarse a Londres a los 18 años.

Los diseños fileteados del director creativo de Moschino en la Semana de la Moda de Milán Moschino

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

Juana Viale con uno de sus looks del verano Mauro V. Rizzi

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)

Juana Viale (Almorzando con Juana)

Teté Coustarot (Argentina de película)

Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

Flor de la V en Los profesionales de siempre

Vero Lozano (Cortá por Lozano)

Yanina Latorre (SQP)

Mariana Fabbiani (DDM)

Flor De La V (Los profesionales)

Mejor estilo en conducción masculina

Mario Pergolini en Otro día perdido

Mario Pergolini (Otro día perdido)

Iván De Pineda (Pasapalabra)

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel De Brito (LAM)

Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Mejor estilo panelista femenina

Sol Pérez

Sol Pérez (Gran Hermano)

Carolina Molinari (Puro Show)

Analía Franchín (A la Barbarossa)

Mejor estilo panelista masculino

Fabián Paz

Hernán Drago (Los 8 escalones)

Fabián Paz (DDM)

Lizardo Ponce (SQP)

Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Actriz con mejor estilo en ficción

Julieta Zylberberg en Yiya Prensa

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Monna Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con mejor estilo en ficción

Leonardo Sbaraglia en Menem

Benjamín Vicuña (Corazón delator)

Franco Masini (El retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor estilo femenino en big show

Lali en La Voz Argentina

Lali Espósito (La Voz Argentina)

Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)

Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

Carolina Pampita Ardohain (Los 8 escalones)

Mejor estilo masculino en big show

Juliana Gattas y Ale Sergi en La Voz Argentina

Ale Sergi (La Voz Argentina)

Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor diseñador/a moda femenina

Javier Saiach

Evangelina Bomparola

Marcelo Senra

Juan Hernández Daels

Mejor diseñador moda masculina

Matías Carbone

Nicolás Zaffora

Sebastián Raimondi

Mejor maquillador/a

Mabby Autino

Vero Luna

Gervasio Larrivey

Mejor peluquero

Max Jara

Mauro Max De Brito

Facu Díaz (Niche Studio)

Cristian Rey

Mejor estilista

Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

Romina Giangreco

Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor influencer de moda

Zaira Nara en Paris fashion Week 2026 @zairanara

Zaira Nara

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Mejor estilo femenino en streaming

Momi Giardina (Telefe – Luzu)

Evelyn Botto (Olga)

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telefe – Olga)

Mejor estilo masculino en streaming

Santi Talledo (Telefe – Luzu)

Grego Rossello (Telefe)

Fer Dente (Olga)

Nacho Elizalde (Olga)

Mejor estilo en redes

Pampita frente a las imponentes puertas de su casa en Barrio Parque Instagram

Carolina Pampita Ardohaín

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo

Nuevo talento de la moda

Valentina Schuchner

Luz Ballesteros

Anushka Elliot