Lourdes Sánchez y el Chato Prada... ¿se casan?

El Chato Prada y Lourdes Sánchez junto a su hijo

22 de mayo de 2019 • 12:35

Después de años de reclamos - que se renuevan sistemáticamente-, parece que el momento más esperado por Lourdes Sánchez llegó. Es que la bailarina hace público todo el tiempo su deseo de casarse con su pareja y padre de su hijo Valentino, el productor Chato Prada mientras que él siempre se mostró poco dispuesto a pasar por el registro civil.

"¿Y el anillo pa' cuando? Te amo", le escribió hace un tiempo la bailarina en su cuenta de Instagram por si a alguien le quedaban dudas de sus ganas de ponerse el vestido de novia. Si bien en un primer momento, el productor dijo que se trataba de una cuestión de costos, luego terminó reconociendo que el casamiento le parecía "un embole".

Pero ayer cambió todo cuando, en pleno ensayo, Prada sorprendió a Lourdes. Mientras se preparaba para el próximo ritmo junto a Fede Bal, el productor ingresó al estudio con la cámara de su celular en una mano y el anillo en la otra. "¿No querías un anillo?", le dijo. Y ahí mismo, ante la incredulidad de ella, le puso la... ¿alianza? Ella, llorando, solo respondió: "¿Es en serio, mi amor?" creyendo que se trataba de una broma y mientras su compañero de baile le decía: "Dale un beso, Lourdes".

La bailarina se explayó en Los ángeles de la mañana, donde le preguntaron por la fecha de la boda. "Me regaló un anillo, ya está, y encima me queda grande -se quejó- . Yo esperaba que me dijera nos casamos el año que viene o algo, pero nada. Ni siquiera se puso un anillo él". El resto de las angelitas le señaló que Prada fue poco romántico porque no se arrodilló para hacer el pedido formal, pero eso a ella no le importó: "Arrodillarse es vintage, lo que quería era la fecha". Pero parece que para más definiciones, la bailarina deberá seguir esperando...