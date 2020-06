La bailarina se animó a predecir qué tipo de mujer será el nuevo amor de Tinelli Crédito: Instagram

30 de junio de 2020 • 11:04

No pasaron ni 72 horas de la noticia de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes , pero ya hay figuras que se animan a imaginar quién y cómo será la próxima pareja del famoso conductor televisivo. Una de las primeras en hacer estas especulaciones fue Lourdes Sánchez. "Por ahí nos sorprende y aparece con alguien más madura, en sentido de una señora señora", lanzó la bailarina en Pampita online.

Tras su regreso a la pantalla chica, Pampita Ardohain arrancó con todo y es por eso que no dudó en poner su mirada sobre los temas de la semana: uno de ellos, la ruptura del conductor de ShowMatch , programa en donde la modelo oficia de jurado. La conductora fue al grano y le preguntó a la mujer del Chato Prada, productor y amigo de Tinelli, con quién pensaba que estaría Marcelo en el futuro. "Es que todas sus mujeres fueron muy diferentes entre sí, entonces me cuesta imaginar. Por ahí nos sorprende y aparece con alguien más madura, en sentido de una señora señora . ¡Una Susana (Giménez)!", contestó la bailarina.

Ante la mirada de desconfianza del resto del staff del programa de NetTV, todos coincidían en que no se lo imaginaban con alguien mayor, Lourdes insistió: "Pero te puede sorprender, eh". Además el equipo de Pampita online quiso saber si Lourdes ya tenía en vista a alguien para presentarle al conductor. "No, todavía no pensé en alguien porque nos enteramos ayer, pero ya es el soltero más codiciado".

Sobre Valdes, la bailarina opinó: "Lo que le pasó a Marcelo con Guillermina es que lo deslumbró en todo sentido. Pude conocerla poquito y es súper copada, más allá de que es una mujer tan bella que no podés dejar de mirarla. Es muy copada y a la vez muy reservada".

Después de 8 años, Marcelo anunció a través de las redes sociales que junto a Guillermina habían decidido separarse. La noticia sorprendió ya que la pareja parecía de lo más consolidada y se había comprometido hace algunos meses. Padres de Lorenzo, el conductor y la modelo habían encontrado una manera de llevar adelante su relación y habían sorteado varias crisis en el pasado.