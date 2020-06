Pampita volvió a conducir su programa de Net TV y recibió una agradable sorpresa de su marido, Roberto García Moritán Crédito: Net tv

Luego de tres meses de cuarentena, Carolina "Pampita" Ardohain volvió a la televisión con su magazine Pampita Online . Si bien el ciclo había comenzado a principios de marzo, tras unas pocas emisiones al aire fue levantado debido a la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional y el miedo de la conductora a contagiarse coronavirus .

Con una escenografía mucho más amplia para mantener el distanciamiento social necesario, un living íntegramente decorado con muebles de la línea Pampita by Fontenla y tres pantallas gigantes, Ardohain se mostró muy emocionada por volver a trabajar . "Cuando me fui, hace tres meses, nunca me imaginé que después de 100 días íbamos a seguir en la misma situación. Al programa hay que volver, es un programa que queremos mucho, que nos gusta mucho hacer. Por suerte el canal nos dio estos tres meses, pero queríamos volver a compartir con ustedes nuestras tardes", comentó al tiempo que aclaró que van a tomar todas las medidas de seguridad para "cuidarnos entre todos y cuidar a nuestros invitados también".

Vestida por Ginebra y con un look muy casual (jean elastizado y camisa de un solo hombro color fucsia), la modelo hizo una confesión mientras presentaba su outfit: "No tengo ni las manitos ni los pies hechos porque no puede entrar nadie a mi barrio", lanzó, entre risas, sobre algunos de los efectos de la cuarentena.

¡Qué comience el show!

Sin muchos más preámbulos, y antes de dar comienzo a la agenda del programa, Pampita presentó al panel que la acompañará en esta segunda mitad del año. La primera en aparecer en escena fue Silvina Luna , quien por primera vez estuvo en el estudio, ya que en las emisiones anteriores participó del ciclo -vía skype- por su condición de paciente de riesgo . "Estuve como 60 días encerrada. Después surgió el programa de elnueve ( El show del problema ) y me animé a salir porque veo que toman todas las medidas de prevención necesarias y anímicamente me hace muy bien", señaló.

Luego, fue el turno de Puli Demaría , quien se volvió a reencontrar con su amiga tras cien días de no tener contacto. "Qué lindo estar de vuelta. ¡Estoy feliz! Siento como que arranca hoy el programa por primera vez. Tenemos estudio nuevo y esta re canchero", expresó eufórica.

El equipo de Pampita Online en el primer programa tras el parate de tres meses Crédito: Net Tv

Algunos acordes de reggaetón anunciaron la entrada de la siguiente panelista, Barby Franco . Con un barbijo con tachas diseñado por Claudio Cosano, la novia de Fernando Burlando contó cómo vivió estos días de aislamiento en el campo. "Fueron 110 días 24x7 con el señor (en referencia a su pareja). Me recibí de carpintera, aprendí a montar a caballo por tutorial, hice de todo", indicó sin poder creer sus habilidades ocultas.

El último en ingresar al estudio fue su íntimo amigo Gabriel Oliveri . Tras aclarar que sólo por hoy estará presente en el piso y después saldrá vía skype, el periodista explicó los motivos de su decisión: "Es la segunda vez que salgo porque tengo mucho miedo. Te lo debía porque sos vos y siempre fuiste muy generosa conmigo", reveló antes de desplegar un cuestionario íntimo para la conductora.

"¿Roberto es el amor de tu vida?", lanzó sin filtro en referencia a García Moritán. Sorprendida por la pregunta de su amigo, Pampita confesó: "Uno siempre quiere creer que sí, es el hombre que está hoy en mi mente y en mi corazón. El que constantemente me acompaña, el que me ayuda en la crianza de mis hijos".

Tras confesar las ganas de tener un hijo con su actual marido, la modelo dio algunos detalles de su intimidad en cuarentena: "A rajatabla a las 20.30 los chicos se van a dormir. Así que tenemos nuestro momento solos como pareja. Es muy importante el sexo en una relación. Hay que ponerle voluntad, ganas y sorprender".

Pampita Online

A pesar de su inesperada confesión, la mujer de García Moritán fue nuevamente incomodada por su colega: "¿Es el primer hombre que te es fiel?", disparó sin reparo. "Quiero pensar que muchos me fueron fiel. Capaz no me enteré pero, por lo menos, me quedé con la sensación de que sí", rebatió la ex de Benjamín Vicuña, Pico Mónaco y Mariano Balcarce, entre otros.

Cambia, todo cambia

Si bien Carolina Ardohain aclaró que el panel que la acompañará en esta segunda mitad del año es el mismo con el que arrancó en marzo, advirtió que sus integrantes irán rotando día a día para mantener las medidas de seguridad correspondientes. De hecho, el distanciamiento entre ellos se manifestó durante todo el programa a través de algunos cambios en la dinámica del magazine.

Mientras que el debate sobre la actualidad televisiva quedó a cargo de Silvina Luna y Gabriel Oliveri, todo lo que sucedió en las redes fue tema de Barby Franco y Puli Demaría. En el medio, la conductora aprovechó para entrevistar a sus dos invitados del día: Lourdes Sánchez que charló vía skype y Flavio Mendoza , en el living.

La sorpresa final

Antes de despedirse, y mientras agradecía el ramo de flores con dedicatoria enviado por Roberto García Moritán, Pampita fue sorprendida con una videollamada muy especial. "Hola mi amor, que linda sorpresa. Me llena de orgullo verte ahí", gritó la modelo muy emocionada al ver a su marido del otro lado de la pantalla.

"Felicitaciones a Asociar y a todos los colaboradores que te acompañan. Están en los barrios más necesitados entregando cosas para la gente. Es una asociación sin fines de lucro y me encanta el trabajo que hacen, sé que le ponen el cuerpo porque volvés a casa destruido. Hay que estar todo el día con los bidones de la mañana a la tarde, como le estás poniendo el pecho y el corazón a este proyecto que nació en cuarentena. Se están rompiendo el alma. Muero de amor, esas cosas me enamoran cada día más", agregó muy orgullosa sobre el trabajo voluntario de su pareja.

Desde Fuerte Apache, el empresario gastronómico le devolvió los elogios: "Te das cuenta de lo generosa que sos. En tu primer programa estás hablando de mí. Vos me generás admiración y me inspirás en todo lo que hago. Es una alegría enorme ser parte de tu familia. Te felicito por tu programa. Teníamos muchas ganas de volver a verte en televisión", confesó García Moritán muy enamorado.

Tras retarlo por no tener la máscara de protección colocada correctamente, la flamante esposa concluyó: "Gracias que me apoyás en esta locura de estar acá en la tele. Como yo te apoyo a vos que estés en la calle todos los días. ¡Te amo!".