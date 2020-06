El conductor y la empresaria le pusieron punto final a su relación de más de ocho años Crédito: Instagram

Marcelo Tinelli anunció su separación de Guillermina Valdes este domingo en su cuenta de Instagram. "Hola a todos, quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos", dice al comienzo del mensaje en sus Stories.

"Después de estos casi ocho años hermosos que vivimos sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado [Lolo] que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento, los quiero", concluyó el conductor.

Valdes no se ha pronunciado hasta el momento sobre la separación, pero sí posteó una imagen de su hijo en Instagram y les deseó un buen día a sus seguidores en sus Stories.

Las últimas imágenes de la pareja unida datan del 1° de abril, cuando Marcelo Tinelli cumplió 60 años y lo festejó en Esquel rodeado de su familia , en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

El conductor compartió en sus redes algunos de los regalos de cumpleaños que le hicieron sus hijos, e hizo el desafío viral en pareja que fue furor, surgido de la aplicación Tik Tok. Los resultados de las preguntas revelaron que Tinelli era "el más celoso" de la relación y el que "dio el primer beso", y hubo coincidencias en que Valdes era la más "graciosa" y "enojona".

En febrero, por otro lado, ambos se saludaron mutuamente por el Día de los Enamorados, y para abrir el año el conductor de ShowMatch había deslizado sus ganas de casarse con la empresaria y actriz . "Queremos casamiento con Guille. Saludos desde Comodoro Rivadavia", le escribió por entonces un usuario a Tinelli. La respuesta del productor fue contundente: "Por ahí te sorprendemos en un futuro no muy lejano", aseguraba Marcelo en Instagram.

La relación de Tinelli y Valdes duró más de ocho años, y juntos fueron padres de Lorenzo, de 6. La pareja siempre se mostró muy feliz ante la familia ensamblada que habían logrado formar. Guillermina es madre de Dante, Paloma y Helena; y Marcelo es padre de Micaela, Candelaria, Juanita y Francisco. Por lo tanto, llamó la atención cuando Guillermina no saludó a Marcelo en las redes por el Día del Padre. "Venían en crisis, con varias discusiones y la cuarentena terminó con la pareja. Guillermina se había sacado la alianza en mayo", contó el periodista Ángel De Brito en sus redes sobre la ruptura.

En noviembre de 2019, en diálogo con el programa Involucrados, Valdes desmentía estar en crisis con Tinelli. "¿Estás separada?", le preguntó el cronista del ciclo de América . "No, es mentira. Es como escuchar decir: '¿Te teñiste el pelo de blanco?' Y decís 'No, no lo tengo blanco', pero bueno... Son cosas del medio que no sé bien de dónde salen. Cuando hay una crisis o algo, decís 'bueno, me hago cargo' pero cuando no hay nada de nada", expresaba la empresaria por entonces , quien incluso llegó a formar parte del jurado de Genios de la Argentina , el reality de talentos conducido por Marcelo en 2019.

El conductor también siempre estuvo al lado de su pareja apoyándola, ya sea en sus interpretaciones en teatro, como en los eventos de VALDEZ , la marca de calzado que Guillermina concibió con Fabián Paz.

En junio del año pasado, Valdes se emocionó en el programa Cortá por Lozano al ver un mensaje de su pareja. "¡Hola amor! Quería aprovechar para mandarte un beso, decirte que te amo y te admiro. Me encanta haber formado esta familia ensamblada con ocho hijos maravillosos. Sos una gran compañera. Mi vida es mucho más linda desde que te conocí. Me haces muy bien", le expresaba Marcelo, quien hizo llorar a la empresaria.

"No me lo esperaba, perdón. Es que no me gusta llorar en cámara. No sé por qué lloro. No es común en mí. Es que uno llega con tensión a la tele por la exposición y salen las emociones muy fácil", decía Valdes.

"Marcelo es muy generoso. No sé si la gente sabe cuánto. Lo vi además estos días trabajando juntos. Es como un padre de su equipo. En sus espacios hay amor y entrega. Es algo orgánico", remarcaba.

La primera separación

En 2015, ambos habían atravesado una crisis por la que se separaron momentánamente. De hecho, Tinelli se molestó ante rumores de terceros en discordia. "Qué vergüenza que algunos medios mientan descaradamente con una tercera en discordia en la separación con Guille. Venden pescado podrido (...) Esta separación es teniendo la mejor relación con una gran mujer", manifestaba hace cinco años .

"Más allá de la separación, hay amor, respeto y cuidado entre Marcelo y yo y siempre será así", decía Guillermina, en marzo de ese mismo año.