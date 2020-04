Lourdes Sánchez, muy dura con Laura Fidalgo

Mientras duda sobre su participación en el próximo Bailando, Lourdes Sánches dispara contra Laura Fidalgo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 16:05

"No cuentan conmigo en el Bailando por un sueño , por el momento", comentó Lourdes Sánchez en Hay que ver , el ciclo de El Nueve que conducen Denis Dumas y José María Listorti. " Tengo ganas de volver porque esa pista me hace muy feliz, pero al mismo tiempo siento que puedo cansar si estoy otro año más. Tan seguido, ya no se qué hacer. Quizá pueda hacer algún reemplazo en el jurado o en el BAR. Pero no me veo como coach, porque no me gusta armar coreografías".

Sincera, Lourdes contó que le gustaría compartir el BAR con Flavio Mendoza y Aníbal Pachano. "Con Laura no tengo mucha onda. La respeto como maestra pero no hay onda y me lo demostró en la pista el año pasado, cuando hicimos la salsa de a tres con el Bicho Gómez", recordó. "Ella insistía en que había hecho mal un paso y pidió una bailarina para mostrarlo. Y no tenía razón".

Listorti quiso saber si Lourdes respeta a Fidalgo como bailarina. "Laura no me gusta como bailarina. La veo como Marcelo Iripino en mujer, porque siempre está pasada de energía. Creo que sería una muy buena coach. Y sobre el final del Bailando hizo un trabajo increíble en el BAR".

Refiriéndose a la rivalidad entre Fidalgo y Mora Godoy, Lourdes se pudo del lado de Mora: "Me encanta, me parece increíble". Luego, la bailarina contó que está cocinando mucho en estos días de cuarentena obligatoria. "Todo me sale bien y la verdad es que no sabía que podía cocinar porque nunca antes lo había hecho".