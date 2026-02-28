Lindsay Lohan reflexionó sobre sus años más difíciles en Hollywood: “¿Por qué nadie vino a protegerme?”

Hace más de una década que Lindsay Lohan (Nueva York, 39 años) vive en Dubái, apartada del tumultuoso Hollywood donde su temprana fama como niña actriz —desde su papel (doble) en Juego de gemelas (1998)— le hizo vivir una juventud de asedio mediático. Desde el lujoso emirato árabe recuerda aquella época con distancia y paz, como contó en una entrevista publicada en la edición de Vogue en Arabia, de la cual es portada de marzo. Pero Lohan también se guarda preguntas para las que no tiene respuesta, como dónde estaba la gente que podría haberla salvado en los momentos más críticos de su época en Los Ángeles.

La actriz de Un viernes de locos remarca que Dubái, donde vive desde 2014, ya es su casa. También es la ciudad en la que conoció a su marido, el empresario kuwaití Bader Shammas, con quien se casó en abril de 2022 y con quien, en julio de 2023, tuvo a su primer hijo, Luai Shammas. Sobre su pareja, la intérprete neoyorquina cuenta que es “muy tranquilo”, y que por eso “están tan bien juntos”. Asegura que ella es “como un petardo” y que, por eso, se equilibran muy bien. Y añade: “Estar en Dubái me da mucha tranquilidad. Puedo pasar tiempo con mi familia. La ciudad me da la sensación de estar con lo más importante”.

Junto a su esposo, el empresario kuwaití Bader Shammas, y su hijo Luai (Foto: Instagram @lindsaylohan)

Otro de las grandes ventajas de su actual hogar es la posibilidad de mantener su privacidad y evitar el acoso de los paparazzi, una cuestión que llegó a tener un peso muy importante en su vida, como ya relató en agosto pasado. Entonces, en una entrevista para The Sunday Times, la actriz se sinceró respecto a cómo le afectó ser seguida durante años por los fotógrafos y cómo afrontaba esa persecución en su adultez y con un hijo pequeño. “Tengo trastorno de estrés postraumático por haber sido perseguida por los paparazis”, aseveró. En Dubái, insiste, la ausencia de teleobjetivos curiosos le da “una gran sensación de aire fresco, no tener que pensar demasiado en todo lo que hacés a cada segundo”.

Aún así, Lohan no olvida cómo era su vida anterior como fenómeno de la cultura pop. Después de su debut en el remake de la famosa película Juego de gemelas (1961), la graciosa niña pelirroja, con pecas, cara angelical y sobrada de picardía se convirtió en una reina adolescente gracias a títulos como Chicas pesadas (2004). Un poco después llegaron las comedias románticas, como la que protagonizó en 2006 junto a Chris Pine, Golpe de suerte, además de campañas publicitarias que contribuyeron a su fama. Sobre aquella época, los dos mil, la actriz relata para Vogue que fueron años “abrumadores y absorbentes”.

Lindsay Lohan en Juego de gemelas, la película que significó su salto a la fama

“Debería haber escuchado a mis padres y haber vuelto a Nueva York. Pero era joven y quería estar en Los Ángeles”, continúa, sobre los años en los que estuvo más expuesta al foco y a las críticas. “Aunque hubo cosas muy divertidas, también fue difícil. Era un arma de doble filo. Ahora miro hacia atrás y me pregunto: ‘¿Por qué nadie me sacó de ahí y me protegió más?’. Cuando sos adolescente no sabés hacerlo por vos misma”.

Lohan fue una de las protagonistas de Chicas pesadas, junto con Amanda Seyfried, Lacey Chabert y Rachel McAdams

Aunque en la entrevista no lo menciona, aquella época de persecuciones por parte de la prensa estuvo marcada por sus abusos de alcohol y drogas y por algunos problemas con la justicia. Con 21 años recién cumplidos, Lohan llegó a posar para una revista en la clínica de rehabilitación —una de tantas— en la que se encontraba internada.

Al final, la simpática niña de Juego de gemelas terminó alejándose de todo aquello, primero mudándose a Londres para actuar en la obra de teatro Speed-the-Plow en el West End, y, más tarde, a Dubái: “No era la vida que quería [la de Los Ángeles]. No es una vida real. Me empujó tanto que me mudé al otro lado del mundo. Y estoy muy contenta de haber seguido mi instinto”, concluyó.