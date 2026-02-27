Así está hoy Debbie Rowe, la madre de los hijos de Michael Jackson

La vida de Debbie Rowe siempre fue un misterio: la enfermera que en 1996 se casó con Michael Jackson, tuvo dos hijos con él y se separó tres años después se mantuvo lejos del foco mediático. Esta semana, París Jackson mostró cómo está hoy su madre a través de algunas postales familiares que compartió en sus redes sociales.

Paris Jackson compartió una postal poco usual: posa con su madre, la enfermera Debbie Rowe

La modelo y actriz de 27 años usó su cuenta de Instagram, como suele hacer, para compartir algunos momentos de su día a día. En esta oportunidad sorprendió al publicar dos fotos con Rowe, en las que se las ve posando, sonrientes, en primer plano. En una se encuentran dentro de una casa, en la otra se las ve con árboles de fondo.

París eligió para el momento una campera en color beige tejida mientras Rowe, de 67 años, optó por una camisa a cuadros. “Más tarde”, escribió Paris al pie de la segunda postal junto a un emoji de corazón rojo. Las imágenes dejaron al descubierto el gran parecido físico que existe entre madre e hija.

Quién es la misteriosa enfermera que se casó con Jackson

Deborah “Debbie” Rowe nació el 6 de diciembre de 1958 en Spokane, Washington, Estados Unidos. A los 17 años, cuando se recibió de bachiller, estudió para convertirse en enfermera y consiguió trabajo en la clínica dermatológica del doctor Arnold Klein, quien se hizo famoso por ser quien atendió a Michael Jackson por sus problemas de vitiligo.

En 1982, Debbie se casó con Richard Edelman, un profesor por el cual se convirtió al judaísmo. Esperaba que fuera el amor de su vida, pero la llama de aquella unión se apagó en 1989.

Debbie Rowe primero fue confidente y amiga de Michael Jackson

Fue por esa época que Michael Jackson comenzó a atenderse en la clínica. Debbie y el músico se hicieron amigos. Fueron 15 años de verse, consulta tras consulta. Desarrollaron un vínculo fuerte, de profunda confianza. Fue en esas charlas que el músico le confesó una de sus principales inquietudes: que su mayor anhelo era convertirse en padre y, al mismo tiempo, que era lo único que le faltaba.

A mediados de la década de 1990, Jackson atravesó un momento tormentoso. Había terminado su matrimonio con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis. Como pareja, pasaron juntos algunos de los momentos más escandalosos en la vida del músico. En 1993 fue acusado de abusar de un chico de 13 años. La relación terminó, según el acta oficial, por “diferencias irreconciliables”.

Debbie Rowe le ofreció a Michel Jackson cumplir su sueño

En medio de aquella tormenta, el cantante encontró un enorme apoyo en Rowe. Cada vez compartían más tiempo y mantenían interminables charlas. Fue en una de esas conversaciones cuando Debbie le planteó la posibilidad de alquilar un vientre para cumplir su deseo de convertirse en padre, y se ofreció para ello. Michael, sorprendido y emocionado, aceptó.

En septiembre de 1996, el músico anunció que estaba esperando a su primer hijo. Y en el mismo comunicado se refirió por primera vez a la futura madre, Deborah Rowe. La noticia, lógicamente, causó impacto entre sus fans y en la prensa.

Al anuncio de embarazo le siguió una boda apresurada en Australia. La ceremonia se celebró el 15 de noviembre de 1996 en el Sheraton Park de Sídney, bajo mucha discreción. La pareja llegó a los Estados Unidos y enfrentó el asedio agresivo de los periodistas. Surgieron versiones de todo tipo respecto de su matrimonio.

Debbie Rowe tuvo dos hijos con Michael Jackson

En una entrevista, Debbie salió al cruce de las versiones: “Me casé y tuve un bebé con el hombre al que siempre amaré, y estoy en la cima del mundo. Solo me siento triste cuando veo citas que se me atribuyen y que nunca dije, o cuando escucho a comediantes lanzar golpes bajos a mi marido que no son ciertos. No crean el 99 por ciento de la basura que leen o escuchan. Sé que estaremos bajo un escrutinio público cada vez mayor, pero sé que siempre será parte de estar casado con Michael”.

Familia

Michael Jackson y Deborah Rowe tuvieron dos hijos. El mayor, Michael Joseph Jackson Jr., nació el 13 de febrero de 1997. Se lo conoce informalmente como Prince Michael Jackson. La segunda, Paris, nació el 3 de abril de 1998. Recibió su nombre en honor a la ciudad en la que fue concebida.

Después del nacimiento de Paris, Deborah se sintió insatisfecha con el acuerdo que la unía a Michael. No era el cuento de hadas que había soñado. Tampoco soportaba el acoso de la prensa. Contrariada, habló con el cantante y le pidió el divorcio. Terminaron su matrimonio en 1999. Michael se quedó con todos los derechos de custodia de sus hijos y Debbie recibió un cheque por diez millones de dólares.

Debbie Rowe junto a Michael Jackson en 1996 y con su actual pareja, el productor musical Marc Schaffel

En 2004, Deborah Rowe solicitó legalmente la custodia temporal de sus dos hijos o, al menos, “derechos de visita”. La enfermera buscaba un derecho que ella misma había entregado a cambio de dinero. En ese tiempo, Michael Jackson vivía un drama legal tras ser acusado nuevamente de abuso de menores. En ese juicio, Rowe declaró en favor de su exmarido. Lo describió como una gran persona y un gran padre.

Cuando Jackson murió, Rowe comenzó una batalla judicial contra Katherine Jackson, la madre del cantante, por la tenencia de Prince, Paris y Bigi, el tercer hijo de Jackson. El Rey del Pop le había confiado la tenencia a su madre, por escrito. Y resolvió que la segunda tutora fuera la cantante Diana Ross. Finalmente, Katherine y Debbie llegaron a un acuerdo: la abuela mantendría la tutela legal de sus nietos, pero la madre podría visitarlos con regularidad. Sellaron el convenio frente a abogados y, en el mismo acto, Rowe recibió otros ocho millones de dólares y una casa en Beverly Hills.