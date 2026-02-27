Marcela Tinayre: por qué no va a estar en la pantalla de la TV Pública

Hace tiempo se dijo que Marcela Tinayre iba a conducir un programa en la TV Pública, se especuló que sería un magazine diario vespertino y hasta se habló de quiénes la acompañarían. Incluso se empezó a armar la escenografía, pero, sorpresivamente, la llamaron para comunicarle que el proyecto se cancelaba y no iba a salir al aire. En SPQ, el programa que conduce Yanina Latorre por América, contaron que “hay una mano negra que le bajó el pulgar”.

Según se supo, la conductora ya había cerrado contrato con una productora propiedad de Martín Caramella que a su vez tenía un convenio con la TV Pública para que el ciclo estuviera en esa pantalla. Y también era la productora la que le ponía las condiciones a Tinayre y le pagaba el sueldo. Sin embargo, el contrato no estaba firmado todavía, aunque ella ya había estado en la emisora haciendo un reconocimiento del estudio, y hasta recorrió la escenografía del ciclo que también tenía día y horario de emisión: de lunes a viernes, a la tardecita, entre las 17 y las 18.

Además, se dijo que el programa iba a estar inspirado en el ciclo norteamericano The View, que la actriz Whoopi Goldberg conduce desde hace varios años por la cadena ABC News. El formato era un magazine de interés general, con entrevistas, notas y, por supuesto, la presencia de varios panelistas también. La hija de Mirtha Legrand estaba entusiasmadísima con el proyecto.

Ahora, la sorpresiva decisión de dar de baja el proyecto modificó todos sus planes. Días atrás, Tinayre habló con Marina Calabró en su programa de radio de El Observador: “Estoy a la expectativa porque quiero saber qué va a pasar con Las rubias [su ciclo anterior] o con lo que sea... Mi programa que iba a salir en la TV Pública tenía un productor que me contrataba, Martín Caramella. Fui al canal, me mostraron el estudio, vinieron a mi casa, café va, café viene, se arreglaron los honorarios y la fecha, que era de lunes a viernes a las 17 o 18 horas”, detalló.

Y continuó: “Este verano yo estaba de vacaciones en Uruguay y me llamaron para que viniera a Buenos Aires el 17 de enero para grabar la promoción. Estaba a punto de hacerlo, pero una amiga que trabaja en una multinacional me dijo que no me moviera de ahí y no grabara nada si no tenía firmado el contrato. Y me di cuenta de que tenía razón”.

Marcela Tinayre estaba entusiasmada con su regreso a la pantalla chica, pero al final el proyecto no se concretará

Así las cosas, Tinayre continuó con sus vacaciones hasta que recibió una noticia que la puso mal. “De golpe me llamaron y me dijeron que el programa no podía ser. Pregunté por qué y me dieron una explicación que no quiero ni repetir, pero es alguien que no quiere que yo esté en la TV Pública. O sea que es alguien que manejó un tema personal utilizando un medio que es de todos los argentinos. Y hasta acá llega mi explicación”, expresó bastante enojada.

Además, recordó que hace muchos años trabajó en la TV Pública “en un horario que nadie quería, las 8 de la mañana”. “Entonces saludé a todos los técnicos porque muchos siguen desde esa época y me crucé con (Diego) Topa, que me dijo que estaba contento porque iba con Las rubias. Le expliqué que no era con ese programa y que estábamos buscando otro nombre. Estaban hasta las chicas y chicos que iban a acompañarme. Estaba todo cerrado”, dijo.

Ahora que se sabe que el proyecto fue descartado, se reflotaron rumores que corrieron el año pasado y que aseguraban que Tinayre volvería con Las rubias, el ciclo que produjo con Kuarzo, aunque no se sabe todavía si este regreso se concretará y en qué pantalla. En la productora dicen no saber nada. Y tampoco Tinayre quiere seguir hablando por ahora del tema.