En fotos: de la tarde de playa de Bad Bunny y su novia en Australia a las palabras de Susan Sarandon en los Premios Goya
El cantante puertorriqueño llegó a Sidney con su gira mundial Debí tirar más fotos y disfrutó de la arena con Gabriela Berlingeri; la actriz de Hollywood, por su parte, elogió al presidente español
1 minuto de lectura
LA NACION
