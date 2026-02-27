LA NACION

En fotos: de la tarde de playa de Bad Bunny y su novia en Australia a las palabras de Susan Sarandon en los Premios Goya

El cantante puertorriqueño llegó a Sidney con su gira mundial Debí tirar más fotos y disfrutó de la arena con Gabriela Berlingeri; la actriz de Hollywood, por su parte, elogió al presidente español

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri retomaron su relación en medio de la gira mundial del artista
Bad Bunny y Gabriela Berlingeri retomaron su relación en medio de la gira mundial del artistaMatrix Australia/The Grosby Grou
Luego de pasar por Argentina y Brasil, Bad Bunny cruzó el mundo para desembarcar en Australia en el marco de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOTOS. En uno de sus ratos libres, el músico portoriqueño fue a desayunar a The Rusty Rabbit Cafe, en Darlinghurst, con su novia Gabriela Berlingeri. Luego, fueron a Bondi Beach y a Tamarama Beach
A diferencia de la estrella puertorriqueña, Gabriela decidió darse un chapuzón. La pareja aún está en el foco de la prensa por sus constantes peleas y reconciliaciones. Este fin de semana, el cantante se presentará en el Parque Olímpico de Sídney
Lejos de usar ropa de playa, Bad Bunny eligió un look urbano: bermudas de jean, una remera azul y una campera en verde limón. Además, se tapó la cara con unos lentes de sol grandes y una gorra blanca. Después de Australia, el cantante se presentará en Suiza
Gabriela Berlingeri eligió para el día de playa un micro bikini en color chocolate. La diseñadora de joyas y el artista tuvieron una relación intermitente que se extendió a lo largo de cinco años, desde 2017 hasta 2022. Ese vínculo, que nunca se rompió, hoy parece pasar por su mejor momento
Susan Sarandon es una conocida activista. La actriz, quien suele manifestar sus ideas políticas cada vez que tiene la oportunidad, protagonizó una conferencia de prensa en la previa a la entrega de los Premios Goya, donde recibirá el galardón Internacional 2026, y habló de la situación de España y del conflicto en Medio Oriente. La estrella de Hollywood eligió un look sobrio para el evento: un traje blanco
Entre otras cosas Sarandon, de 79 años, celebró la posición del Gobierno de España respecto al conflicto en Gaza. Además, aseguró que espera conocer al presidente Pedro Sánchez. "Es alto y guapo. Cuando lo he visto ha estado en el lado correcto de la historia", explicó
La actriz francesa Isabelle Huppert desplegó toda su sensualidad con un outfit cargado de sobriedad: llevó un traje negro que combinó con una camisa blanca, un moño y unos enormes lentes de sol
La actriz Katey Sagal, famosa en el mundo por haber dado vida a Peggy Bundy en Casados con hijos, fue al estreno de la segunda temporada del show de Netflix One Piece: Into the Grand Line, con un look gótico
