Lucía Portal recordó a Raúl con una dulce foto: "Te extraño"

Una semana después de la muerte de Raúl Portal, su mujer, Lucía, utilizó las redes sociales para expresar cuánto lo extraña y la paz que le genera saber que no sufre más. Con una dulce foto que conmovió a sus seguidores, la productora recordó a su marido.

"Te extraño, pero feliz porque no sufrís más", escribió en Twitter, en donde acompañó sus palabras con una imagen de Raúl junto a su perra, "Chicha Candela", la cual era toda una figura de los medios ya que lo acompañaba en sus programas de televisión.

Minutos después, a través de Instagram, publicó otra imagen de Portal y su perrita con un mensaje similar. "Te extraño", escribió para acompañar la postal.

Raúl Portal muró el miércoles 14 de octubre a los 81 años, tras el deterioro de su salud por secuelas de accidentes cerebrovasculares y una neumonía bilateral que padeció durante los últimos meses.

Ese mismo día, Lucía despidió al amor de su vida con un dulce posteo. "Hoy se fue al cielo un gran hombre, creativo, buen tipo, cuestionado, guerrero y además mi marido por 50 años. Y papá de Gastón Portal. Estoy triste pero tranquila porque hicimos todo para que tenga una mejor calidad de vida estos últimos años. Te quiero pero mi corazón esta negro", expresó Lucía.

Con una foto de su infancia, su hijo Gastón también lo despidió en Twitter con emotivas palabras, pero agregando el toque de humor adecuado para honrar la esencia de su padre, con quien trabajó en su rol de productor del innovador Perdona nuestros pecados (PNP).

"Chau, viejo Me tocó un padre único que entendió que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niño. Gracias por eso y por haberme dedicado tanto tiempo de tu estrambótica vida. Andá tranquilo a seguir haciendo quilombo a ese lugar en el que no creo pero es una buena idea", escribió.

