Matilda. La hija de Luciana Salazar anticipa la Navidad

Madre e hija posan en una "aldea navideña" y la modelo y conductora cuenta: "Voy a celebrar la Nochebuena con una persona muy especial, en un lugar muy lindo, a todo trapo. Los dos solos con Matu" Fuente: HOLA - Crédito: MARIA BARRENECHEA

Sofía Kotler SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 15:41

Fin de año es una fecha que le genera felicidad a Luciana Salazar (39). En diciembre de 2017 nació su hija Matilda [a través de un vientre subrogado] y desde ese entonces, su vida cambió por completo. "Este año fue increíble para mí. En lo personal, es increíble ver cómo está creciendo Matu tan sana y feliz, y a nivel laboral, me sorprendió gratamente lo que generó mi despertar político en las redes sociales", asegura la modelo y conductora a ¡HOLA! Argentina.

"Me gusta que Matilda viva la Navidad con toda la magia que tiene esta fiesta", se ilusiona Luciana. Fuente: HOLA - Crédito: MARIA BARRENECHEA

"Me enfoco mucho en los valores que son importantes para mí porque es hija única y no quiero que sea caprichosa. Trato de ponerle límites, que siempre diga 'gracias' y 'por favor'", sostiene Fuente: HOLA - Crédito: MARIA BARRENECHEA

"Este año, Matilda empezó a expresarse, está en una etapa divina, muy demostrativa y es grato ver cómo me demanda", dice Fuente: HOLA - Crédito: MARIA BARRENECHEA

-¿Qué te impulsó a mostrarte en esa faceta?

-Desde chica me interesó la política. Tengo muchos amigos vinculados con ese ámbito y siempre me gustó debatir con ellos. El público recién ahora está descubriendo esta faceta mía y eso hizo que me llegaran dos propuestas para hacer programas de televisión para 2020. Me entusiasma porque están relacionados con temas de coyuntura política. Todavía no tengo nada definido.

-Se dijo que estabas de novia con un político.

-Dicen tantas cosas que ya no me hago cargo. Es un pensamiento muy machista creer que hablo de política sólo por estar saliendo con alguien del ambiente. Mis fuentes no tienen nada personal conmigo, son conocidos.

-¿Estás en pareja?

-De mi vida privada no quiero hablar porque me va mejor así. Sólo voy a decir que estoy muy bien, contenta. Siempre estoy abierta al amor, no hay estado más lindo que estar enamorada. Voy a celebrar la Nochebuena con una persona muy especial, en un lugar muy lindo, a todo trapo. Los dos solos con Matu. Y en Año Nuevo vamos a viajar a Punta del Este por una semana y Matilda se irá a la costa con mis padres. Por un tiempo largo, no voy a dar más detalles.

-¿Te costó tomar la decisión de viajar sin tu hija?

-Mis papás me pidieron pasar Año Nuevo con ella porque en Navidad ya no la iban a ver. Además, yo también necesito un descanso para mí. Este año no paré ni un segundo, no me tomo vacaciones desde hace más de dos años.

-¿Cómo definirías esta etapa de tu vida?

-¡Muy intensa! ¡No puedo creer que Matu ya tenga 2 años! ¿Cómo es que crece tan rápido? Este año empezó a expresarse, está en una etapa divina, muy demostrativa y es grato ver cómo me demanda. Por suerte tengo mucha ayuda de parte de mis padres y a ella le encanta quedarse con ellos.

-¿Cómo la educás?

-Me enfoco mucho en los valores que son importantes para mí porque es hija única y no quiero que sea caprichosa. Trato de ponerle límites, que siempre diga "gracias" y "por favor". Ya la inscribí en el colegio para el año que viene, va a arrancar en salita de 2 en febrero. Me moviliza mucho esta nueva etapa.

-¿Te gustaría volver a ser mamá?

-Si te tengo que contestar ahora, con todo el trabajo que tengo, te digo que no. Me encantaría que Matu tenga un hermano, pero sólo si fuera como un proyecto de pareja.

-¿Te arrepentís de algo?

-No, para nada. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida, pero no podría tener otro hijo sola, sería demasiado.

-¿Cuáles son tus deseos para 2020?

-Prefiero quedarme con un deseo para todo el país. Venimos de una crisis muy profunda y ojalá que los argentinos podamos estar mejor, que haya más trabajo y sea un año próspero para todos.

-¿Por qué vas a brindar?

-Primero por la salud, el amor, la felicidad y después por Argentina.

"Es un pensamiento muy machista creer que hablo de política sólo por estar saliendo con alguien del ambiente. Mis fuentes no tienen nada personal conmigo", aclara Fuente: HOLA - Crédito: MARIA BARRENECHEA

Madre e hija arman el arbolito de Navidad Fuente: HOLA - Crédito: MARIA BARRENECHEA

"Ya la inscribí en el colegio para el año que viene, va a arrancar en salita de 2 en febrero. Me moviliza mucho esta nueva etapa", agrega. Fuente: HOLA - Crédito: MARIA BARRENECHEA