Luciano Castro, sin filtro: “Mi egoísmo me llevó a perderme muchas situaciones y momentos junto a mis hijos”

El primero de nosotros, la ficción que emitió Telefe en 2022, se alzó con nueve nominaciones a los premios Martín Fierro, incluida la de Luciano Castro como mejor actor. A propósito de este buen momento profesional, el actor brindó una entrevista en la que también se refirió a los rumores de crisis en su relación con Flor Vigna y a la incorporación de su novia a Bailando 2023.

“La verdad es que las nominaciones nos llenan de satisfacción, porque fue un programa que costó muchísimo hacerlo. Cuando se cuente la anécdota va a ser mucho más sabrosa, porque grabamos en plena pandemia... Tuvimos que parar cuatro o cinco veces la grabación, nos pasaron un montón de cosas; había más ficción afuera que adentro. Se nos complicaba estar en la calle para grabar las escenas en exteriores. ¡Era una locura todo! Y todo eso hace que estos reconocimientos tengan un doble sabor”, le contó el actor a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Luciano Castro junto a los otros protagonistas de El primero de nosotros, Jorgelina Aruzzi, Benjamín Vicuña, Paola Krum, Damián De Santo y Mercedes Funes. Bernardino Avila - Telefe

“Hay un grupo de WhatsApp que armó Jorgelina (Aruzzi), que es la que más maneja la tecnología, y ahí nos comunicamos siempre. Nunca nos dejamos de hablar, porque fue tan fuerte esto que acabo de contar que nosotros seis como protagonistas [él, Aruzzi, Benjamín Vicuña, Mercedes Funes, Paola Krum y Damián De Santo] nos unió de una manera diferente, porque hasta nos isopaban de una forma diferente. Estábamos aislados en el canal y no podíamos ver a nadie. ¡Una locura! Podíamos ver a las mismas 20 personas todos los días: a los cinco chicos de seguridad, los seis muchachos de mantenimiento, los técnicos y nosotros. Era un reality show”, rememoró.

Sincero, continuó: “La verdad que alimenta el orgullo y el ego. Hace 33 años que laburo, y que me sigan pasando estas cosas es hermoso. Lo disfruto mucho más ahora que la primera vez que fui nominado. La primera vez fue por LaLola, en 2007″.

Luciano Castro y Sabrina Rojas se mostraron juntos en el cumpleaños de su hija Esperanza Instagram: @castrolucianook

La conductora le preguntó sobre el reciente cumpleaños de Alma, la hija del actor y Sabrina Rojas, e hizo referencia a las fotografías que ambos subieron a sus redes sociales en las que se lo nota feliz. “A veces soy feliz. ¡No seas mala, Catalina! Si con lo único bueno que hice en mi vida, que son mis hijos, no soy feliz... Y hasta eso me costó, así que lo disfruto el doble ahora”, reveló.

Y aclaró: “Es que mi egoísmo me llevó a pararme en lugares en los que, justamente, solo pensaba en mí. Y me perdí un montón de momentos y situaciones, y a mí me parecía que estaba bien porque estaba haciendo mis cosas. Y no. Solo estaba pensando en mí. Y ahora estoy mucho más con mis hijos. Y también ayuda tener una gran madre como Sabri, que no es menor, porque mis se crían solos. No son mis hijos, son nuestros hijos. Soy un afortunado, lo sé. Un día voy a ir caminando por la calle y se me va a caer un cartel en la cabeza, porque no puedo tener tanta suerte”.

“Con Sabri supimos cómo separarnos después de 12 años y no perdimos de vista que lo más importante son los chicos. No hay nada que nos mueva de ahí”, agregó. Y luego se refirió a los rumores de crisis que surgen cada tanto y que lo tienen a él y a su novia, Flor Vigna, como protagonistas. “Si no sabés vos de dónde salen esos rumores, imaginate yo, que no tengo ni tele en casa... Y no es por hacerme el cool, porque desde que me separé, no compré una por croto. No consumo redes por salud mental. Salvo que venga Flor y me cuente, o que algún notero en la calle me diga que estoy en crisis, no me entero”.

“Empecé hasta a intentar comprender eso... Por ahí el mismo tema es tratado por diez personas distintas y el enfoque depende de cómo le caigas a cada uno. Yo celebro que todos puedan decir lo que quieran, pero el límite es cuando empezás a joder a otra persona por ponerle pimienta o ganarte un elogio”, explicó.

Flor Vigna y Luciano Castro Santiago Cichero/AFV

Sobre el regreso de Vigna a la pista del programa conducido por Marcelo Tinelli, que está próximo a estrenarse en la pantalla de América, Castro indicó: “Importa muy poco si a mí me gusta o no. Es una decisión de ella. Todo lo que decida ella me parece bien, porque es lo que la hace feliz. Que yo me meta en sus decisiones laborales sería retrógrado. Opino si ella me pregunta, pero si no, no. De lo que estoy seguro es de que todo lo que hace es porque la hace feliz. Y es un privilegio para una chica de 29 años. Yo a esa edad estaba golpeando puertas y pidiendo laburo diciendo que había trabajado en Jugate Conmigo. Me da un poquito de envidia. Es buena persona y eso no abunda”.

LA NACION