Cuando aceptó formar parte de la temporada marplatense, Marcelo Polino no se imaginó que iba a terminar enfrentando más polémicas que en su labor de jurado del "Bailando por un sueño". Las violentas reacciones de Antonio Gasalla con la prensa y los dichos del capocómico sobre las paternidades de Flavio Mendoza y Luciana Salazar terminaron poniendo al periodista en el medio, entre su compañero y dos de sus amigos. Sin embargo, fiel a su perfil bajo, Polino se mantuvo alejado de las polémicas y apostando a que Gasalla se convirtiera en uno de los éxitos de la cartelera.

Sin embargo, eso nunca ocurrió y las cosas empeoraron aún más cuando comenzaron a correr los rumores que hablaban sobre un posible levantamiento. Polino, en ese entonces, salió al cruce de José María Listorti, el primero en especular sobre un sorpresivo final para la obra. Días después, el rumor se volvió realidad: por problemas de salud, Gasalla había decidido levantar las funciones. El miércoles por la noche, el cómico viajó de urgencia a Buenos Aires para consultar con sus médicos y tomar una decisión sobre el futuro de la obra. Esa determinación se dio a conocer el jueves: la temporada de Gasalla quedaba formalmente finalizada. Ante tanto comunicado de prensa, faltaba una voz que humanice el conflicto. Y quién mejor que Polino para contar, en primera persona, qué fue lo que pasó, que ocurrirá con el elenco y cuál es el verdadero estado de salud de Gasalla.

En su programa, Polino Auténtico, el periodista habló por primera vez de todo lo ocurrido. "Desde fines de diciembre estoy dando explicaciones, pero voy a contar todo", comenzó prometiendo. Y eso fue lo que hizo.

"Antonio pidió viajar a Buenos Aires para ver a su médico. Tiene un cáncer de piel y un problema en su rodilla. Tiene que estar controlado. Se tomaron 72 horas para verificar si seguíamos con la obra... Ahora está siendo cuidado por su hermano y por su cuñada. Estamos atentos a su estado de salud y cómo se siente él", explicó primero, a modo de recuento.

Luego, dio precisiones sobre la salud del actor: "Lo de la rodilla, aparentemente tiene que ver con el cáncer de piel. No pregunto mucho porque estoy más del lado del amigo. Lo que me dice Antonio es que fue al médico, que se hizo todos los estudios. Me duele en lo personal esta situación".

"Fue a tres médicos y el lunes tendrá sus resultados. Los estudios es por todo: recordemos que es una persona de casi 80 años. Cuando llegamos a Mar del Plata, él se encontraba bien, pero el rodar de la temporada te lo hace sentir en el cuerpo", informó.

Luego de que se diera a conocer el levantamiento de la obra, uno de sus productores, Guillermo Marín contó que estaban evaluando qué hacer con Polino y el resto del elenco. Este sábado, el chimentero reconoció que eso era cierto, pero aseguró que no llegaron a un acuerdo. "Me ofrecieron armar algo para el mismo teatro, cosa que dije que no. También me dijeron para que me sume a Únicas, como presentador. Me ofrecieron estar en Veinte Millones, la de Carmen Barbieri; y también dije que no. Yo fui claro: cuando me den la palabra oficial que no sigo con Antonio, me vuelvo a mi casa", afirmó.

Es que, según sus palabras, todavía nadie le confirmó oficialmente que la obra no sigue. "Yo me tengo que quedar acá en Mar del Plata. Cuando me notifiquen que la obra está levantada, me volveré. Pero nadie me comunicó nada. Yo tengo un contrato firmado y alguien me tiene que avisar", explicó.

Desde Mar del Plata, Polino continuó: "El socio comercial de Marín me mandó un mensaje y me dijo 'se me pasó llamarte'. Primero, quiero ser prolijo. Si se levanta la obra, me vuelvo, pero necesito la palabra oficial. Yo estoy expectante y lo único que importa es que se ponga bien Antonio".