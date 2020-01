Debido a problemas de salud, Antonio Gasalla decidió dar por terminada la temporada de verano Fuente: Archivo

31 de enero de 2020 • 01:21

Después de semanas de rumores e incertidumbres y de que el miércoles pasado suspendiera las funciones de su espectáculo para viajar a Buenos Aires a tener una consulta con su médico de cabecera, Antonio Gasalla decidió abandonar definitivamente la temporada marplatense.

Según pudo saber LA NACION, el capocómico "se comunicó con el empresario teatral Guillermo Marín para informarle que se bajaba de la temporada". De esta manera, dio por concluida su participación en Gasalla, un espectáculo del que también participaba su amigo Marcelo Polino, entre otras figuras.

El jueves por la tarde, el propio productor informó a la prensa que Gasalla tenía una cita con su médico y, de acuerdo a lo que le recomendara el facultativo, se decidiría el futuro del artista sobre el escenario del Radio City de Mar del Plata. "A eso de las 17 horas me va a dar una respuesta. Si la respuesta se dilata, lamentablemente hay que levantar la obra. Pero creo que hay una ventana para que Antonio vuelva a Mar del Plata y siga con la obra", expresó.

" Antonio me dijo que la rodilla no le da más, que el cuerpo no le da más. Cuando arrancamos la temporada no tenía problemas. Ese dolor empezó en la última semana y se fue intensificando. El sábado se quejó un poco, el domingo se quejó más y el martes ya no pudo hacer la obra. Estaba muy entusiasmado, no pensé que podía llegar a pasar algo así. No me queda otra que esperar. Me pidió 72 horas", indicó Marín.

Ahora que la deserción de Gasalla es un hecho, Marín deberá decidir si el espectáculo sigue o no sin él. "Estoy tratando de hacer algo para que no quede sin trabajo el equipo, pero es difícil porque restan apenas 40 días más de temporada. Claro que él es irreemplazable. Por ahí armo otra obra con Marcelo Polino y con los que están en el elenco, pero que no tenga nada que ver con Gasalla", especuló el productor antes de tener la confirmación del artista.

Debido al fuerte dolor en su rodilla, Gasalla decidió el miércoles suspender las funciones y viajar a Buenos Aires para reunirse con su médico personal. A pesar de que en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery lo esperaba la prensa para conocer cuál era su estado de salud, el artista pasó directamente desde la zona VIP a un auto que lo condujo a su domicilio.

Esta decisión de no prestarse a los requerimientos de los movileros y periodistas no es una actitud aislada del reconocido actor. De hecho, esta temporada fue protagonista de algunos momentos de hostilidad con cronistas a los que terminó insultando. Al respecto, su productor dijo: "Noté que los primeros veinte días de la temporada se dedicaron a pegarle a Antonio. Y eso afecta mucho. Lo charlamos y le dije que, si no quería hablar con los medios, que no lo hiciera, pero que tampoco los insultara. Y nunca más lo hizo. En el mano a mano está perfecto, tiene un grupo íntimo chiquito que lo contiene y lo acompaña. A nadie le gusta terminar una temporada antes, si llega a pasar. Es un buen producto, y teníamos muchas ilusiones".

Además, para complicar aún más la temporada -y antes de que se manifestaran los fuertes dolores en su rodilla- Gasalla abrió varios frentes más con colegas y figuras del espectáculo.