Luis Brandoni regresó al teatro con Solita Silveyra y emocionó a todos

Ya recuperado, Brandoni volvió a adueñarse de las tablas anoche, en el regreso de la obra a la calle Corrientes. “Vivimos este estreno con muchísima alegría. Yo me emocioné mucho porque a este hombre lo tuvimos muy enfermito y se recupera. Lo único que lo recupera es el teatro. Así que muchísimas gracias a todos porque lo hicieron revivir. Él lo único que quiere es hacer teatro”, destacó luego de la función Solita Silveyra

Gerardo Viercovich - LA NACION