Luis Brandoni regresó al teatro con Solita Silveyra y emocionó a todos
El actor se recuperó luego de algunos problemas de salud y si bien no pudo hacer temporada en Mar del Plata con ¿Quién es quién?, reestrenó la obra en la calle Corrientes
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
La sorpresa hot que descolocó a Gimena Accardi en su primer verano de soltera
- 2
Rocío Marengo: cómo fue el parto de Isidro, las tres semanas en neo y los miedos que enfrenta por primera vez
- 3
Mel Gibson: un divorcio de 420 millones de dólares, una denuncia por violencia doméstica y el amor que se evaporó
- 4
Punta del Este, en fotos: Pampita Ardohain y Juana Viale, protagonistas de un evento de moda en La Barra