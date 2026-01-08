LA NACION

Luis Brandoni regresó al teatro con Solita Silveyra y emocionó a todos

El actor se recuperó luego de algunos problemas de salud y si bien no pudo hacer temporada en Mar del Plata con ¿Quién es quién?, reestrenó la obra en la calle Corrientes

El 2025 no terminó de la mejor manera para Luis Brandoni: por algunos problemas de salud, al célebre actor y director le prohibieron hacer temporada en Mar del Plata. Lejos de bajar los brazos decidió volver a subirse al escenario en Buenos Aires, donde ayer -en el Multitabaris- fue la gran figura del reestreno de ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra
Los célebres actores lograron encontrar una plaza libre en la ciudad de Buenos Aires gracias a la generosidad de Gerardo Romano y Ana María Picchio, quienes les cedieron la sala del Multitabaris y viajaron a Mar del Plata con su obra, El secreto. Ayer, luego de varios días de intenso ensayo, por fin Silveyra y Brandoni volvieron al ruedo
Una vez que terminó la función, los actores fueron ovacionados por el público. Solita Silveyra, atenta en todo momento a su compañero, se emocionó hasta las lágrimas. Luis Brandoni, recuperado de una afección que lo dejó fuera de juego por un tiempo, saludó muy agradecido a quienes lo acompañaron desde la platea en un día tan especial
Luego de suspender las funciones y permanecer internado durante los últimos días de noviembre del año pasado, Carlos Rottemberg fue quien dio precisiones sobre la salud de Brandoni. “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día", explicó. “A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído”, agregó
Solita Silveyra y Luis Brandoni realizaron con un gran éxito ¿Quién es quién? durante todo 2025. La dupla de célebres artistas no había trabajado junta nunca antes, y en todo momento la actriz aseguró que para ella fue un sueño cumplido
Ya recuperado, Brandoni volvió a adueñarse de las tablas anoche, en el regreso de la obra a la calle Corrientes. “Vivimos este estreno con muchísima alegría. Yo me emocioné mucho porque a este hombre lo tuvimos muy enfermito y se recupera. Lo único que lo recupera es el teatro. Así que muchísimas gracias a todos porque lo hicieron revivir. Él lo único que quiere es hacer teatro”, destacó luego de la función Solita Silveyra
“Es el último grande que nos queda. Se nos fue Alterio, queda Brandoni. Así que gracias de verdad por habernos llenado la sala el día de hoy porque es maravilloso”, agregó la actriz en una charla con los medios. Junto a ella, Brandoni agradeció las palabras de su colega
“Me hace emocionar Solita”, devolvió la gentileza el actor y director. “Ella se emociona y también emociona al público. Los aplausos son una prueba incuestionable. Es un gusto enorme trabajar con ella”, aseguró Brandoni
“Se extraña Mar del Plata, pero Luis no podía viajar, no se lo permitió el médico. Por eso estoy tan agradecida a la gente. Nos llenaron la sala y no lo esperábamos”, celebró la actriz
Por último, Brandoni hizo referencia a su salud. Luis. “Yo estoy muy bien, muy bien de salud por suerte”, explicó. “Me he recuperado con la ayuda de especialistas. Me hubiese gustado que estuvieran ellos acá también en este día de estreno, pero seguramente van a venir en otra oportunidad”
