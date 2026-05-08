Jerry Seinfeld aseguró que Friends era una copia de su programa, pero “con gente atractiva”

Jerry Seinfeld volvió a generar polémica al hablar sobre Friends y deslizar una irónica teoría sobre el origen de la exitosa sitcom protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y el fallecido Matthew Perry.

Friends se convirtió en una de las series favoritas de todos los tiempos Archivo

El comentario ocurrió durante su presentación en el festival Netflix Is a Joke, realizado en el Greek Theatre de Los Ángeles, donde el comediante interactuó con el público mientras desarrollaba un monólogo sobre los infomerciales televisivos.

En medio del show, Seinfeld le preguntó a la audiencia cuál creían que era su programa favorito de todos los tiempos. Entre las respuestas aparecieron títulos como Breaking Bad, Curb Your Enthusiasm y, por supuesto, Seinfeld.

Jerry Seinfeld junto a Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards y Jason Alexander

Sin embargo, el humorista descartó rápidamente la posibilidad de elegir la serie que protagonizó durante nueve temporadas en NBC. “¿Seinfeld? Yo soy Seinfeld. ¿Por qué iba a ver Seinfeld?”, bromeó ante el público. “¿Acaso te mirarías al espejo del baño y dirías: ‘Esto es fantástico. Me encanta esta serie. Salgo en todos los episodios?’”.

La situación tomó otro rumbo cuando una persona del público mencionó Friends. Entonces, Seinfeld aprovechó para lanzar una observación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios estadounidenses.

Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston y David Schwimmer, los protagonistas de Friends Pinterest

“Esta es mi teoría sobre Friends”, dijo el comediante. “Mi serie se estrenó en el 89 o el 90. Friends se estrenó unos años después”. Y continuó con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia la popular sitcom de NBC: “Creo que NBC estaba viendo mi programa y pensó: ‘Oye, esto está funcionando bastante bien. ¿Por qué no intentamos lo mismo con gente atractiva?’. Y fue una buena idea. Creo que funcionó”.

La declaración generó repercusión inmediata porque ambas series suelen ser comparadas desde hace décadas. Tanto Seinfeld como Friends giraban alrededor de grupos de amigos solteros viviendo en Nueva York y marcaron profundamente la televisión de los años 90.

Seinfeld se basaba en las desventuras de un grupo de amigos neoyorkinos Archivo

Sin embargo, cada una desarrolló un estilo muy distinto. Mientras Friends apostaba a tramas románticas y emocionales, Seinfeld se convirtió en una comedia centrada en situaciones absurdas y observaciones cotidianas, al punto de que el propio Jerry Seinfeld y su cocreador Larry David definieron históricamente la serie como “un show sobre nada”.

La sitcom debutó en NBC en julio de 1989 y estuvo protagonizada por Jerry Seinfeld junto a Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards y Jason Alexander. Cinco años más tarde, en septiembre de 1994, llegó Friends, que terminaría convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos televisivos de todos los tiempos y permaneció al aire durante diez temporadas consecutivas.

No es la primera vez que Jerry Seinfeld se adjudica cierta influencia sobre el éxito de Friends. En 2022, Lisa Kudrow reveló en una entrevista con Daily Beast una llamativa anécdota ocurrida durante los años 90.

Con 10 temporadas emitidas, Friends se convirtió en una de las sitcoms más populares de todos los tiempos

Según contó la actriz, Seinfeld se le acercó durante una fiesta y le dijo simplemente “de nada”, insinuando que el éxito inicial de Friends había sido favorecido por el enorme arrastre de audiencia que generaba Seinfeld en la programación de NBC.

La historia tiene cierto sustento: durante años, Friends se benefició de ocupar un lugar estratégico dentro del famoso bloque de comedias de la cadena estadounidense, que tenía a Seinfeld como una de sus mayores potencias de rating.

A pesar de las comparaciones constantes entre ambas producciones, Friends terminó construyendo un fenómeno cultural propio que continúa vigente más de 20 años después de su final.

De hecho, Kudrow reveló recientemente que el elenco todavía percibe alrededor de 20 millones de dólares anuales en concepto de derechos de retransmisión y plataformas. Sin embargo, la actriz también sorprendió al reconocer que no todo era armonía detrás de cámara durante las grabaciones de la sitcom.

Jerry Seinfeld es el único que conservó su nombre, el personaje de Jason Alexander se llamaba George Costanza; el de Julia Louis-Dreyfus, Elaine Benes; y el de Michael Richards, Cosmo Kramer Archivo

En una entrevista con The Times de Londres, Kudrow recordó que trabajar frente a una audiencia en vivo de aproximadamente 400 personas generaba una enorme presión sobre los actores.

“No olvidemos que estábamos grabando frente a un público en vivo de 400 personas”, explicó. Y contó que cuando algún actor cometía errores con los diálogos, podían surgir comentarios muy duros desde el equipo de guionistas.

La actriz aseguró además que el ambiente en la sala de escritores podía resultar incómodo, especialmente porque muchos de los guionistas hablaban abiertamente sobre sus fantasías sexuales relacionadas con Jennifer Aniston y Courteney Cox. “Era intenso”, resumió Kudrow sobre aquellos años de enorme exposición mediática y presión laboral.

En Friends, los seis amigos tienen personalidades bien distintas, y los cruces entre ellos fue lo que generó el éxito que aún sigue cosechando el programa

Mientras tanto, las declaraciones recientes de Jerry Seinfeld reavivaron un debate que lleva décadas entre fanáticos de ambas series: cuál de las dos sitcoms definió realmente la televisión estadounidense de los años 90.

La discusión incluso apareció reflejada en rankings especializados. En 2015, una encuesta realizada por The Hollywood Reporter entre más de 2800 profesionales de la industria ubicó a Friends en el primer puesto de los mejores programas de televisión de todos los tiempos, mientras que Seinfeld quedó en el quinto lugar.