Durante la mañana del miércoles, el ciclo Novaresio 910 comenzó de manera atípica. A través de una salida telefónica, Luis Novaresio aprovechó el pase entre su programa y el anterior, Reporter 910, para confirmar que recientemente tuvo coronavirus, pero que ya recibió el alta epidemiológica.

En diálogo con sus compañeros de piso, el periodista explicó el motivo de su salida al aire en medio del pase: "Me dieron el alta porque me pegué el Covid como corresponde, durante este mes de enero (.). Traté de mantenerlo lo más bajo posible. No lo contamos porque nos pegó a unos cuantos aquí en mi familia, y después me parecía que estaba bueno transitar el desarrollo de la enfermedad de la manera más tranquila posible, por suerte así fue. Saben que este año voy a cumplir 57, no soy una persona joven y no soy estrictamente del grupo de riesgo, pero estoy cerca, y está bueno decir que haciéndole caso al médico, lo transité de la mejor manera posible".

Más adelante, Novaresio contó cuáles fueron los síntomas que tuvo, y de qué forma afectó la enfermedad a su pareja, Braulio Bauab: "Yo personalmente no tuve grandes síntomas, solo algunas cositas. A Braulio le pegó un poco más fuerte. Los primeros síntomas no fueron contundentes, y nosotros no tenemos referencia por dónde pudo haber venido. Lo que sí sentí es que estaba muy cansado. El caso de Braulio fue más sintomático porque tuvo tos, y luego un poquito de fiebre. Haciendo cuentas, nosotros empezamos el 6 de enero la enfermedad."

En otra instancia de la charla, el periodista explicó cómo se dio cuenta que había contraído el virus: "Estábamos durmiendo y Braulio despierta y me dice: 'No huelo', y yo estaba tan enojado porque estaba seguro que no nos íbamos a enfermar. A la mañana me levanté, me puse repelente de mosquito, perfume, lavandina y tampoco olía, entonces así se calcula que la enfermedad ya está desarrollada, y ves qué síntomas anteriores tuviste. Fue casi al mismo tiempo que Nelson Castro, a quien llamé, y es otro tipo increíble. Todos los días Nelson me llamaba, y me decía: '¿Estás oxigenando bien?'. Le mando un gran abrazo, porque aparte de ser un gran profesional, es un tipazo".

En el último tramo de la conversación telefónica, Novaresio reconoció entre risas ser algo hipocondríaco, y muy divertido confesó que "cada seis minutos" se tomaba la fiebre y la saturación de oxígeno. Y luego reveló: "Tuve una enorme ventaja, y es que los primeros días no sabía que la tenía. Entonces la espera de los diez días se hizo más corta, por suerte no tuve fiebre, pero lo que es tremendo, y para que lo tenga muy en cuenta el que tenga que transitar la enfermedad, es que hay que darle bola a los síntomas, y después transitar la enfermedad de la mejor manera posible. Y lo que aconsejan es no hacer esfuerzo. Yo soy autosuficiente, las cosas las hago siempre yo, y había muchas que me costaba hacer, como por ejemplo limpiar. De golpe sentís que te desenchufan la electricidad".

Luego de haber atravesado el cuadro, reconoció que el próximo paso es hacerse el test de inmunidad, para saber su nivel de anticuerpos. En la despedida, él reconoció que aún habiendo finalizado la enfermedad, le quedó "un poco de congestión", y que su olfato no está al cien por ciento.

