Luly Drozdek atraviesa un momento de profundo dolor. Tan solo dos semanas atrás, la actriz había hecho público su embarazo junto al empresario Hernán Nisenbaum y la emoción que invadía a su familia la espera de su segundo hijo. Sin embargo, este miércoles la artista anunció la pérdida de su embarazo y compartió la angustia que atraviesa en este momento .

Acompañada en todo momento por el cariño de su marido Hernán Nisenbaum y de su pequeña hija Delfina, escribió: “Sin dudas, el peor momento de nuestras vidas... En una ecografía de rutina le detectaron al bebé una hernia diafragmática muy severa. Estábamos de vacaciones en Uruguay y nos volvimos de urgencia para hacer todos los estudios y empezar con la pesadilla de no dormir, llorar y hablar con médicos todo el día. El diagnóstico nos dejó devastados”, comienza explicando Drozdek en su posteo. “Era incompatible con la vida. Estuvimos todos estos días viendo a los mejores especialistas con la ilusión de salir adelante”, continúo.

“No puedo poner en palabras el dolor que sentimos con Hernán, el corazoncito de Santino dejó de latir. ¡Te amo, tu papá te ama y vamos a extrañarte muchísimo! Sabés lo buscado que fuiste y el amor que te dimos en este tiempo, honro tu destino y te acompaño. S iempre vas a estar en nuestro corazón, pero el dolor de una madre que pierde un hijo es la batalla más difícil de luchar ”, escribió Drozdek.

La actriz y el empresario se convirtieron en padres por primera vez cuatro años cuando nació Delfina y ahora transitan muy unidos este difícil momento de duelo: “Entiendo que tu alma nos haya elegido por algún tipo de misión, pero hoy me cuesta entenderlo, aunque sea la ley de la vida me parece muy injusto. Hace unos días estábamos planeando toda una vida con vos y Delfi estaba muy ilusionada con la llegada de su hermanito al cual le había puesto el nombre ¡Eso me parte el corazón más todavía! Le daba besos a la panza, le hablaba todo el tiempo... ¡Estaba feliz! ”. Y agregó: “Agradezco que hayamos tenido la posibilidad de hablar con los mejores médicos y que todos nos hayan informado con la verdad”.

La actriz se abrió en sus redes sociales y escribió un emotivo mensaje sobre su dura búsqueda por convertirse en mamá y el triste momento que atraviesa junto con su familia Instagram @lulydrozdek

Notablemente movilizada con el episodio, la actriz no perdió la oportunidad para agradecer el acompañamiento de los profesionales que la atendieron y le dedicó unas palabras a su hijo no nacido: “ ¡Te amo, hijo! Pude conectarme con tu alma y con tu cuerpo y así despedirme de vos. Eso me libera el alma. Siempre te voy a amar y desde donde estés serás mi angelito. ¡Te llevo en mi corazón por siempre! Volá alto, mi chiquito ”.

La publicación se pobló de comentarios de apoyo en pos de brindar acompañamiento a la pareja en este duro momento de su vida. Noelia Marzol, Andrea Bursten, Barby Franco, Soledad Solaro, Sabrina Garciarena, Inés Palombo, el Chato Prada, Manuela Viale, Sofía Zámolo y Floppy Tesouro fueron algunas de las famosas que se sumaron a los cientos de mensajes de cariño que recibió la publicación.

Drozdek y Nisenbaum celebraron su boda en mayo de 2017 con una fiesta en Puerto Madero, ante más de 300 invitados. En agosto de 2019 se convirtieron en padre de Delfina. “Te amo porque sos mi compañero, el que me hace reír todos los días y porque juntos escribimos la historia más linda. ¡Gracias por la familia que me diste!”, publicó ella el 14 de febrero pasado para saludar a su marido en el día de San Valentín.

LA NACION