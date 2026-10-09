Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto: “Vivimos vidas muy complicadas”

Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto. En medio de los rumores sobre el final de la relación y de las versiones que vinculan al piloto de Fórmula 1 con Sofía Solá, una de las hijas de Maru Botana, la actriz explicó las dificultades que atravesaron como pareja. “Fran y yo no estamos más juntos”, aseguró.

“Estoy bien, muy contenta” fue lo primero que le dijo la artista al notero de Puro show, quien se acercó hasta el lugar donde ella ofreció un show musical privado. “¿Cómo estás con Franco?”, quiso saber entonces el cronista y tras un largo silencio, la actriz confirmó que la pareja se rompió. “Fran y yo no estamos más juntos”, confió. “Le deseo lo mejor. Lo quiero mucho”, sumó enseguida.

Franco Colapinto y Maia Reficco en Mayo durante el Grand Prix de Miami Getty Imges

Al ser consultada por los motivos de la separación, la artista señaló las dificultades para compatibilizar sus rutinas: “Vivimos vidas muy complicadas. Estamos muy lejos”. El cronista mencionó entonces la distancia y los viajes constantes. “Es muy difícil”, respondió ella. “No tengo mucho más que decir. Está todo bien”, agregó.

Antes de despedirse, le preguntaron por las versiones de un romance entre Colapinto y Solá. Reficco evitó pronunciarse sobre ese supuesto vínculo y cerró con una referencia a la situación sentimental de su expareja: “Es un hombre soltero; puede hacer lo que quiera”.

Una relación entre viajes, encuentros y versiones de crisis

Las primeras señales del romance entre Reficco y Colapinto aparecieron en enero de este año. El piloto compartió una serie de fotos en Instagram y, entre ellas, incluyó una de la actriz sonriente, con su casco puesto. Los comentarios que intercambiaron en aquella publicación despertaron las primeras sospechas de sus seguidores. Después llegaron más encuentros en la Argentina: se los vio almorzando en una bodega en Los Cardales y también compartieron salidas en Zárate, Pilar y Palermo.

Maia Reficco dio a entender que se separaron en buenos términos AFP PHOTO/The Grosby Group

En abril hicieron pública su relación. Poco después aparecieron juntos en el Gran Premio de Miami. Allí, Reficco acompañó a Colapinto en el circuito, donde se los vio a los besos, y conversó con la prensa sobre su presencia en las carreras. En diálogo con ESPN, dijo que estaba “muy contenta de bancar” al piloto. Las imágenes de ambos juntos en el paddock se sumaron a los gestos que ya habían compartido en las redes sociales.

En julio comenzaron a circular versiones de distanciamiento. La ausencia de nuevas publicaciones juntos y de un saludo público de Colapinto por el cumpleaños de la actriz alimentó las especulaciones. El 22 de ese mes, en LAM aseguraron que estaban separados y vinculó la ruptura con sus compromisos laborales y la dificultad para encontrar tiempo para verse.

Sin embargo, en agosto volvieron a mostrarse juntos. Durante el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos, fueron fotografiados mientras caminaban abrazados por Ámsterdam. Yanina Latorre difundió esas imágenes en Sálvese quien pueda, y el paseo dio lugar a versiones de reconciliación después de las noticias sobre una crisis.

Maia Reficco compartió imágenes de sus vacaciones en Mallorca

Meses antes, a fines de junio, Reficco había hablado con Entertainment Tonight sobre lo que significaba acompañar a su pareja en su carrera deportiva. Explicó que verlo dedicado a su pasión era algo que valoraba y que deseaba que pudiera disfrutar de lo que hacía. “Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa frente a alguien por hacer lo que ama”, expresó entonces.

En septiembre, la situación sentimental de ambos volvió a generar preguntas. Reficco publicó fotos de una escapada a Mallorca y algunos seguidores quisieron saber si Colapinto la había acompañado. La actriz dejó esas consultas sin respuesta. Ahora, en diálogo con Puro Show, confirmó que la relación llegó a su fin.