Maju Lozano contó que se reconcilió con Susana Roccasalvo durante la ceremonia de los Martín Fierro: “Fui muy dura con ella”

La entrega de los Martín Fierro 2022 dejó de todo: perlitas, lágrimas, emoción y también reconciliaciones. En este último caso, la fiesta que premia a los mejor de la televisión argentina fue la oportunidad perfecta para que Maju Lozano se acercara a Susana Roccasalvo y le pidiera disculpas por algunas diferencias que mantuvieron en el pasado. “Necesitaba sacármelo de encima”, confesó la conductora de Todas las tardes, aliviada con su decisión.

“La reconciliación menos pensada en el Martín Fierro”, así anunció Rodrigo Lussich uno de los “Escandalones” del martes, en Socios del espectáculo. Ante la intriga de sus compañeros, el conductor comenzó a dar algunas pistas: “Fue entre dos conductoras del mismo canal”, lanzó sembrando misterio en el estudio del ciclo de eltrece.

Lejos de querer generar más expectativa, el conductor fue al grano y reveló que las dos protagonistas de esta reconciliación eran “Maju Lozano y Susana Roccasalvo”. Mientras las panelistas del ciclo intentaban hacer memoria sobre lo sucedido entre ellas, el periodista contó el motivo por el cual se distanciaron en el pasado. “ Maju le pidió disculpas a Susana Roccasalvo porque, en su momento, ella salió a favor de Lío Pecoraro cuando Susana lo acusó de llamarla mientras hacía su programa vía zoom . En pandemia, ella hacia su programa por zoom y le llegaban mensajes y llamadas que le cortaban la comunicación permanentemente ”, recordó Lussich.

Después de varias averiguaciones, la Justicia determinó que esas llamadas venían del teléfono de Pecoraro. “Creo que Susana levantó la demanda cuando le pasa lo que le pasa a Lío”, advirtió el conductor Adrián Pallares en referencia a la leucemia mieloide que se le diagnosticó al periodista en octubre de 2020.

Ante esta revelación, Lozano -que se había inmolado por su compañero- le pidió disculpas en el Martín Fierro y luego, públicamente en su programa de TV. “ En algún momento hubo algo, un desencuentro. Y justo me la encontré y estuvimos charlando largo y tendido, aclarando ”, comentó la conductora de Todas las tardes mientras dio detalles de ese encuentro: “Yo estaba por entrar al ascensor y ella salía con su hija, que es amorosísima”, señaló.

“Le pedí disculpas. Le dije que lo quería hacer públicamente pero sentía que primero tenía que ser personalmente, porque yo sentía que se lo merecía. Esas cosas del destino que nos encontró, pudimos charlar un montón, me escucho; cosa que realmente agradezco mucho porque siento que fui muy dura con Susana ”, reflexionó Lozano a modo de mea culpa. Sin embargo, enseguida justificó su accionar: “Pero fui muy dura porque estaba defendiendo a un amigo y compañero de trabajo. Después la Justicia demostró lo contrario a lo que me habían dicho, y era algo que necesitaba sacármelo de encima”, concluyó aliviada.

En julio de 2020, Roccasalvo decidió denunciar a Pecoraro por “hostigamiento y amenazas”. “Durante los últimos meses, ella hace el programa desde la casa; cada vez que empezaba, recibía llamados hasta que le cortaban la transmisión. Ustedes la veían que primero se congelaba y después se cortaba. La querían perjudicar y lo lograban, la sacaban del aire”, explicaba por entonces el abogado de la conductora, Mauricio D’Alessandro.

Desde el mismo canal, Lozano decidió salir en defensa de su entonces panelista. “Me hubiera encantado enterarme que iban a hablar mal de un compañero mío, quien es hoy mi mano derecha, además de un amigo. Porque soy una persona tremendamente respetuosa, cosa que evidentemente escasea”, dijo notablemente enojada, tras escuchar la palabra de Roccasalvo en el programa que la precedía, Confrontados. “Me hubiese encantado que levanten el teléfono para decirme que iban a reventar a trompadas a un compañero de mi equipo. Tal vez en otro mundo, donde la gente es honesta y tiene códigos”.