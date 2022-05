Martín Fierro 2022: perlitas, enojos, secretos y todo lo que no se vio de la entrega de premios

Después de dos años sin ceremonia, este domingo se volvió a celebrar la tradicional fiesta de la televisión argentina. Y, sin dudas, fue una noche más que especial. Por un lado, era la primera vez que toda la comunidad artística se volvía a reunir tras el inicio de la pandemia de coronavirus; por otro, era una noche de aniversarios donde había mucho que festejar. Es que no sólo se cumplían 50 años de la creación de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina) y, por ende, de la entrega de los Martín Fierro, sino que también se conmemoraban los 70 años que la TV cumplió en 2021.

Con el imponente Hotel Hilton de Puerto Madero como escenario y una puesta en escena con drones y un mapping impactante, la velada comenzó cerca de las 20 hs con la tradicional alfombra roja por donde desfilaron todas las celebridades. Mientras que Iván de Pineda y Paula Chaves fueron los encargados de charlar con los recién llegados, Agustina Casanova y Robertito Funes Ugarte analizaron los looks. Puertas adentro se encontraba Lizy Tagliani, quien -a modo de previa- hizo un divertido recorrido por las habitaciones, mostrando la intimidad de los famosos.

El look de Marley, el conductor de los Martín Fierro (Foto: Instagram @marley_ok)

Quien se calzó el traje de anfitrión una vez más fue Marley, que a lo largo de más de cuatro horas, timoneó el evento en el que se entregaron un total de 35 estatuillas, más la dorada, que se quedó en Telefe gracias al éxito de MasterChef Celebrity. La gran gala terminó con un fiesta privada y exclusiva en un reconocido boliche de Puerto Madero .

Un festejo con protocolos

Los más de 700 invitados a la gala de los Martín Fierro 2022 hicieron que Telefe tenga que pensar en un efectivo protocolo sanitario para prevenir todo posible contagio de covid. Para ello, el canal habilitó puestos de testeo en distintos puntos de la Ciudad durante los tres días previos y, el mismo día de la fiesta, destinó un rincón del lujoso restaurante El Faro (dentro del hotel) para hisopar a la prensa presente en el lugar.

Un riguroso protocolo permitió que los invitados circularan sin barbijo por la ceremonia Telefé

Sin barbijos a la vista, los famosos disfrutaron de la ceremonia como en los viejos tiempos. Cerca de las 21, finalmente se abrieron las puertas del emblemático salón Pacífico, donde alrededor de 70 mesas se encontraban perfectamente ambientadas para recibir a las celebridades.

Langostinos marinados, chutney de mango, cremoso de palta y sopa de cilantro sirvieron de entrada mientras que el plato principal estuvo conformado por un ojo de bife, puré de colinabo, zanahorias laqueadas y piñones crocantes. El menú se endulzó con un bizcocho cítrico, curd de maracuyá y espuma de limón. Además, hubo una opción vegana y otra infantil, que incluía hamburguesas.

Los looks que dieron que hablar

Pampita Ardohain fue una de las más elegantes de la noche. Y si bien siempre acostumbra a lucirse con sus impactantes diseños, esta vez sorprendió con un vestido que no solo tenía una gran historia detrás, sino también mucha carga emotiva. En rojo y negro, la conductora de El Hotel de los Famosos llevó un modelo que usó Norma Aleandro en 1986, cuando la Argentina ganó el Oscar a mejor película extranjera por La Historia Oficial. “Es un vestido de Elsa Serrano. Yo le había prometido a Elsa que en alguna gala iba a usar alguno de sus vestidos. No se pudo dar [la diseñadora falleció en septiembre de 2020] y muy amablemente las hijas de Elsa, que están ahí, me cedieron del museo de ella este vestido maravilloso”, explicó la modelo desde la alfombra roja.

Pampita eligió el mismo diseño que usó Norma Aleandro en 1986 cuando ganó el Premio Oscar a Mejor Película Extranjera por La Historia Oficial Collage

Casualidad o no, lo cierto es que la modelo y conductora pudo cumplir la promesa que le hizo a la fallecida diseñadora hace unos años atrás justo el día en que se conmemoraba un nuevo aniversario de cumpleaños de su hija Blanquita. Acompañada por su marido Roberto García Moritán y su bebita (que quedó en una de las habitaciones del hotel), Pampita no paró de chequear el celular en toda la noche, ya que “si Ana quiere comer tengo que subir inmediatamente”, advirtió. Y si bien esta vez no pudo llevarse ninguna estatuilla, la conductora destacó el placer de reencontrarse con sus colegas y “la gente amiga” como sucedió con sus compañeros de jurado de ShowMatch, con quienes se la pasó secreteando toda la noche con una gran complicidad .

El jurado de "La Academia" tuvo su revival en la entrega de los Martín Fierro Telefé

De hecho, su compañera de jurado, Jimena Barón, confirmó que todo el grupo sigue siendo muy amigo y que tuvieron que recurrir a una técnica muy futbolera (el taparse la boca cada vez que hablaban) para poder criticar a todos. “ Los amo, somos amigos, seguimos teniendo el chat, nos contamos cosas. Ángel (De Brito) no cuenta nada en el programa. Criticamos gente a veces; ¡sí, lo hacemos! ”, reveló, entre risas, quien justificó su clásico y discreto traje con un “estoy re tranquila últimamente”. Sin embargo, las originales gafas negras que lució en su ingreso le dieron su toque propio.

Quien también quiso marcar tendencia en la alfombra roja fue Alejandra Maglietti aunque, en este caso, su osado look despertó una lluvia de críticas y memes en las redes. La panelista de Bendita eligió una chaqueta top en color negro que dejó al descubierto el abdomen y parte del busto y una falda tubo larga dorada con transparencias en ambos costados. “Perdón, pero no puedo subir mucho los brazos”, se excusó mientras hablaba con LA NACION y mostraba su inédito diseño. Y sin importarle demasiado el qué dirán, la abogada explicó el motivo de su jugada elección: “La idea era hacer algo moderno, diferente y me animé”, confesó mientras mostraba el único accesorio clásico (un clutch negro) que siempre repite a modo de cábala .

Alejandra Maglietti junto a Edith Hermida en la alfombra roja de los Martín Fierro Gerardo Viercovich

Otra de las celebrities que se llevó todas las miradas fue Susana Giménez. Enfundada en un diseño de la británica Jenny Packham -realizado íntegramente en lentejuelas doradas- la diva de los teléfonos deslumbró con su esbelta figura aunque inesperadamente recibió una avalancha de críticas en las redes sociales. Al parecer, el vestido de la conductora era muy similar al que uso Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo, en el estreno de la última película de la saga Bond, No Time To Die, en octubre de 2021. Y si bien algunos la acusaron de plagio, fue la propia Su quien contó que su look estaba inspirado en la duquesa de Cambridge. “A la gente la cité a las cinco y media de la tarde. Desde esa hora que estoy preparándome porque quiero lucir espléndida”, comentó Giménez que recibió el Martín Fierro de brillantes como homenaje a su trayectoria.

Susana, con su Martín Fierro de brillantes ADRIAN DIAZ BERNINI - Telefé

Besos inesperados, bloopers hot y algunas copitas de más

Además de las estatuillas, los agradecimientos y los looks de la alfombra roja, si hay algo que caracteriza a este tipo de ceremonias son aquellas cosas inesperadas; esas que suceden fuera de libreto tanto delante como detrás de cámara. Y esta noche no fue la excepción. Además de alegría y celebración, no faltaron los besos inesperados, las lágrimas y algunas perlitas que dispararon el rating y convirtieron a la entrega de los Martín Fierro 2022 en trending topic durante toda la noche .

La encargada de protagonizar el primer blooper de la entrega fue Jesica Cirio, cuyo ajustado vestido sin breteles le jugó una mala pasada. Muy emocionada, la bailarina y conductora estaba agradeciendo junto a todo el equipo de La Peña de Morfi el reconocimiento por mejor programa musical cuando su escote sufrió un percance y dejó uno de sus pechos al descubierto. Fue Juana Viale quien rápidamente se paró y se acercó al escenario para avisarle sobre la situación. Sin embargo, este gran gesto no impidió que esta imagen se vuelva tendencia en Twitter y desate una ola de memes y comentarios que terminaron sonrojando a la modelo.

El percance de Jesica Cirio al recibir una estatuilla en los premios Martín Fierro 2022

La noche se puso aún más hot cuando Lali Espósito y Mariana Genesio Peña se besaron en plena transmisión. Todo sucedió mientras Paulo Kablan daba su discurso tras ganar como panelista por su labor en Flor de Equipo. En ese instante, las actrices fueron captadas por las cámaras y, fiel a su estilo provocativo, quisieron dejar su huella en esta ceremonia: se miraron a los ojos e inmediatamente se fundieron en un extraño piquito que se replicó por todas las redes sociales en cuestión de segundos.

El pícaro beso de Lali Espósito y Mariana Genesio Peña

Sin embargo, la cantante pop no es la única persona con la que Genesio Peña se mostró cómplice. En medio de la velada, la protagonista de Pequeña Victoria se encontró con su compañera de elenco, Julieta Díaz, en el baño y tuvieron una larga conversación donde, un tanto nostálgicas, charlaron sobre “lo importante de la vida” y no dudaron en intercambiar consejos.

“Lo primero es la familia”

A pesar de que hubo varios momentos emotivos a lo largo de la noche, hubo dos que conmovieron hasta las lágrimas a todos los presentes. El primero sucedió cuando Soledad Pastorutti le puso su voz al In Memorian, el segmento con que se recordó a todos los artistas que fallecieron en estos últimos tres años y todo el salón se unió (por primera vez) en un conmovedor silencio. Sin embargo, el cierre dejó otra emotiva postal, en la que se pudo ver a Susana Giménez consolando a su gran amiga, Mirtha Legrand, ni bien apareció la imagen de su hermana Goldy en pantalla.

La Sole fue la encargada de ponerle voz al In Memoriam de este año

“Esta es la noche de las familias”, anticipaba Laura Ubfal minutos antes de la ceremonia en referencia a que las dos divas de la televisión estarían acompañadas por su círculo más íntimo. Mientras que a Susana se la vio con su hija Mercedes Sarrabayrouse y sus dos nietos Lucía y Manuel Celasco, “La Chiqui” tuvo asistencia casi completa en su mesa: su hija Marcela Tinayre, sus nietos Juana y Nacho Viale, su bisnieta Ámbar De Benedictis y su ex yerno Ignacio Viale del Carril dijeron presente.

“Hoy es el día de la familia y estamos todos. Hasta mi exmarido, el papá de Juani vino, así que felices de la vida”, comentó Marcela Tinayre minutos después de que su hija fuera premiada por su labor en las mesazas durante estos dos años de pandemia. “Estoy muy feliz, muy emocionada. Fue un desafío muy grande porque era un formato que estaba visualizado con su abuela y la verdad que fue fabuloso lo que hizo. Me parece que es re merecido. Una actriz que de repente tuvo que cambiar su historia y hacer todo esto. Estamos todos orgullosos”, agregó mientras Mirtha aseguraba estar muy emocionada con la tarea de su “sucesora”.

Juana Viale con un diseño de Gino Bogani en los Martin Fierro

“Estoy muy emocionada, no lo esperaba”, confesó por su parte Juana Viale, quien tras subir al escenario volvió a hacer llorar a su abuela. Lejos de confirmar si vuelve o no a compartir las mesas con “La Chiqui”, la actriz -que sorprendió en la ceremonia acompañada de su novio Agustín Goldenhorn- contó cómo sigue su futuro laboral por el momento: “Hoy a las 6 de la mañana me tomo un vuelo a Córdoba porque estoy filmando una peli. Eso es lo único que sé”, lanzó, muy simpática, sin querer dar más detalles.

El segundo momento más emotivo -y de mayor rating- sucedió con el homenaje a La noche del 10, el programa que condujo Diego Maradona por la pantalla de eltrece en 2005. Con Claudia Villafañe, Verónica Ojeda y Dieguito Fernando presentes en el salón (aunque éstos nunca se cruzaron, ya que la mamá de Dalma y Gianinna se encontraba entre las primeras mesas mientras que Ojeda y el pequeño estaban entre las últimas), el astro del fútbol fue homenajeado a través de diversas imágenes. Tras la interpretación de Valeria Lynch (quien entonó el himno de todas las canchas “Me das cada día más”), fue inevitable no escuchar el clásico: “Olé, Olé, Olé, Diego, Diego” al unísono mientras Villafañe aplaudía y Dieguito Fernando alzaba las manos sostenido por su madre.

Homenaje a Maradona

“Son momentos que hay que apoyarlo y estar junto a él. Dieguito tiene 9 años y de estos homenajes va a tener un montón en su vida así que yo siempre voy a estar al lado de él”, advirtió Ojeda justificando su debut en los Martín Fierro sin querer meterse en la polémica del resto de los herederos que no fueron invitados. Por su parte, el menor del clan Maradona (quien según su madre “extraña y pregunta mucho por su papá”) comió un menú especial que incluía hamburguesas y se mostró entusiasmado durante toda la velada, en especial cuando desfiló por la alfombra roja: “La está pasando genial. Le encantan las cámaras, posar, le gustan las fotos”, reveló su mamá orgullosa.

Los Montaner, otra de las familias más famosas del ambiente, también estuvieron presentes. Aunque ni Ricardo ni su mujer Marlene fueron de la partida, sí lo hicieron sus hijos Mau y Ricky, quienes se mostraron felices por el galardón que La Voz Argentina recibió como Big Show y por su reconocimiento como mejor Jurado. “¡Ganamos! Me pone muy feliz. Es un programa que trae mucha emoción, música, talento y une a la familia”, reflexionó Stefi Roitman al bajar del escenario.

La mesa de La Voz Argentina fue una de las más animadas de la velada Bernardino Avila - Telefé

Tras anticipar que ella no será parte de la nueva edición de este año, ya que no puede estar “por un tema de fechas y viajes”, la actriz contó que será reemplazada por Rochi Igarzábal y desmintió que su ausencia se deba a los rumores de embarazo. “ Estoy muy feliz en esta nueva etapa de casada, con proyectos juntos, disfrutando a nuestros sobrinos. Ya me embarazaron 30 veces pero yo no estoy embarazada ni nada. Fue un chiste que hizo Montaner y después con Ricky lo seguimos, pero para nosotros falta. Por ahora babeados con los sobrinos. ¡Vamos de a uno! ”, dijo con la sonrisa que la caracteriza.

Los grandes enojos de la noche

A pesar de que la lista superaba los 700 invitados, hubo varias ausencias que llamaron la atención. Una de ellas fue la de Fabián Doman, quien minutos después de que Intratables ganara como programa periodístico apuntó directamente contra APTRA y América por no haberlo invitado. “Ganamos @Intratables!!! Y un enorme agradecimiento a @fantinofantino por mencionarme como el otro conductor del ciclo en el 2021. No son habituales estos gestos y por eso se lo agradezco. Espero que este premio sirva para que @Intratables vuelva al aire”, escribió el periodista en Twitter.

Otra de las que demostró su gran enojo fue Sofía Pachano, que si bien renunció a la conducción de Cocineros Argentinos este año, durante 2021 estuvo al mando del ciclo de la TV Pública. “Gracias @aptra_ok por este premio. Gracias querido amigo @lucianogarciapastelero por nombrarme, te amo. No estoy en esa ceremonia porque esté de vacaciones sino porque la producción del programa no me aviso a tiempo de que estaba invitada”, escribió la actriz y bailarina indignada en sus redes sociales.

El posteo de Sofía Pachano, luego de que Cocineros argentinos se quedara con el Martín Fierro instagram.com/sofipachano

“No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como lo son los Martín Fierro. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria siempre fue mi sueño ir a los MF. Espero poder ir pronto de la mano de otro proyecto. Evidentemente @cocinerosarg no era el proyecto para que yo vaya, pero sí para que me lo gane por primera vez siendo parte de un equipo. Gracias a todos los que lo hicieron posible”, remató la hija de Aníbal Pachano reforzando la teoría de que no se fue del ciclo de cocina en los mejores términos.

Dalma y Gianinna Maradona tampoco fueron invitadas al homenaje que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina le hizo a su padre, Diego Maradona. Tras enterarse de la noticia, la mayor de las hermanas apuntó directamente contra Luis Ventura, presidente de la entidad y cuestionó su decisión de solo invitar a una parte de la familia. “ Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque supuestamente le hacen un homenaje a mi papá. Mi amigo @schultzgabriel no entiende cómo no nos invitaron. Pero demás está decir que sabiendo quien lo organiza, jamás estaríamos invitadas. No se preocupen. Vamos a estar muy bien representadas por él, que si está invitado y me parece perfecto. No todos tenemos que ir a todos lados siempre ”, remató de manera irónica.

And the winner is…

En una noche llena de sorpresas, hubo ganadores para todos los gustos. Uno de los más aplaudidos y celebrados fue Jey Mammon, que recibió un Martín Fierro como revelación. “Son 10 años de estar en el medio pero esta es mi primera vez en los Martín Fierro. Es la fiesta de la tele, así que estar ya es un acto de celebración. El año pasado América y Jotax me dieron la posibilidad de poder conducir un programa (Los Mammones) en dónde tuve un rol diferente, se me vio en un lugar distinto. Fue un programa que generó un espacio de encuentro entre los músicos, actores y artistas con el público”, analizó orgulloso.

Jey Mammon, premio revelación Martín fierro 2022

Respecto a cómo está viviendo el cambio de canal y el desafío de conducir La Peña de Morfi, expresó: “Tiene que ver un poco con el espíritu de lo que venía haciendo, así que lo vivo como una continuidad. No siento estar haciendo un reemplazo de Gerardo Rozín , me siento acompañado por él; lo siento muy presente”, confesó respecto a cómo es ocupar un rol tan importante.

Su discurso fue interrumpido por Gustavo Sofovich, que se acercó a felicitarlo por este gran logro. “En realidad me gané dos Martín Fierro, porque yo fui parte de Polémica en el bar. Tendría que haber subido al escenario. Polémica es una familia y me siento parte”, bromeó Jey ni bien vio al productor que también acababa de recibir una estatuilla por el ciclo de América.

Ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro 2022. Captura

Quienes también se mostraron muy felices por ganar en el rubro ficción fue todo el elenco de la 1-5/18. En un tiempo donde fue tan difícil trabajar por la pandemia del coronavirus, los actores rescataron la oportunidad que Adrián Suar les dio para estar en pantalla. “ Estamos muy felices. A pesar de que ya ganamos varios premios, nosotros ya ganamos antes cuando la gente nos acompañó durante todo el año, cuando Adrián aposto a la ficción con toda la pasión que le pone siempre, cuando todos nos pusimos la camiseta en medio de la pandemia ”, señaló Romina Gaetani, quien tiene un gran año laboral por delante: “Estoy por sacar mi segundo single, por dirigir un videoclip y una obra de teatro. Muy contenta, me siento una mujer nueva este año”, agregó enfundada en un largo vestido blanco.

En una mesa con gran presencia femenina (los galanes del elenco no pudieron asistir por cuestiones laborales), Leticia Brédice contó qué es lo que más disfruta de este tipo de ceremonias: “Siempre vengo, me encanta desde que tengo uso de razón. Sentarme en una mesa con amigas, me emociona mucho. Yo ya tengo tres Martín Fierro en mi carrera, así que lo importante es cómo la pase”, remató al tiempo que reveló cuál es su amuleto de la suerte: una bombacha azul.

Sin dudas, el gran ganador de la noche fue MasterChef Celebrity. El certamen de cocina no sólo recibió estatuillas como mejor reality y mejor producción integral, sino que también se quedó con el oro. “Estoy feliz porque el trabajo que se hizo fue espectacular. El equipo es increíble y nunca vi algo tan bien profesionalmente hecho en TV”, contó Germán Martitegui, quien por fin pudo gritar “¡Gracias APTRA!” como siempre había soñado. “Teníamos un grupo de amigos que siempre decíamos eso por cualquier boludez y esta noche lo dije en serio”, reveló, entre risas, aunque perdió en la categoría de mejor jurado contra el de La Voz Argentina.

Martin Fierro de Oro: Masterchef Celebrity