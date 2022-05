Marley y un inesperado anuncio sobre la continuidad de Por el Mundo: “Son los últimos viajes”

Además de ser el anfitrión de la gran entrega de los Martín Fierro, Marley estuvo nominado en más de una terna y se llevó dos premios: uno por el Big Show La Voz Argentina y otro por Por el mundo, el histórico ciclo de viajes que conduce por la pantalla de Telefe.

Tras hablar de este mimo, el conductor confesó que el programa no seguirá por mucho tiempo más y explicó los motivos.

“Ganamos por La Voz y por Por el Mundo que ya lleva 22 años y nunca habíamos ganado ningún Martín Fierro, así que después de 22 años lo hemos ganado”, expresó feliz el presentador en una nota con Intrusos en el Espectáculo, por América.

Marley y Lizy Tagliani se convirtieron en una dupla exitosa a la hora de viajar por el mundo

Tras comentar que Mirko se volvió una estrella del programa, el conductor dio una noticia inesperada: “Igual nos queda un tiempito nomás. [Mirko] Está todavía en el jardín y lo puedo hacer faltar pero una vez que llegue a primaria no le quiero arruinar su escolaridad ni la relación con sus amigos. Así que son los últimos viajes ”, anunció al tiempo que advertía que muchos se estaban enterando de su decisión en ese mismo momento.

Luego de hacer un repaso por los momentos más emotivos de la ceremonia, Marley opinó del nuevo programa de su amiga, Florencia Peña en América , y aclaró: “Me encanta Flor, estuve hablando con ella y le di consejos sobre lo que pienso que puede mejorar y lo que está genial pero eso siempre lo hacemos con todos los proyectos, no solo con este”.

En cuanto a la guerra desatada con Jorge Lanata en los últimos días, donde el periodista criticó duramente el desempeño de la actriz en pantalla, reflexionó: “Hay animosidad siempre por temas políticos. Yo nunca me meto porque no me interesa estar de un lado de la política ni del otro. No me interesa porque no me parece que ningún político merezca ser defendido. Nunca me pondría en un lugar así porque ninguno me parece maravilloso”, concluyó sin querer meterse en la polémica.