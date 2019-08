Maju Lozano suspendió su casamiento a 15 días del gran día

Crédito: Instagram

17 de agosto de 2019 • 11:18

En el mes de febrero, Maju Lozano confirmó emocionada que el 31 de agosto se casaría con su pareja, Juan, con quién sale desde hace un año y medio. Sin embargo, las cosas no funcionaron como estaban previstas y la conductora se vio obligada a tomar una drástica decisión: suspender la boda.

Mientras transcurría el programa que conduce, Todas las tardes, su compañero Lio Pecoraro tiró la bomba. " Maju Lozano suspendió su casamiento. ¿Qué pasó?", le preguntó a ella, que estaba parada a su lado. "¡Me dejaron! No, mentira. me toco la izquierda. ¡No, que el universo no me haya escuchado!", respondió ella entre risas antes de contar lo que sucedió.

"Lo que pasa es que nos acabamos de mudar y estamos con la cabeza colapsada, es mucho gasto y no es un momento para casarse. Nos íbamos a casar el 31 de agosto", contó sobre los motivos que la llevaron a retrasar el gran paso que estaban por dar. "Decidimos estirarlo un poco. ¿Si está todo bien? Sí, creo que sí. No, si , todo muy bien. En realidad no los quiero invitar a ustedes, entonces no lo hago", bromeó.

Maju y Juan comenzaron su relación hace un año y medio, y hasta hace poco no convivían. Ella es madre de Joaquín, de 7 años, y él de Sol y Amparo, de 10 y 7 años respectivamente.

"Anoche pusimos fecha con Juan. ¡Estoy con taquicardia desde ayer! Pero la verdad es que pienso 'tengo 47, ¿cuánto más puedo vivir?'", dijo al anunciar el casamiento. "Le dije que nos casemos en invierno para poder tapar todos los rollos, porque si te casás en verano hay que hacerlo con strapless y salta todo".