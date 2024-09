Malena, de Survivor: el mal momento que la llevó al reality, el error que la dejó afuera y los impresionantes cambios físicos que sufrió

Escuchar

Malena Kerschen es la nueva eliminada de Survivor, Expedición Robinson, porque una mala jugada que no imaginaba la dejó afuera del reality extremo de Telefe. Diseñadora de indumentaria y licenciada en comunicación social, se anotó en el programa para cambiar de aire y escapar de una realidad personal y laboral que la agobiaban. La experiencia le sirvió y hoy Malena está plantada de otra manera. En una charla con LA NACIÓN detalla los cambios físicos que sufrió, las adaptaciones a las que se acostumbró y las estrategias con las que jugó.

-¿Por qué quedaste afuera?

-Fue una jugada que salió mal. Cambiamos los votos a último momento porque la estrategia que teníamos inicialmente de dividir era la correcta, por si llegaban a jugar el ídolo de inmunidad. Y tuvimos la mala suerte de que lo jugaran por Baltazar, la persona correcta, y que encima abortáramos la opción de dividir votos. Únicamente por tres votos terminé yéndome.

-¿Qué sentiste?

- Un dolor terrible. No me la esperaba, éramos mayoría así que fue un baldazo de agua fría. Estaba para seguir más, super adaptada, comprometida con el juego y metida física y mentalmente al cien por ciento. Fue re triste tener que irme.

-Estuviste 45 días en la isla, ¿ya no molestaban el hambre, la lluvia y las picaduras de insectos?

-Al principio todo fue muy duro y después me adapté y fue impresionante. Seguía teniendo hambre, pero aprendí a vivir con eso. Me picaba todo el cuerpo, pero no tenía la necesidad de irme a un hotel. Los primeros días dormía sobre un charco porque llovía muchísimo, temblaba todo el día, y después no me importaba que me lloviera en la cara y me dormía sin problema. Muy loca la adaptación. Y fueron increíbles los cambios físicos que tuve .

-¿De qué cambios físicos hablás?

-Estaba muy flaca, debo haber salido pesando 43 kilos cuando mi peso normal es 51. No lo sé exactamente porque comí desaforadamente durante dos días, de sol a sol. No tuve menstruación durante cinco meses, pero además empezaron a salirme pelos en todo el cuerpo; mucho pelo en la cara y en los brazos que nunca tuve . Una médica me dijo que es el instinto de supervivencia y cuando estás desnutrida en indefensa tu cuerpo saca pelo para abrigarte y protegerte. Fue impresionante.

-¿Qué fue lo primero que comiste al salir?

-Un arroz con pescado que me dieron; era un plato abundante y me quedé corta. Fui a comprar helado y después papas fritas. Y al día siguiente lo mismo y mezclaba dulce y salado.

-Nunca más un coco ni un mango en tu vida….

-Seguí con eso también. Había un árbol de mangos en el hotel y le decía sí a todo; no discriminaba nada (risas). Los primeros días en la isla el coco me parecía horroroso, porque masticás y masticás y lo no podés tragar nunca. Lo sufrí porque era como comer cartón y después me pareció delicioso, y cuando salí del reality pedía coco, era como una adicción. Hoy ya no como coco, pero cuando veo los programas digo “ay, ¡cómo me comería un coco!” (risas).

-No sobresaliste en los juegos físicos, pero sí en el juego social y en las estrategias. Muchos dijeron que sos manipuladora, ¿cómo lo viviste?

-Físicamente era un desastre y fue lo que más padecí. Si me dabas a elegir dormir bajo la lluvia o ir a una competencia, claramente elegía lo primero. Sufrí las competencias porque no me daba el cuerpo para tanto esfuerzo. Entonces mi juego era lo social, pero no manipular y nada más porque mis vínculos eran genuinos. Yo prometí fidelidad y la cumplí, y mi juego fue por afinidad y diversión . A diferencia del campamento sur, en el norte nos reíamos mucho y la pasábamos bien; éramos amigos en un viaje de egresados. No había luchas de poder como en el otro, donde las mujeres no tenían ni voz ni voto. Votábamos a los que se querían ir y no hubo traición hasta el final, pero porque es un juego. Tuvimos una convivencia divina.

-¿Y la unificación?

-Me pareció terrorífica. Era como volver a empezar. Tarzán se creía el chamán de la selva y era insoportable (risas). Quería sacármelos de encima a todos; tenía necesidad de que se evaporen (risas). Fue complicado porque no había feeling, y ellos eran mayoría.

-¿Quién creés que tiene más chances para ganar?

-Veo muy bien a Mauro que entiende el juego, sabe de estrategia, pero su problema es que está muy expuesto en este momento. Y la que no es amenaza para nadie y pasa desapercibida y por eso también la veo bien, es Aixa. Pero está dentro de la minoría y en peligro.

-¿Qué balance hacés de tu estadía en el reality?

-Fue una experiencia que yo necesitaba en ese momento. Venía de un momento personal muy difícil, con mi papá con cáncer, el lugar en el que estaba trabajando cerró y me sentía desamparada en todos los ámbitos de mi vida. Tenía que buscar otro trabajo, estaba muy cansada y de pronto vi este casting para viajar a Colombia, desafiar tus límites y no sé por qué, sentí que lo necesitaba; viajar, escapar, desconectar de mi realidad. Me pareció grandioso, me anoté, me llamaron a la semana y al mes ya estaba viajando. Veía a los chicos llorar porque extrañaban y querían irse, peleaban por quién abandonaba, pedían que los votemos y yo no sentía eso. Al lado de lo que me venía sucediendo en los últimos meses, pasar hambre o tener picaduras era nada . Me vino muy bien Survivor.

-¿Cómo está tu papá?

-Ahora está internado. Es un día a la vez. Cuando viajé él estaba estable, fuera de peligro después de una operación y me pude ir tranquila.

-¿Y cómo siguió tu vida?

-Volví a vivir con mi familia, a toda honra (risas). Y me gustaría trabajar con mis redes y en comunicación social, porque eso estudié artes que diseño de indumentaria. Todos estos años me dediqué a la moda, hice ropa, vendí ropa y ahora quiero cambiar y focalizarme en comunicación y medios. Esta experiencia me ayudó a valorar las pequeñas cosas cotidianas. En la isla no teníamos nada y aun así se podía vivir y compartíamos momentos re lindos y conectábamos a pesar de las condiciones horribles que pasamos.