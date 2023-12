escuchar

Luego de tanta espera, este viernes 8 de diciembre Nicole Neumann y Manuel Urcera celebraron su boda en un campo escondido en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Desde LAM (América TV) contaron detalles de la ceremonia que contó con 500 invitados y el anuncio del embarazo de la pareja.

Este viernes por la noche, el tema principal del programa de espectáculos fue el casamiento de la modelo y el piloto de carreras. Tras llevarse a cabo la ceremonia religiosa, la periodista Maite Peñoñori, contó cómo fue uno de los momentos más conmovedores de la tarde.

“Me comentaron de la ceremonia que fue muy emotiva”, introdujo y luego agregó: “Los dos se leyeron sus intenciones y al final el sacerdote anunció el tema del embarazo. Les pidieron encarecidamente el tema de los celulares, que no graben nada y que no compartan fotos”.

Asimismo, la panelista explicó cómo comenzó la ceremonia religiosa. “Nicole entró con sus tres hijas camino al altar”, indicó en referencia a Allegra, Sienna e Indiana, quien tuvo un alejamiento en el último año de su madre por un presunto conflicto de convivencia.

Esta ocasión era la ideal para que Nicole y Manuel anuncien la dulce espera de su primer bebé. Sin embargo, durante la semana, los periodistas Gustavo Méndez y Laura Ufbal adelantaron la primicia en redes sociales y, finalmente, desde LAM confirmaron el hecho. Esta situación enfureció a la modelo, ya que tenía la ilusión de sorprender a sus invitados, sobre todo, a sus familiares, dado se sumará un nuevo integrante.

En base a lo sucedido, Yanina Latorre indicó: “Al embarazo hay que respetarlo. Nicole dice que es mentira que fue a Pasqualini, que ni siquiera es su médico y que no hizo ningún tratamiento. Ella quería hoy darle la sorpresa a todo el mundo y cerrar el día que tanto soñó”.

Luego dio más detalles del embarazo. “Está de 12 semanas, las cumple este lunes. Hace un año que está buscando un bebé (...) Me contó que se lo tuvo que blanquear a las chicas porque se empezó a sentir mal. Tuvo náuseas, tuvo que hacer reposo absoluto la semana pasada. La gente empezó a desconfiar porque no tomó alcohol en el civil y en la despedida de soltera. En un momento tuvo que dejar de mentir. Me dijo ‘por favor contalo el viernes a las 6 de la tarde después de que lo anuncie’”, relató la panelista.

Según las imágenes que se filtraron, la ceremonia religiosa al aire libre, llena de glamour y decoración rústica, fue un éxito y la lujosa boda transcurrió de acuerdo a lo previsto, salvo el detalle del anuncio del embarazo que se filtró días antes. Sin embargo, los dos protagonistas de esta historia de amor lo confirmaron en el altar, cuando Manu Urcera puso su mano sobre la pancita de Nicole Neumann y emocionó a todos.

Cabe destacar que en la tarjeta de invitación, se les sugería a los invitados no utilizar celulares para fotos y videos en pos de conservar la intimidad. Además, la idea era que no asistieran niños, ya que se trataba de una celebración para adultos. Asimismo tenía un mapa para llegar bien a Monte Chico y el recordatorio de llevar el DNI para el ingreso. Y, por último, en el caso de que quieran regalar algo, podían aportar dinero para la luna de miel a una cuenta bancaria.