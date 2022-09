Marcela Feudale y la particular forma que se enteró de su regreso a la TV junto a Marcelo Tinelli

Es una de las históricas compañeras de Marcelo Tinelli, que lo acompañó en todas las versiones de sus programas: VideoMatch, ShowMatch, “Bailando por un sueño”, Cantando por un sueño, La Academia y ahora también en Canta conmigo ahora. Sin embargo, Marcela Feudale estuvo casi dos años sin trabajar en televisión porque durante la pandemia por el Covid-19 decidió hacer radio desde su casa y no salir, para cuidar a su mamá. Pero siempre manifestó que extrañaba trabajar todas las noches en el programa, pues lo hizo durante 31 años. Ahora que regresó, comparte sus sensaciones con LA NACION. “Nunca dejé de estar comunicada con Marcelo. Si bien no era algo cotidiano, nos saludábamos para las fiestas y los cumpleaños, y así fuimos hablando a lo largo del tiempo. Cuando se dijo que volvía a la tele, todos empezaron a preguntarme si yo volvía también”, asegura.

-Claro, sos una de las históricas de sus programas...

-Pero más allá de eso no tenía idea de qué iba a hacer y no quería tomarme atribuciones sobre algo de lo que nadie me había dicho nada. Entonces contestaba que dependía de lo que Marcelo decidiera porque no sabía en qué lugar podía entrar yo, entre el conductor, 100 jurados y los participantes. Los formatos son bastante cerrados. Hasta que Ángel De Brito me invitó a LAM (América) y me dijo que iba a estar en el programa, después me llamó Marcelo, me preguntó si quería estar y le dije que sí, siempre y cuando los horarios de la radio me lo permitieran.

-Y te lo permitieron...

-Si, estoy con bastante trabajo y no quiero dejarlo porque me salvó en la pandemia, podía hacerlo desde mi casa y me parece infiel de mi parte abandonar el barco, una vez superada esa situación. Pero pude acomodar los horarios.

-¿Cómo te sentís en este formato nuevo?

-Hay que buscar el lugar. Me parece que recién ahora estamos entrando un poquito más en confianza . Es muy distinto hacer un programa con falso vivo en el que ponés play y grabás hasta que terminás, a hacer otro que tiene una estructura, una edición y nunca sabés qué vas a ver como resultado final. Voy tratando de pilotearla. Además tiene un tono distinto, no es tan gritón. Recién ahora Marcelo le está poniendo su firma personal al programa y me está pasando lo mismo. Por ejemplo, si están dando una devolución seria no tengo cabida. Intento ver dónde colarme, siempre con mucha prudencia.

-Pasaron dos años sin trabajar con Marcelo, ¿qué tiene de diferente este regreso?

-Disfruto más. Me parece que la abstinencia me permitió valorar muchas cosas que yo daba por sobrentendidas. Cuando es algo cotidiano ni te das cuenta, como en la pareja. Hasta que un día pasa algo y entendés que fue una lástima no apreciarlo más. La pandemia me sirvió para saber cuál es el rumbo que definitivamente quería tomar. Valoro mucho tener trabajo a mi edad, y aunque no soy una anciana, soy adulta. Lo aprecio porque no sé hasta cuándo va a suceder. Antes me quejaba de las largas jornadas de trabajo, ahora lo disfruto y no me quejo porque es maravilloso esto que vivo. Aprendí mucho con la pandemia, hice una maestría.

-Está bueno que saques salgo positivo de esos años tremendos...