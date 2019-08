La actriz recordó su pelea con el tenista Gaston Gaudio Crédito: Instagram

19 de agosto de 2019 • 11:37

Marcela Kloosterboer recordó la pelea con su expareja, el tenista Gastón Gaudio, ocurrida en 2005. La actriz profundizó sobre el famoso conflicto, y destapó la olla cuando dijo que Gaudio se comportó como un "machito machirulo", en una entrevista en Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugi en La Once Diez.

La histórica pelea se dio en el marco de un enfrentamiento decisivo para el argentino campeón de Roland Garros, que el extenista calificó como "el partido de su vida": jugaba contra Roger Federer. Sin embargo, perdió contra el gran tenista suizo en forma categórica: 6-0 / 6-0.

En aquél entonces, cuando fue entrevistado por Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle, Gaudio contó que la noche anterior al partido había tenido una fuerte discusión con Marcela: "Fue un escándalo, cosas de pareja, unos celos estúpidos. Tenía que jugar a las 11 de la mañana y eran las 3 y yo seguía con el teléfono, ¿entendés? Me quedé mal, estaba angustiado". Asi fue cómo quedó instalada la idea de que perdió por culpa de la actriz.

Kloosterboer retomó el tema 14 años después, y le explicó su versión a Catalina Dugli: "Él lo contó en un programa. Me acuerdo que me subí a mi auto, creo que era el día que me estaba yendo de luna de miel. Me subo al auto, prendo la radio y lo escucho a Gastón contando esta anécdota, y empecé a buscar el número de Andy -el conductor del programa- para decirle '¡Defendeme! ¡No fue así! Es una cuestión de la mujer hacerse respetar y que al hombre no le guste", comenzó narrando.

Luego, la actriz remarcó con ironía: "El detalle es que jugaba contra Federer", y Catalina replicó: "Claro, que no se haga la víctima", dejando entrever que Gaudio no perdió por la discusión de madrugada con su novia, sino porque jugaba contra uno de los mejores tenistas del mundo.

Finalmente, cuando recordó el momento puntual en que el extenista dio a conocer los supuestos motivos de su derrota, Marcela remató con la frase: "Él estaba haciéndose el 'machito machirulo' en la radio y bueno, yo era chica. Lo escuché y me cayó re mal, y él después perdió el partido".

En 2018 la excoprotagonista de Las Estrellas ya había mencionado esta situación en Podemos Hablar, cuando fue consultada por el conductor: "¿Fuiste culpable de que Gaudio perdiera el partido de su vida?". Ante éste cuestionamiento, la actriz se defendió: "Yo tenía razón. Me faltó el respeto y le dije: me chupa un huevo con quién vas a jugar, con Federer o con el que sea. Le puse los puntos. Me gusta que la gente se haga cargo de las cosas", sentenció.

Actualmente Kloosterboer está casada desde 2014 con Fernando Sieling, con quien tuvo a su hija Juana, de 3 años, y a su bebé Oto, de dos meses y medio.