Así fue el bautismo y la comunión de Juana, la hija de Marcela Kloosterboer

Marcela Kloosterboer vivió un fin de semana muy especial. Juana, su hija mayor, se bautizó y tomó su primera comunión el mismo día en el que se casó 11 años atrás con Fernando Sieling. A través de las redes sociales, la actriz compartió su felicidad y mostró algunas imágenes que resumieron el momento que quedará para siempre en el recuerdo.

Juana tiene 9 años e hizo una mención especial a su mascato (Foto: Instagram/@ m.klooster)

La torta con la que la actriz deleitó a los invitados de la ceremonia de su hija (Foto: Instagram/@ m.klooster)

“Ayer Juana tomó su primera comunión... Lo quiso hacer y la acompañamos, no la habíamos bautizado cuando nació así que este año fue bautismo y comunión“, escribió la exChiquititas mediante su cuenta de Instagram junto a la pequeña posando con su perrito y luciendo el atuendo clásico para la ocasión: un vestido blanco con puntilla, zapatillas de cuerina y una corona con florcitas.

La torta con la que Juana celebró su bautismo y comunión (Foto: Instagram/@ m.klooster)

Y agregó: “Y Justo fue el mismo día y en la misma iglesia que nos habíamos casado 11 años atrás… Ayer volvimos con nuestros dos hijos y un largo camino recorrido. Sin dudas nos transformamos”.

El carrete lo completaron dos imágenes de la chocotorta decorada con macarons, flores y hojas en tonos verde, blanco y amarillo; el álbum mixto de fotos y firmas, las tarjetitas del recuerdo para los invitados y una serie de postales de la actriz junto a su marido, quienes el 15 de noviembre, pero de 2014 caminaron hacia aquel altar.

La emotiva ceremonia coincidió con el aniversario de boda de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling, realizada en la misma iglesia hace 11 años (Foto: Instagram/@ m.klooster)

Para el evento religioso, ella se destacó una musculosa blanca con una falda de pliegues en un tono neutro suave y calzado deportivo a juego. En lo que respecta al pelo, optó por una media cola con un moño y el rostro prefirió llevarlo apenas maquillado. Mientras que Fernando eligió un conjunto relajado pero pulcro: una camisa de lino en color crudo, un pantalón de corte militar y zapatillas casuales.

La actriz y su marido dieron el sí en la misma iglesia, pero once años atrás (Foto: Instagram/@m.klooster)

Además de los miles de likes, la intérprete de Lucía en Las Estrellas (eltrece) recibió decenas de mensajes de parte de sus 3.1 millones de seguidores de la red social. “¡Amo esos detalles!! Qué belleza! Me recuerda a la mía de niña”; “Amo que sus tarjetas tienen a su perrito sin dudas que hermoso que una niña sienta tanto amor por él” y “Qué hermosa estaba Juana con ese vestido de comunión. Bendiciones”, fueron solo algunos.

Las emotivas estampitas de la hija de la actriz (Foto: Instagram/@m.klooster)

Algunos de los comentarios de sus colegas (Foto: Captura Instagram/@m.klooster)

Sin embargo, el mensaje por la buena nueva también llegó por parte de colegas y amigas de Kloosterboer. “Qué emocionante, negra”, le dijo Agustina Cherri; “Qué hermosura todo y perri ahí”, agregó Celeste Cid, mientras que Eugenia Tobal, comentó con emojis de corazones.