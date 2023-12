escuchar

A mitad de este año, Marcela Tauro se enfrentó a la pérdida de su madre y a la separación de su pareja, Martín Bisio, tras siete años juntos. Cuatro meses después de la ruptura, la periodista de espectáculos reveló que se reconcilió con el empresario rosarino y hoy se encuentra “muy contenta”.

La panelista sorprendió a sus compañeros en el programa Intrusos (América TV), al contar que sigue apostando al amor. Ante la pregunta de Guido Zaffora respecto a si efectivamente se había dado un reencuentro con su exnovio, la mediática apuntó primero: “Es una situación delicada, no sé si lo quiere contar”.

De inmediato, aclaró: “En realidad nunca me terminé peleando. Nunca nos alejamos, así que estoy, no sé cómo definirlo... Viajé el fin de semana con mi hijo y con él”, precisó. “Es una segunda oportunidad”, insistió su compañero, ante lo que Tauro zanjó: “Estoy contenta”.

Záffora comentó que estaba al tanto del acercamiento entre Bisio y Tauro por las publicaciones de Instagram y preguntó a la panelista si tenía previsto pasar las fiestas con él. “No sé qué voy a hacer. Estoy invitada para pasarla con su familia, pero no sé, es un año especial y yo no quiero arruinarle las fiestas a nadie. Sola no voy a estar, pero no sé”.

Tras atravesar una crisis de pareja, Marcela Tauro continúa su relación con Martín Bisio Instagram @Marcela Tauro

Pampito comentó que el rosarino se había ido de viaje en un momento cuando recién se separaron, aunque habrían seguido manteniendo contacto. A continuación, Tauro explicó: “Lo que pasa es que yo me apuré, para variar, al anunciarlo. Después murió mi mamá al otro día y ahí yo estuve una semana con el perro en la casa de él. Él se fue de viaje y seguimos en contacto siempre”.

La panelista evitó ponerle nombre al vínculo actual que mantiene con el empresario, pero aclaró: “Aunque él no esté en mi vida, también podemos seguir en contacto porque fueron casi ocho años, o sea, imaginate”, concluyó.

La noticia de la separación de Tauro y Bisio había sido confirmada el pasado agosto por la propia periodista en el programa No está todo dicho (La 100). Al primero de sus colegas al que se lo contó fue a Guido Kaczka: “En la tanda le dije, ‘me separé de Martín’, y se quedó helado y justo volvimos al aire”, dijo. A continuación, decidió hacerlo público.

La panelista había asegurado que se separaban en “buenos términos” y ya adelantaba que se seguían hablando. “En estos momentos tenemos distintas formas de ver la vida, o no. Y hay amor; es más difícil separarte cuando hay amor, pero queremos cosas diferentes en este momento”.

La periodista mantiene una relación con el rosarino desde hace ocho años Instagram

Kaczka intervino entonces: “Se quieren; eso pasa en muchas separaciones, que cambia de forma el cariño y obviamente empieza a ser otro vínculo”. Tauro coincidió con él y agregó: “No lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que él quiere”.

En ocasiones anteriores, Tauro se había referido a ciertas inseguridades que le generaba la diferencia de edad con Bisio, que es 21 años menor que ella. En 2021, y tras haber superado una crisis, dijo en diálogo con LAM: “Soy la que me rayo. Me rayo por mis inseguridades, por la diferencia de edad. A veces estoy más segura y a veces menos; todavía estoy en esas cosas. Me agarró en un momento en el que dije ‘este chico tiene que tener un hijo’, y se lo dije. Él me dice, escúchame, ya lo hablamos esto. Son esas inseguridades que me agarran a veces”, se sinceraba entonces.

En 2019, la periodista también había revelado que fue Moria Casán quien más la empujó para iniciar un romance con un hombre de menor edad: “Me aconsejó que estuviera con un hombre más joven. Me costó mucho tener sexo al principio porque le llevo 22 años y él está entrenado y demás. Yo estiraba en ese momento. Me parece que eso hizo que se enganchara más”, decía en 2019 al programa Incorrectas. Y añadía que quitarse los prejuicios no había sido fácil: “Hasta hace poco tenía el mambo de la edad”.

El romance entre Tauro y Bisio comenzó ocho años atrás. Fue en 2016 cuando la panelista de Intrusos blanqueó la relación: “Es un bombón y yo estoy chocha, estoy feliz”. Había pasado 9 años soltera y era la primera vez que decidía rehacer su vida amorosa. Sus caminos se habían cruzado gracias a amigos en común: “Lo conocí por Debora D’Amato y Pablo Melillo, el dueño del bar Negroni. Me lo presentaron, pero ¡me ocultaron la edad!”, le contó a LA NACION hace tres años. Luego, el amor hizo lo suyo.

