Fueron semanas de crisis, rupturas y corazones rotos. Varias parejas le pusieron fin a sus relaciones, entre ellas, las de Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul, Cecilia “Caramelito” Carrizo y Coco Sily; y la de Rosalía y Rauw Alejandro. La que se sumó a esta lista recientemente fue Marcela Tauro, quien confirmó que se separó de su novio después de siete años de relación, en medio de un duro momento en el que otra trágica noticia golpea a su familia.

Si bien Tauro suele ser reservada en lo que respecta a su vida personal, el lunes en No está todo dicho (La 100) compartió con sus compañeros una noticia que dejó sin palabras a más de uno: su separación de Martín Bisio. Al primero que se lo contó fue a Guido Kaczka: “En la tanda le dije, ‘me separé de Martín’ y se quedó helado y justo volvimos al aire”, expresó la panelista y ante su revelación decidió hablar públicamente del tema a sabiendas de que más temprano que tarde iba a llegar a los oídos de sus colegas del medio.

Marcela Tauro confirmó que se separó de su novio Martín Bisio tras siete años de relación Instagram @Marcela Tauro

La también panelista de Intrusos (América TV) aseguró que se separaron en “buenos términos” y que se siguen hablando. “Yo no sabía qué hacer. Pensaba ‘lo digo, no lo digo’. No soy mucho del posteo, me parece frío”, agregó y reveló los motivos detrás de la ruptura: “En estos momentos tenemos distintas formas de ver la vida, o no. Y hay amor; es más difícil separarte cuando hay amor, pero queremos cosas diferentes en este momento”.

Fue entonces cuando intervino Guido Kaczka y acotó: “Se quieren; eso pasa en muchas separaciones, que cambia de forma el cariño y obviamente empieza a ser otro vínculo”. Tauro coincidió con él y sumó: “No lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que él quiere”.

En el pasado, la panelista hizo públicas sus inseguridades con respecto a la diferencia de edad con Bisio, quien es 21 años menor que ella. En 2021, y tras haber superado una crisis, dijo en diálogo con LAM: “Soy la que me rayo. Me rayo por mis inseguridades, por la diferencia de edad. A veces estoy más segura y a veces menos; todavía estoy en esas cosas. Me agarró en un momento en el que dije, ‘este chico tiene que tener un hijo’, y se lo dije. Él me dice, escúchame, ya lo hablamos esto. Son esas inseguridades que me agarran a veces”, sostuvo en aquel momento.

Laura Ubfal informó vía Twitter sobre la muerte de la madre de Tauro Twitter @laubfal

Pero el lunes tras haber hecho pública la separación, la periodista, que es madre de Juan Cruz, fruto de su relación con José María Álvarez, recibió la noticia más dura: la muerte de su madre. En horas de la tarde, su compañera de panel, Laura Ubfal, reveló día Twitter: “Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mamá. Estamos con vos Marce querida”. Tauro estuvo en lunes en Intrusos, pero este martes, se ausentó.

Marcela Tauro recordó el día en que se abrió la nariz en un circo

Hace un par de semanas, Marcela Tauro se refirió en Intrusos a una polémica que tenía a Juana Repetto como protagonista, luego de que la influencer compartiera en Instagram la lastimadura que se hizo su hijo Toribio y se hiciera eco de una “campaña para prohibir las calesitas”. Entre las personas que la cuestionaron estuvo la panelista, quien compartió su propia experiencia, aunque dejó en claro que ella no hizo un “posteo” en redes. “Yo me caí un día en un circo muy importante. Todo porque mi hijo, que era pequeño, empezó que se quería ir, se quería ir...”, explicó.

“Pero no pediste que cerraran los circos”, bromeó “Pampito” Perelló. “No, no hice escándalo. Y me abrí la nariz, mi amor, con el nene chiquito”, respondió Tauro, con una sonrisa a pesar del dramático acontecimiento. En cuanto a los motivos de su caída, contó que llevaba zapatos de taco puestos, lo cual no fue una buena decisión para la ocasión.