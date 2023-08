escuchar

Marcela Tauro regresó este lunes a Intrusos (América), luego de pasar una semana de ausencia por la muerte de su madre. En su retorno, la periodista contó cómo atravesó el duro momento de la pérdida, dijo sentirse en paz y contó algo que le pasó el mismo día en que falleció su mamá: “Soñé que mi papá la venía a buscar”.

Flor de la V, la conductora del programa, le dio la bienvenida a Tauro en el comienzo del ciclo de espectáculos y le preguntó también cómo se encontraba tras la pérdida de su mamá, Carmen Álvarez, quien falleció el pasado lunes. “Estoy en paz. Estoy entera, como sostenida. Estoy en paz porque mi mamá murió como quería. No se dio cuenta. Siento que está en paz, que está bien”, respondió la periodista de espectáculos.

Marcela Tauro habló en Intrusos sobre la muerte de su mamá: "Estoy tranquila, siento que mi mamá se fue en paz"

Luego, la histórica panelista de Instrusos contó más cosas acerca de su madre: “La llevé a vivir hace bastante a mi mamá a mi casa, y salvo hace dos años que tuvo la única internación y estuvo complicada, después ya bien”. Más adelante, dijo que parte de su familia estaba en Europa en el momento del fallecimiento. “El tema es que me agarró con mi hijo Juan Cruz de viaje escolar en Europa, y él había estado con mi hermana que vive en Suecia dos días antes. Justo ese lunes mi hijo se fue a otro lugar y mi hermana se iba de vacaciones con el marido a España”, contó.

Marcela Tauro, junto a su mamá Carmen y su hermana Pato, en una postal del año 2019 Ig / @:marcelatauro

“A mi hermana le dije online -continuó Tauro-. Ella quería venir y dijimos: ‘No, pensemos en Juan Cruz y cómo se lo decimos’. Y con el papá de Juan Cruz también, que me ayudó mucho y los hermanos. Y por supuesto también Martín (Bisio), mi expareja, que yo me venía de separar, y ni bien se enteró, vino volando. Me sentí muy contenida y sostenida por todo el mundo”.

Más adelante, la periodista reflexionó sobre cómo tomó la pérdida de su mamá: “Uno está preparado y no está preparado, porque los padres son los padres. Yo me quiero quedar con que la pude disfrutar un montón. Soy grande y la disfruté. Mi hermana también”.

Luego, Tauro reveló que se enteró de lo que le había pasado a su mamá cuando salía del canal, luego del programa del lunes pasado, y la llamó Lorena, la chica que trabaja en su casa, que “es como mi hermana” para avisarle y le dijo: “Marcela, vení urgente”.

Marcela Tauro habló sobre la muerte de su madre: "Soñé que mi papá la venía a buscar"

“(Mi mamá) estaba charlando con Lorena, riéndose, y ahí se quedó”, contó de inmediato la panelista y luego, volvió a sus sensaciones: “Estuve acompañada de ángeles. No nos quedemos con lo que no hicimos, con que ‘no hablé hoy, no hice esto, no hice lo otro’... Ese día, antes de entrar acá, hablé con mi mamá. Hablábamos todo el tiempo”.

Más adelante, Marcela Tauro, con una sonrisa, recordó: “Hace un mes que mi hijo cumplió años (17) y mi mamá disfrutó su cumpleaños. Fuimos a comer. Al otro día, en mi casa, vinieron todos los amigos y yo llego y veo a mi mamá hablando con ellos de (Javier) Milei, de política”.

Marcela Tauro estuvo ausente de Intrusos por una semana luego del fallecimiento de su madre Instagram @_marcelatauro

Al revivir esa anécdota, la periodista regresó sobre sus sentimientos: “Te digo por eso que estoy como tranquila y me fui preparando para esto en mis cosas espirituales que yo hago. Nunca estás preparada, pero yo como que estoy en paz”.

Finalmente, Tauro reveló: “Te digo más: ese día, chicos, yo soñé con mi papá, que la venía a buscar. Por eso te digo que estoy en paz, en ese sentido”.