Marcela Tinayre: de la increíble foto de Mirtha Legrand al desafío de conducir Polémica en el bar

Con buenas noticias en lo personal y en lo laboral, Marcela Tinayre aseguró que atraviesa un gran momento. Es que mientras Mirtha Legrand, su mamá, mostró una asombrosa recuperación luego de ser intervenida quirúrgicamente doce días atrás, ella se prepara para debutar en América TV como la primera mujer al frente de un histórico ciclo de la televisión argentina que, además, esta temporada cumple 60 años: Polémica en el Bar.

“Mi mamá está bárbara. Sale, va al teatro, va a comer con amigas”, fue lo primero que le contó a Rafa Juli, movilero de Intrusos en el espectáculo, en una nota para el ciclo que conduce Florencia de la V. Entre otros detalles, Marcela agregó que la Chiqui ya camina sola y que incluso por la operación le cambió el tono de la voz. “Tiene otra respiración. Se cansa menos”, completó.

Mirtha Legrand y Marcela en una de sus clásicas salidas Gerardo Viercovich - LA NACION

Cuando le preguntaron por la foto que publicó Teté Coustarot en los medios para mostrar el gran estado de Mirtha y la reacción de Moria Casán -”Está tocada, no puede ser que esté tan bien. Esos pies no son de ella”, disparó Moria cuando vio la imagen-, Marcela evadió la polémica. “¿Qué tenés para decirle a Moria?”, buscó la reacción Juli. “Nada. Es verdad. ¿Esa foto sabés cómo fue? En los tés que ella hace, llegó Teté y la vio tan luminosa que… Yo no la había visto, la vi al día siguiente en las redes y dije: ´qué bárbara que está esa foto´. No, no está tocada, está re bien”, detalló. Luego, habló de la intención de Moria: “Creo que es una frase de Moria dicha con mucho amor, con mucho cariño, como diciendo: ´ya nos supera a todos´” cerró Tinayre.

Mirtha Legrand en su quinto día de recuperación, según la foto que tomó y compartió en sus redes Teté Coustarot Instagram: tetecoustarotoficial

Un nuevo desafío en la TV

El viernes pasado se grabó un nuevo ensayo de Polémica en el bar con la conductora de Las rubias al frente del emblemático show de la TV que lleva la firma de Gerardo Sofovich. “Se generó una buena química, hay empatía”, aseguró entusiasmada cuando el movilero de Intrusos quiso saber cómo es la relación con el resto de los integrantes del programa. “Estoy esperanzada, pero más que nada apostando al producto, a la novedad de un programa emblemático que cambia con una conductora femenina”, señaló, y acotó con énfasis: “todo es moderno, hasta la música”.

Por último, como un guiño a lo que espera que suceda en el envío y a las repercusiones que espera generar en el resto de los programas del espectáculo, Tinayre fue muy directa: “Te voy a ver muchas veces”, le adelantó al cronista. “Seguro en ese bar van a haber muchos quilombitos lindos para que estén en la puerta”, cerró entre risas.

Marcela Tinayre será la nueva conductora de Polémica en el bar

De vuelta al piso, Marcela Tauro contó que en el piloto estuvieron presentes el ex GH Alfa, Marcelo Polino, Chiche Gelblung, Fernando Burlando, Ceferino Reato, Eliana Guercio y Andrea Rincón. “Pero me parece que Eliana no va a estar”, comentó y aseguró que lo más seguro es que las figuras vayan rotando.

Pase de riendas

La encargada de dar la primicia sobre el cambio de mando en Polémica… -el último conductor del ciclo fue Mariano Iúdica- fue Marina Calabró. La periodista reveló en Lanata sin filtro (Radio Mitre) que Marcela sería la próxima conductora y que el programa comenzaría en “mayo de 2023″. “Pregunté si esto va en tira diaria o como proyecto de fines de semana y me dijeron: ‘en principio podría ir en tira diaria hasta julio, hasta que arranque Marcelo, y después en julio pasar a una frecuencia bisemanal de fines de semana’, es decir, sábados y domingos”, añadió.

Más tarde, frente al micrófono de Socios del espectáculo, Tinayre contó cómo se siente con la grata noticia de conformar el equipo del proyecto para este año. “Yo tenía muchas ganas de hacer un programa con hombres. Se lo había propuesto a Martín Kweller y bueno, de golpe surgió esto”, comenzó explicando la conductora. “Me llamó Martín, me llamó Gustavo (Sofovich) y... viste cuando sondeás y llamás a tres o cuatro capos de productoras y preguntás: ‘Che ¿cómo me ves conduciendo este ciclo? ‘Fantástico’, me dijeron, así que estoy encantada de la vida”, celebró Tinayre, con una sonrisa en su rostro.

Polémica en el Bar: eterno programa de la TV argentina, supo ver entre sus integrantes a María Rosa Fugazot

Acerca de su rol como conductora, celebró la oportunidad que se le brindó para conducir Polémica en el bar, a pesar de ser un programa en donde una sola mujer componía un papel secundario, ahora su imagen llevará otro tipo de mensaje a la comunidad. “Me parece que hay también un doble discurso, te guste o no te guste también hay un discurso de las mujeres, más femenino, y me gusta. Me gusta ese feedback que se genera entre los participantes y conmigo y fue muy picante hoy. Estuvo interesante, divertido, ameno, la verdad que parecía un programa al cien”, señaló Marcela.

