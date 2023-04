Marcela Tinayre será la nueva conductora de Polémica en el bar en su 60° aniversario: “Me siento agrandada”

escuchar

Polémica en el bar (América) tendrá a la cabeza la conducción de una mujer por primera vez en sus 60 años de historia. Marcela Tinayre fue elegida por la producción para llevar adelante este proyecto, que en su última emisión presentó Mariano Iúdica. La hija de Mirtha Legrand romperá con el status quo del formato y le permitirá dar una bocanada de aire fresco al ciclo.

Marcela Tinayre será la nueva conductora de Polémica en el bar

La famosa, madre de Nacho y Juana Viale, ya tiene amplia experiencia en la conducción televisiva. El último programa que llevó adelante fue Las Rubias por la pantalla de Net TV y gracias a su desempeño frente a la cámara, se la consideró como la persona ideal para encaminar lo que será otra edición del clásico que creó Gerardo y Hugo Sofovich, que en sus primeros días tuvo como personajes principales a Juan Carlos Altavista - Minguito -, Fidel Pintos, Jorge Porcel, Adolfo García Grau, Javier Portales y, detrás de la barra, a Vicente La Russa y Alberto Irízar.

El ciclo —que celebra sus seis décadas al aire—, consistía en un comienzo en una mesa de bar con un grupo de hombres sentados alrededor de ella, en la cual se discutían temas de la actualidad argentina. Ahora, tendrá la moderación de Tinayre, un desafío del que, según expresó la flamante presentadora en una entrevista, le hace sentir “muchas ganas”, en especial por lo emblemático que es este programa y el significado que guarda en varias generaciones de televidentes.

El encuentro privado de Marcela Tinayre y Gustavo Sofovich en Dashi de Palacio Alcorta LA NACION

En un principio, fue Marina Calabró quien reveló en Lanata sin filtro (Radio Mitre) que Marcela sería la próxima conductora de Polémica en el bar, quien comenzaría en “mayo de 2023″. “Pregunté si esto va en tira diaria o como proyecto de fines de semana y me dicen ‘en principio, podría ir en tira diaria hasta julio, hasta que arranque Marcelo, y después en julio pasar a una frecuencia bisemanal de fines de semana’, es decir, sábados y domingos”, añadió.

El legado de Gerardo Sofovich cumple 60 años al aire (Fuente: Captura de Video/América TV)

Más tarde, frente al micrófono de Socios del Espectáculo (elTrece), Tinayre habló con el matutino que llevan adelante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y contó cómo se siente con la grata noticia de conformar el equipo del proyecto para este año. “Yo tenía muchas ganas de hacer un programa con hombres. Se lo había propuesto a Martín Kweller y bueno, de golpe surgió esto”, comenzó explicando la conductora.

“Me llamó Martín, me llamó Gustavo (Sofovich) y… viste cuando sondeás y llamás a tres o cuatro capos de productores y preguntás: ‘Che ¿cómo me ves conduciendo este ciclo? ‘Fantástico’, me dijeron, así que estoy encantada de la vida”, celebró Tinayre, con una sonrisa en su rostro.

Acerca de su rol como conductora, celebró la oportunidad que se le brindó para conducir Polémica en el bar, a pesar de ser un programa en donde una sola mujer componía un papel secundario, ahora su imagen llevará otro tipo de mensaje a la comunidad. “Me parece que hay también un doble discurso, te guste o no te guste también hay un discurso de las mujeres, más femenino, y me gusta. Me gusta ese feedback que se genera entre los participantes y conmigo y fue muy picante hoy. Estuvo interesante, divertido, ameno, la verdad que parecía un programa al cien”, señaló Marcela.

En cuanto a la propuesta de darle continuidad a una propuesta que nació bajo el interés propio, la hija de Legrand afirmó que todo “fluyó lindo” con la producción y realización del mismo. Antes de concluir, subrayó: “Que después de 60 años de Polémica yo sea la primera mujer en conducirlo me siento agrandada como galleta en un vaso de agua. Me pareció que me gustó, me gustó mucho. Y ojalá que a la gente también le guste mucho”.

