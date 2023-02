El incómodo momento que vivió Marcela Tinayre al llegar al festejo de cumpleaños de Mirtha Legrand

escuchar

El 23 de febrero, el mundo del espectáculo argentino estuvo de fiesta, puesto que una de sus figuras más emblemáticas sopló las velitas. ¿Quién fue la homenajeada? Nada más y nada menos que Mirtha Legrand quién no solo cumplió 96 años, sino que también los celebró a lo grande. Al evento asistieron varias celebridades y familiares, incluida su hija Marcela Tinayre. Pero, las cosas no resultaron del todo bien con ella cuando le llegó el turno de hablar con la prensa en la puerta. No ocultó su malestar y lanzó una picante frase.

“Chicos ábranse un poco, de verdad”, dijo Marcela al grupo de periodistas que cubría la entrada del cumpleaños de la “Chiqui”, en el fragmento que transmitieron en LAM (América). Allí se vio como un grupo de periodistas la abordó con sus respectivos micrófonos y no la dejaban avanzar.

“Le hiciste un posteo muy emotivo en redes sociales a tu mamá, ¿qué se le dice hoy a los 96? Se la ve radiante”, le comentó una de las cronistas. Marcela, al responder, esbozó una sonrisa irónica y respondió: “Sí, estaba muy emocionada con lo que le escribí”.

Asimismo, aprovecharon para hacerle la pregunta del millón sobre la vuelta a la televisión no solo de su madre sino también de su hija, Juana Viale a los memorables almuerzos y cenas, respectivamente.

Sin embargo, la conductora no se mostró tan accesible a responder ni a dar detalles sobre al respecto: “No tengo la menor idea, no hablamos de cosas de trabajo. Los temas de Mirtha y Juana del trabajo se los preguntan a Mirtha y Juana, ¿dale?”.

Por otra parte, le consultaron si invitó a alguna de las integrantes de Las rubias, el programa que conduce en NET TV, pero no respondió. Lo único que comentó fue que el ciclo continúa y que el lunes se va a reunir con su staff.

“¿Sigue en paz y armonía en Las rubias?”, quiso saber el cronista de LAM, sin embargo, una vez más la entrevistada ironizó con su respuesta. “Te quedaste antiguo en la pregunta amor”, lanzó.

Con un visible malestar en su intercambio con la prensa, fue contundente y les hizo un pedido: “Ay chicos, estoy asfixiada”. Luego, sin hacer más declaraciones, se retiró del círculo y las cámaras la captaron mientras abandonaba el sector.

Si bien durante el encuentro con los periodistas Marcela Tinayre le hizo honor a su icónica frase viral “voy a ir, pero con la peor de las ondas”, unas horas antes hizo un emotivo posteo en Instagram para homenajear a su madre. Subió una foto de la diva muy sonriente y le dedicó unas sentidas palabras.

“Feliz cumple madre querida, sos única, no solo te ama la familia, sino el país. Algo habrás hecho para que así sea”, escribió. A su vez, acotó: “Sos diferente a todas, ¡por algo sos estrella, y una madre, bisabuela, abuela incondicional! Nunca bajas los brazos y siempre tenés una palabra componedora y oportuna ¡Feliz cumple y a disfrutarlo!”. Los Me Gusta y los buenos deseos para la conductora en su día no se hicieron esperar.

