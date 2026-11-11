Marcela Tinayre desmintió su presencia en la “carpa VIP” de la misa del papa León XIV en Palermo

Marcela Tinayre desmintió haber sido una de las famosas que estuvo presente en la cuestionada “carpa VIP” que se desplegó durante la misa que el papa León XIV celebró el lunes en el Monumento de los Españoles. Luego de publicar su descargo en Instagram, la conductora respondió las consultas de LA NACION sobre este asunto.

“Ante la circulación de versiones y listas periodísticas que mencionan mi supuesta presencia en una carpa VIP durante la histórica misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles en Palermo, quiero ser absolutamente clara y categórica: no estuve en ningún sector ni carpa VIP. Tal como les comenté ayer, asistí caminando con mi amiga Belén E”, aseguró a través de un posteo en la mencionada red social.

El mensaje de Marcela Tinayre sobre la "carpa VIP" en la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

Sin embargo, la confusión persistió entre sus seguidores de Instagram, que citaban las palabras de Tinayre en un video también compartido por ella, donde decía: “Tengo la enorme suerte de que me invitaron a la misa del Papa”. La periodista Fernanda Iglesias la cuestionó en los comentarios: “Dijiste que te habían invitado. ¿Quién te invitó?“. Frente a esa duda, este medio se comunicó con la hija de Mirtha Legrand.

“Es verdad, me invitaron, pero estuve sentada en un costado donde no se veía nada. Llegué 7.45 de la mañana y me quedé ahí afuera con miles de personas hasta las 13.40″, explicó en un primer mensaje.

Marcela Tinayre rumbo a la misa en Palermo

“Me invitaron, pero nunca me dijeron de ninguna carpa. Es más, al entrar nos mandaron por la fila con todos los que entraban a distintos sectores. Nosotras nos quedamos a un costado sobre el pasto, ni la pantalla veíamos. Estábamos sobre la plaza, con paneles. Me fui a comprar un pancho a un kiosco ahí habilitado e hicimos la cola con todos y parada lo comimos”, relató luego.

Frente a la pregunta de quién le había cursado la invitación, Tinayre sostuvo: “Era un número no agendado. Me decían si quería ir a la misa del Papa en el Monumento, dije un sí rotundo y recibí una aplicación, la bajé y me salió un QR para entrar. Así de básico”. Y concluyó: “No sé por qué me incluyeron en este tema”.

Marcela Tinayre en la misa del Papa

La polémica por la “carpa VIP”

La multitudinaria misa que el lunes el papa León XIV brindó en el Monumento de los Españoles desató una polémica alrededor de una “carpa VIP” y la participación de funcionarios y celebrities, que accedieron a un catering y a las primeras filas frente al escenario. Según diferentes fuentes consultadas por LA NACION, las invitaciones a los famosos fueron cursadas por el gobierno porteño.

Valeria Mazza, Alejandro Gravier y Carolina "Pampita" Ardohain en la misa del Papa Instagram - Alejandro Gravier

Yanina Latorre, una de las asistentes a ese sector exclusivo, contó: “Mi invitación viene de parte de Jorge [Macri] y Belén [Ludueña], está firmada por ellos”, dijo en la radio El Observador. También reveló que, entre los invitados a la “carpa VIP”, habrían estado Analía Franchín, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Carolina “Pampita” Ardohain, Florencia de la V, Valeria Mazza, Eduardo Feinmann, Claudia Villafañe y Nicolás Francella, así como el diseñador de moda Gabriel Lage, invitado por Ludueña, la esposa de Macri.

La "guía para invitados" del gobierno de la Ciudad LA NACION - Captura

Según se desprende de la “Guía para invitados” del gobierno de la Ciudad, el ingreso al sector de invitados estuvo habilitado entre las 6.30 y las 8.30; la misa comenzó a las 11.30. El acceso se realizó por Plaza Italia con un código QR de la aplicación Quentro y el DNI. Durante la acreditación, los invitados retiraban la “pulsera de acceso al sector GCBA”. “Se recomienda protector solar, gorra y agua”, sugería el instructivo.