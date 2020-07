Marcela Tinayre despejó los rumores sobre su supuesta renuncia

Marcela Tinayre despejó los rumores que hablaban de una supuesta renuncia a KZO Fuente: LA NACION - Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

En las últimas horas mucho se habló sobre una posible renuncia de Marcela Tinayre a Las rubias , el programa que conduce desde hace cuatro años, primero en Net TV y ahora en KZO. Se dijo que estaba disconforme y que ya no seguiría en ese canal.

La conductora inició hoy su ciclo Las rubias hablando del tema: "Ayer me llamó nuestro productor, el Ruso, diciéndome: 'Cómo me haces esto, por qué te vas'. Y ahí me entero que salió que había renunciado porque estaba disconforme. Les voy a decir dos cosas. La primera es que desmentir una noticia inexistente es lo más absurdo que he conocido en mi vida. Nunca renuncié a KZO ni dije que no íbamos a hacer Las rubias . Quien largó esa mentirilla no sé con qué objetivo lo hizo. Dicen que yo estaba enojada. Me conocen, tengo un humor muy irónico y si estoy enojada lo digo con mucho humor. Traten de conocerme, no estoy enojada sino que expreso, digo, largo y así me siento fenomenalmente bien. Hace cuatro años que estoy en este canal, me tratan bárbaro, me dan lo que pido, me miman", aclaró Tinayre.

De todos modos, la hija de Mirtha Legrand aprovechó para hacer un pedido: "Lo único que quiero es volver a las 22 (ríe). Y para eso tienen que llamar al canal, no se achiquen y dejen su reclamo. Pidan por el Ruso, que le encanta recibir llamados, y digan que pongan Las rubias a las 22". Y de esto modo tan particular dio por terminado el rumor.