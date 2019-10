Sin dar precisiones, Marcela Tinayre habló sobre el difícil momento de salud que atraviesa su exmarido, Marcos Gastaldi Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 13:01

Hace unas semanas, la salud de Marcos Gastaldi, expareja de Marcela Tinayre, comenzó a generar preocupación. El empresario, de 54 años, fue hospitalizado luego de caerse por las escaleras, y según los rumores, su estado de salud sería delicado. Si bien no hay mucha información al respecto, las declaraciones de su hija Valeria Gastaldi hace un tiempo hablaban de una enfermedad "muy cruel" que "tiene que ver con empezar a perder a la persona".

Valeria Gastaldi: "Mi papá tiene una enfermedad muy cruel" - Fuente: eltrece 03:44

Video

Esta mañana, Tinayre volvió a referirse a la salud del padre de su hijo menor, aunque no quiso ahondar mucho en detalles. "Está más o menos. No lo toco públicamente al tema, respeto su enfermedad", relató frente a las cámaras de Involucrados.

Luego, la conductora de Las rubias explicó los motivos por los cuales no asistió a la gala aniversario de la revista Gente. "No fui porque soy anti esas galas, no me gustan. Producirte y maquillarte lo hago todos los días de lunes a viernes... Vestirte de largo y toda la historia por 5 minutos de foto y rajar. Nadie se escucha, nadie se habla, a nadie le importa si estás bien o estás mal", disparó sin filtro.

Y volviendo a su situación personal, aclaró: "Estoy en un momento difícil por todo lo que estoy pasando y no tengo muchas ganas de ir a caretear. Hay mucha gente que caretea, y más en el ambiente. La gente tapa".

En relación a por qué prefiere mantenerse en silencio respecto a la enfermedad de su ex, explicó: "Yo no hablo de mis emociones y de lo que estoy viviendo en este momento porque es mi vida, pero es la salud de otro. Es una persona que es el papá de mi hijo y no quiero, yo preservo su privacidad. No es fácil, es una enfermedad de un ser que querés mucho y se le está yendo su cabeza".