Marcela Tinayre habló del regreso de Mirtha Legrand a la TV: “Nacho fue un héroe en esta cuestión”

El anuncio del gran regreso de Mirtha Legrand a la televisión revolucionó las redes sociales el pasado miércoles. Después de muchas negociaciones entre Nacho Viale, nieto de la diva y productor de sus programas, y diferentes canales, finalmente se anunció que la conductora seguirá en la pantalla de eltrece. Tras la firma del contrato, Marcela Tinayre habló sobre la vuelta al trabajo de su mamá y se mostró orgullosa de su hijo.

“Fue desgastante, un contrato muy público, muy hablado, muy pendiente. Había una presión muy agotadora, mi hijo Nacho fue un héroe en toda esta cuestión. La televisión es un show business, que sea nieto es una cosa, pero es un productor de la gran siete”, expresó la rubia en diálogo con el programa Agarrate Catalina, el cual conduce Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Tinayre también resaltó arduo proceso que tuvo que atravesar su hijo durante las negociaciones. “Nacho la peleó, la defendió. Mirtha Legrand es Mirtha Legrand, él la puso en el lugar que se merece y a Juana también”, dijo con orgullo. “El martes a la noche fuimos a una comida mamá y yo y cuando salimos había gente en la calle que nos gritaba ‘Mirtha vuelva’. La gente la respeta mucho y es un ejemplo de trabajo y de mujer, mujer que a los 94 años sigue trabajando y estando vigente. Esto es un ejemplo de lo que es trabajar y la dignidad de trabajar ”, agregó elogiando a su madre.

En esta nueva etapa de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, la conducción de los programas será dividida entre la diva y su nieta, Juana Viale, algo que Tinayre también celebró. “Tendrá para el televidente el factor sorpresa de ¿y hoy quién lo conduce de las dos?”, culminó.

La bienvenida de Adrián Suar a Mirtha Legrand antes de la firma del contrato

Legrand y Viale anunciaron el regreso de los programas a través de sus redes sociales. Un audio que reproduce una conversación entre Mirtha y su nieta, que se puede escuchar en la cuenta de Twitter de @lamesaza y en el Instagram de Nacho Viale, la imagen de una carpeta con el logo de StoryLab y con la leyenda “Allá vamos” y el hashtag #VuelvoVolvemos fueron las piezas elegidas para comunicarle la noticia al mundo.

Nacho Viale venía trabajando desde hace varios meses para concretar el regreso de su abuela a la televisión, algo que no solo es un deseo de la estrella de 95 años, sino de sus seguidores que esperan ese programa donde las comidas elegantes se alternan con temáticas que marcan agenda al día siguiente.

“Dos años y medio es mucho tiempo, pero finalmente llegó el día. Estoy a punto de llorar”, expresó Mirtha antes de firmar el contrato. La conductora arribó en el canal de Constitución y fue recibida por Suar, Codevilla y Fernández, quienes la estaban esperando con un gran desayuno en la sala de reuniones. Enfundada en un traje rosa y con gafas transparentes, “la Chiqui” ocupó la cabecera de la mesa mientras Codevilla le servía un té. Y antes de que empiece la reunión y la firma de contratos, las cámaras de Socios... se metieron en la oficina para charlar en vivo con los protagonistas. “Nos costó llegar muchísimo, pero bueno aquí estamos. Siento ganas de llorar y emoción, emoción”, repitió casi sin poder creer que su vuelta a la TV es un hecho.

“Hace dos años y seis meses que no estoy en la televisión por la pandemia. A mí me afectó muchísimo porque no salía de mi casa, ni al balcón. 300 días estuve sin salir”, volvió a recordar Legrand sobre cómo fue estar lejos de la TV. Con intenciones de que no se ponga triste, Suar la interrumpió: “Estamos muy felices de tenerlas a las dos. Si bien fue una negociación larga, pero son cosas de la tele”, indicó dando cuenta que nunca hubo enojos con Viale.

Según trascendió, desde el mes de septiembre Mirtha Legrand se pondrá al frente de La noche de Mirtha, los sábados en el prime time para competir con PH, el ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe y Juana Viale conducirá Almorzando con Mirtha Legrand los domingos al mediodía. Mientras que Chiquita le impondrá un tono de actualidad, su nieta recibirá a figuras del espectáculo, aunque Legrand también es afecta a recibir a sus colegas del mundo artístico.