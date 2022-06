Nacho Viale desmiente conversaciones para mudar los programas de Mirtha Legrand a Telefe

“El plazo máximo para que eltrece acepte nuestra propuesta no venció , vencerá el viernes de la semana que viene”, explicó Nacho Viale a LA NACION, luego del revuelo que generó la noticia sobre posibles conversaciones entre su productora, StoryLab, y Telefe .

“Aunque no tenemos un contrato vigente, existe un vínculo de negociación con eltrece” , sostuvo Viale, sorprendido por la repercusión de la información que dio LA NACIÓN en horas de la tarde, donde se daba cuenta de un encuentro en las oficinas de StoryLab mantenido por Viale y su socio Diego Palacio con Federico Levrino y Guillermo Pendino, dos de los productores más importantes de Telefe. Fuentes irreprochables, ajenas a las partes intervinientes en la reunión, confirmaron el encuentro. “Si ponés Submerso, te aparecerá StoryLab. Puedo reunirme con ellos, pero no para hablar sobre Mirtha (Legrand)”, explica el nieto de la Legrand.

-La reunión de hoy, ¿existió?

-No.

Con muy buen tono y amabilidad, Viale reconoció que puede haber un malentendido. “Con (Federico) Levrino me junto siempre a tomar algo y charlar. La semana pasada nos vimos en el café del Malba, más público que eso, imposible, así que no hay nada que ocultar”, enfatizó el nieto de Mirtha Legrand.

Lo cierto es que las charlas con eltrece, el canal donde la diva ofreció sus programas durante los últimos años, están empantanadas, aunque podrían destrabarse en las próximas horas. El propio Adrián Suar, responsable de la grilla de este canal, se refirió a las diferencias en torno a temas económicos como las causales del no avance de la negociación.

“Me llamaron de América y les dije que hasta que no se defina la situación con eltrece , no me sentaré a hablar con nadie”, finalizó el productor que maneja con buen criterio los caminos laborales de su abuela.