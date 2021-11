Marcela Tinayre opinó sobre la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara y defenestró a la China Suárez

Marcela Tinayre pasó por Los ángeles de la mañana y habló de todo: la vuelta de su madre, Mirtha Legrand, a la televisión, su mirada sobre la China Suárez y opinó sobre la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara en París. “Fue muy ingenua”, lanzó sin filtro.

Tras asegurar que su madre ya está recuperada, la conductora de Las Rubias reveló que ya están dadas todas las condiciones para que la diva de los almuerzos vuelva a su programa. “Me dijo todo lo que se está planificando (...) La veo bárbara, (...) ojalá que vuelva. La propuesta ya está hecha al canal, ahora tiene que responder”, reveló mientras aclaraba que su esperado regreso sería para cerrar el año.

Enseguida, la mamá de Juana y Nacho Viale hizo referencia a las versiones que circulan sobre que la familia no quiere que la diva vuelva a la pantalla. “Me parece un pensamiento de alguien muy perverso. Nosotros cuidamos a mamá, queremos que esté espléndida, sabemos lo que le hace bien. Mis hijos hacen todo para que esté bien. Es una boludez eso”, señaló desmintiendo que Juanita quiera quedarse con el lugar de su abuela.

Al hablar sobre las especulaciones y los rumores que rigen en el medio (y sobre todo a partir de las versiones cruzadas por lo que ocurrió con Evelyn Von Brocke en Intrusos), la conductora advirtió que cada vez que tuvo algún problema fue con hombres. “Yo tuve problemas con Pablo Duggan en C5N y con “El Negro González Oro, a quien adoro pero es un ser muy machista, muy de imponerse. Yo renuncié en cámara, me fui”, recordó.

Inmediatamente, Mariana Brey le recordó su disputa con Laura Ubfal por entregarle tarde el aire de KZO y Tinayre tuvo una reacción inesperada: “Vos siempre tenés más información de mi vida que yo. ¿Qué problema tuve con Ubfal? A mí de arriba me decían: ‘Seguí, seguí, el problema lo tiene con (Martín) Kweller en todo caso. Ahora todos los días le hago un regalo de Navidad: un minuto”, bromeó irónica.

#TeamWanda

Obviamente, la invitada no pudo escapar al tema del momento y opinó sobre el Wanda Gate. “¿A quién te gustaría entrevistar: a Wanda o a la China?”, le preguntó Ángel De Brito imaginando la respuesta. “A Wanda porque sé que no me manejaría. Tiene un estilo que ella impone la pregunta, impone su estilo. Tiene una vida más rica que la China, da para preguntarle muchísimas otras cosas, saliendo de la infidelidad. No se llega a ser quién es por qué sí, no es un tema de dinero. Hace un mes que estamos hablando de Wanda y la China y eso me interesa: cómo se llega a eso”, reflexionó.

“¿No te da curiosidad la versión de la China?”, insistió el conductor de LAM. “No, la verdad que no”, respondió Tinayre desinteresada. “¿No le creés su versión?”, repreguntó el periodista buscando un poco más allá. Lejos de parecer polite, Tinayre dejó muy en claro su mala onda con su exnuera: “Que diga lo que se le canta. La que quedó pésimamente parada es ella, tiene hijos que el día de mañana lo van a leer”, expresó. En cuanto a cómo fue la actriz como nuera, la mamá de Nacho Viale no quiso dar demasiados detalles: “Fue poquito y nada. Era muy chiquita, muy pícara”, lanzó.

“Mucho ruido, pocas nueces”

Minutos después, la conductora opinó sobre la entrevista que le hizo Susana Giménez a Wanda Nara en París y sobre las críticas que Jorge Rial lanzó contra su amiga. “A Rial no lo leí, no tengo idea qué puso. Me pareció que la nota fue muy ingenia. Hubo mucho ruido y pocas nueces. Todo el mundo estaba esperando algo con más intensidad. Además cuando preguntás no pedís perdón a cada rato”, opinó ante la mirada atónita de todo el panel.