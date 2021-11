Los motivos por los que El Pollo Álvarez se ausentó de Nosotros a la mañana: “Se empezó a sentir mal”

Este viernes, Nosotros a la mañana arrancó de una manera diferente. Sin Joaquín “Pollo” Álvarez al frente de la pantalla, Sandra Borghi abrió el programa y dio comienzo a la agenda del día. Sin embargo, minutos después la periodista hizo referencia a la ausencia de su compañero.

Al ver que el conductor no estaba en el matutino, inmediatamente las especulaciones se pusieron en marcha, sobre todo porque en el día de ayer -minutos antes de que termine el programa- Álvarez se retiró del estudio sin dar explicaciones. “ Quiero decirles algo. Le mandamos un beso grande al Pollo. Ayer ustedes habrán visto que en un momento determinado del programa se fue. Se empezó a sentir mal, lo miramos todos ”, reveló Borghi ante la mirada atenta de sus compañeros.

Enseguida, continuó con su relato y llevó tranquilidad a toda la audiencia: “ No tiene nada, está bien, está con un pico de estrés. El lunes va a estar con nosotros, va a descansar todo el fin de semana, está descansando ahora ”, aseguró la periodista.

“El loco quería venir, ustedes ya lo conocen, pero hubo que hacer un bloque en la casa y la mujer ayudó con esto. Hicimos como un fuerte y le impedimos la salida. Necesita descansar un poco, está reventado, trabaja mucho. Por eso estoy aquí yo y por eso está Santi Zeyen acá”, advirtió Borghi mientras le daba la palabra al movilero del ciclo, esta vez sentado en el panel reemplazando a Carlos Monti, que se tomó unos días por el casamiento de una de sus hijas.

Actualmente, además de conducir de lunes a viernes el ciclo matutino, Álvarez se encuentra trabajando en las grabaciones de una reversión del clásico español El juego de la oca, que llegará a la pantalla de eltrece en diciembre, una vez que finalice ShowMatch: La Academia.

En octubre de 2020, Álvarez vivió una situación similar, aunque en un primer momento creyó que se trataba de un cuadro de Covid, algo que finalmente fue descartado. “No tengo fuerzas para nada ni puedo levantarme de la cama. Estoy muy cansado. De todas maneras me siento mejor que ayer y ya no me duele la panza, pero no tengo fuerzas y por eso pensé que era Covid. (...) Me gusta mucho trabajar y no paro nunca. Cada seis años me agarra algo que me deja de cama. Será la forma que tiene mi cuerpo de pedirme que pare un poco”.

“Estoy acostumbrado a estar todo el día trabajando. Soy muy consciente y siempre lo contaba con orgullo, pero ahora siento que no está tan bueno porque también hay que saber parar. Todavía no puedo, me vuelvo loco, no sé estar sin trabajar, no me sale. Toda la vida lo necesité y todavía no puedo relajar”, le contaba Álvarez LA NACION en julio, cuando se confirmó que Nosotros a la mañana volvía a la pantalla de eltrece luego de algunos meses de ausencia.