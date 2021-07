ShowMatch: el rating de julio preocupa a Marcelo Tinelli y a las autoridades de eltrece, ¿naufragio o golpe de timón para sacar el programa a flote?

No sólo le gana La Voz Argentina, de Telefe, sino que no siempre es el programa más visto de su canal; buscando sumar audiencia, este mes se discontinuaron los especiales de humor y “Politichef” y este lunes cambia de horario

Pablo Mascareño LA NACION

Con el mes de julio dando las hurras en pocos días, el bajo promedio del rating de ShowMatch de este mes causó preocupación y encendió las alarmas de la productora LaFlia de Marcelo Tinelli y de las autoridades de eltrece con Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández a la cabeza.

Tomando en cuenta las mediciones entre el jueves 1° y el viernes 23 de julio, lapso en el que el programa se emitió en 16 oportunidades, el promedio general resultante es de 8,7 puntos, una marca muy por debajo de los valores que supo cosechar el ciclo en temporadas anteriores, cuando el formato era líder en su franja horaria.

Los titulares grandilocuentes hablan de “el peor año de Marcelo Tinelli”. La rimbombante aseveración no es caprichosa si se tienen en cuenta los números del rating que logra ShowMatch cada noche en el prime time de eltrece. El programa, que nació como VideoMatch el 1° de marzo de 1990 en Telefe, ha tenido algunos altibajos a lo largo de su extensa historia, pero el piso de audiencia al que llegó en lo que va de la presente temporada resulta inédito.

Si bien es cierto que la televisión es cíclica y los gustos de las audiencias varían (a veces caprichosamente), no menos evidente es que al formato se lo percibe algo envejecido. Aunque se sabe que los éxitos y los fracasos no siempre se pueden analizar desde la lógica de la razón, el programa de Tinelli pareciera apelar a una fórmula demasiado transitada y sin acompañar determinados cambios evolutivos que se dan en la dinámica social.

Marcelo Tinelli desafió al Jefe de coaches a cantar - Fuente: eltrece

Los números mandan

El lunes 17 de mayo, ShowMatch inició su temporada con 18,8 puntos de promedio de rating, idéntico número al generado por MasterChef Celebrity en Telefe. Sin embargo, con el correr de las semanas, el interés por el programa de Marcelo Tinelli fue mermando hasta caer en cifras de un dígito, rango en el que hoy se encuentra nivelado.

En lo que va del mes de julio, solo el jueves 15 el programa alcanzó los dos dígitos cuando su promedio escaló a los 10,3 puntos. El piso del programa llegó el martes 20 cuando descendió a los 7 puntos .

Entre el jueves 1° y el viernes 2°, el promedio fue de 9 puntos. Entre el lunes 5 y el viernes 9 lo cosechado fue de 8,7 puntos. Esa semana, el ciclo no se emitió el martes 6 debido a que la TV Pública emitió, en el mismo horario, el encuentro, en el marco de la Copa América, disputado entre la Selección Nacional y su par colombiano, transmisión que logró 19,8 puntos de promedio. Telefe también modificó su noche y ofreció un capítulo doble de Doctor milagro que alcanzó los 15 puntos. En eltrece, El mundo del espectáculo, en reemplazo del ciclo de Tinelli, solo llegó a 2,9.

Durante la semana comprendida entre el 12 y el 16 de julio, la marca promedio de ShowMatch fue de 9,4 puntos, convirtiéndose en la mejor semana del mes (sin contar lo logrado durante el primer jueves y viernes de julio). Finalmente, entre el lunes 19 y el viernes 23 promedió 7,9 puntos.

Es evidente que el programa no está logrando convocar a un público mayoritario. Si bien es cierto que los formatos de Telefe pisan fuerte, no menos real es que hay algo en torno a ShowMatch que no seduce al que otrora fuera su público y este año fugó hacia otros canales. A diferencia de lo que sucede con Telefe, las señales América, elnueve, TV Pública y Net TV no le hacen sombra a “La Academia”. En cambio, el ciclo de entretenimientos 100 argentinos dicen, conducido por Darío Barassi en eltrece, en más de una oportunidad se acercó a los números que hace Tinelli en el prime time y el martes 20 logró ganarle. Ese día, 100 argentinos dicen tuvo un promedio de 7,3 puntos y ShowMatch alcanzó los 7 puntos. Al día siguiente, Tinelli hizo 7,8 puntos y Barassi logró un promedio 7,5 puntos.

La semana anterior a estrenar la presente temporada, y luego de poco más de 16 meses de ausencia, Marcelo Tinelli explicaba en su última entrevista con LA NACION: “Con dos dígitos me conformo, de ahí para arriba, bienvenido. En 2019 se manejaban otros números, nosotros terminamos con 14,1 puntos y éramos líderes. Si mantenemos eso, hacemos una fiesta. Trabajo y vivo por el rating. Sería un hipócrita si te dijera que no me importa el rating. Tenemos que generar contenidos y que la gente los vea. Es como tener una verdulería, que nadie te compre, se te pudra la mercadería y no te importe. En un teatro, si no hay espectadores, se levanta la función. Sucede lo mismo en la televisión. Cuanta más gente me vea, más laburo hay para todos. Deseo que le vaya bien a la competencia, tengo ahí amigos que trabajan duro. Desde ya, quiero ganar, pero si pierdo lo acepto”, decía en aquella entrevista apelando al sentido común.

Marcelo Tinelli, conocedor minucioso del medio que lo convirtió en una estrella, sabía que iba a comenzar a lidiar con la difícil pelea de enfrentar a la ficción turca Doctor milagro y a MasterChef Celebrity, ambos muy instalados en la noche de Telefe y líderes por amplio margen. El reality de gastronomía protagonizado por famosos concluyó su segunda temporada el jueves 24 de junio y, a partir de ese día, ShowMatch comenzó a pelearle el público a La Voz Argentina, otro tanque que entre el lunes 19 y el jueves 22 logró un promedio de 19,5 puntos. El viernes 23, reemplazando a la competencia artística animada por Marley, Telefe emitió un capítulo doble de Doctor milagro que llegó a 15,3 puntos. Esa noche, ShowMatch promedió 8,1 puntos.

Pampita habló desde la clínica a horas de dar a luz: "Esta bebé nos unió como familia"

Pasos en falso

La nueva temporada de ShowMatch se inició con expectativa. Hacía más de un año que Marcelo Tinelli no enfrentaba las cámaras y su llegada significó la posibilidad de una gran celebridad en una televisión que, por ahora, no cuenta con Susana Giménez ni con Mirtha Legrand. También es cierto que Santiago del Moro y Marley escalaron al podio consagratorio y son protagonistas del recambio generacional en el seleccionado exclusivo de los conductores con rango estelar.

Aquel 17 de mayo, la expectativa por la vuelta de Tinelli mutó en polémica ante una apertura de gran calidad, enorme producción, pero percibida como carente de protocolos sanitarios en tiempos de pandemia. Mucha gente en el estudio, nula utilización de barbijos y sin distanciamiento social fueron un combo criticado y un nocivo mensaje que contradecía la palabra de los médicos especialistas que vienen bregando desde hace más de un año por concientizar sobre los cuidados que se deben tener para evitar o minimizar los riesgos de contagio de Covid. De aquella polémica pareciera ser que el programa no se pudo despegar, a pesar de las explicaciones de la producción y hasta del propio Tinelli sobre los cuidados que se toman antes de grabar o salir al aire en vivo.

Marcelo Tinelli, en la apertura de su ShowMatch 2021 gentileza LaFlia

Para esta temporada, el programa apostó a dos pilares: la competencia multidisciplinaria bautizada como “La Academia” y la vuelta de contenidos de humor y “Politichef”, una parodia de reality protagonizada por imitaciones de políticos. La idea original era que “La Academia” saliera al aire de lunes a jueves y los viernes dejara su lugar a los humoristas y las cámaras sorpresas, de alguna forma cumpliendo con un auto homenaje a aquellos orígenes del programa.

“La Academia” apeló a un staff de concursantes de diverso rango y nivel de popularidad. Este año, el jurado está integrado por Carolina “Pampita” Ardohain, Ángel de Brito, Hernán Piquín y Jimena Barón. En algunas ocasiones y buscando la repercusión mediática para suplir alguna ausencia, ocupa el lugar vacante en el tribunal nada menos que Guillermina Valdes, esposa de Tinelli. También visitó el estudio Coti, quien interpretó “Por ahí”, la cortina musical del programa. Además, el músico es el yerno del conductor.

Guillermina Valdés volvió al jurado de La Academia - Fuente: eltrece

La competencia artística, aunque con decibeles menores al de escándalos de temporadas pasadas, no evitó algunas polémicas como aquellas protagonizadas por la concursante Mar Tarrés o Mariana Genesio Peña que renunció al certamen ante los reproches en vivo de su coach.

El viernes pasado, la pista de baile fue testigo del suceso más desafortunado: la conductora Sofía “Jujuy” Jiménez realizó una performance en la que cantó el tema “Yo no soy esa mujer” de Paulina Rubio, mientras en las pantallas de fondo se veía la imagen de Ana Frank, la joven judía víctima del Holocausto.

Sofía "Jujuy" Jiménez y un desafortunado momento en ShowMatch

En cuanto al humor, la idea era convertirlo en el segundo pilar del programa y que los viernes ocupase el espacio de “La Academia”. Para recrear la atmósfera de la exitosa fórmula del programa en la década del 90, Tinelli convocó a varios de sus antiguos colaboradores como Pachu Peña, Diego Pérez, Roberto Peña, Jorge “Carna” Crivelli y Larry de Clay, entre otros. Mostrador, papel picado y algunas notas en exteriores recreando antiguos sketches como “El insoportable”, “La poesía” y “Los Tangueros”.

Los Jaimitos volvieron a Showmatch totalmente renovados - Fuente: eltrece

El otro plato fuerte del humor residía en el ficticio reality, émulo de Masterchef Celebrity, protagonizado por políticos o, mejor dicho, por la imitación de las figuras más conocidas de ese ámbito. “Hoy ustedes también sentencian a otro participante de ´Politichef´. ¿Quién se irá? ¿Se irá Cristina? ¿Se irá Mauricio? Esos son los de peor imagen en el país…”, dijo Tinelli el 25 de junio, en una de las últimas emisiones de la parodia de reality. Se dijo que a las autoridades de eltrece no les gustó que en su pantalla se tomara como eje al formato más exitoso de la competencia. Un escollo más a lo que sería una relación difícil entre los responsables de la emisora y su conductor estrella, que hoy no tendría ese tratamiento estelar que merece. Más allá de las contrariedades del rating, Tinelli sigue siendo la figura más importante del canal.

Lo cierto es que los programas dedicados al humor no terminaron de convencer tanto por su contenido como por las cifras obtenidas. Hace varias semanas que la emisión de los viernes es dedicada a “La Academia”, tal como sucedió durante las primeras cuatro semanas de julio.

¿Qué sucederá con ShowMatch?

No falta quien afirma alocadamente que agosto sería el último mes de aire del programa. La versión suena más a disparate y a generar revuelo que a certeza.

Si es una realidad que Tinelli le habría transmitido su malestar al canal por no generar nuevos contenidos que lo precedan y que cuenten con buena audiencia. Antes de ShowMatch, eltrece emite Telenoche, ciclo que no le deja una pantalla caliente a la estrella de eltrece. En torno a esas cuestiones, el canal comenzó a mover sus fichas para calentar una pantalla que tiene un gélido horario central. Hoy a las 21, debuta Los 8 escalones del millón con Guido Kazcka, buscando sumar audiencia y dejarle a ShowMatch, cuyo inicio se corrió a las 22, una base más sólida que le permita escalar mejor sus propios números. Por otra parte, Marcelo Tinelli se siente más cómodo en este horario tardío en el que está más acostumbrado a salir.

Con respecto al malestar de Tinelli con el canal, la semana pasada el conductor subió a su cuenta de Instagram un reclamo que fue leído como una queja y un tiro por elevación a Adrián Suar. Al día siguiente, el animador nacido en San Carlos de Bolívar negó tal cosa.

Marcelo Tinelli y su descargo en las redes. Captura de pantalla.

Dentro de algunos días, se sumará a la noche del canal la tira La 1-5/18, la flamante producción de Polka que iría al término de ShowMatch, aunque también podría salir al aire luego del programa de Guido Kaczka y correr a Tinelli a las 23.

Si el 90 por ciento de los programas de la televisión argentina miden cifras de un dígito, por qué causa revuelo que Marcelo Tinelli integre ese amplio pelotón. Justamente, por tratarse de una figura de su envergadura causa extrañeza el bajo rendimiento de su programa.

Lo cierto es que con el estreno de ShowMatch, la pantalla recuperó un programa de gran nivel de producción, con un set a la altura de las grandes galas del mundo, y que es generador de alrededor de 300 fuentes de trabajo.

Aunque en julio haya tenido los promedios de audiencia más bajos desde que estrenó, en la televisión, y mucho menos con Tinelli, nunca está dicha la última palabra. El animador, más de una vez, dio vuelta el timón para que su nave insignia navegue aguas más exitosas. Conoce las reglas del juego como nadie y no se rinde ante ningún temporal. Exitoso, perder no es lo suyo. Habrá que ver si su histórico ShowMatch da revancha en la segunda parte del año.

