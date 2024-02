escuchar

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se muestran cada vez más juntos y enamorados. Tras blanquear su noviazgo meses atrás, el conductor y la actriz y modelo peruana estarían dando un nuevo paso en su relación. Una foto compartida por el presentador en las redes sociales dio indicios de un posible compromiso en la pareja.

A través de sus historias de Instagram, el conductor posteó una imagen donde se puede apreciar en primer plano su mano sosteniendo la mano de su novia, que luce un espectacular anillo en su dedo anular. Acompañando la postal, Tinelli la arrobó a ella y le dedicó emojis de corazón.

De inmediato, la romántica fotografía generó todo tipo de especulaciones y se empezó a hablar de un compromiso entre Tinelli y la exconcursante de Bailando 2023. Días atrás, el conductor y productor había compartido un divertido video, en donde se los veía a ambos respondiendo preguntas sobre el otro, en medio de una guerra de almohadas. En ese clip revelaban algunos detalles íntimos de su relación.

La foto compartida por Marcelo Tinelli que despertó los rumores de boda instagram.com/stories/marcelotinelli

Entre el primer “te amo” y el primer beso

En el ping-pong, cada uno reacciona propinando un almohadonazo al otro cuando la respuesta indica que es esa persona la que tiene esa cualidad. En este sentido, Milett confirmó que es su novio quien fue el primero en mostrarse interesado por el otro en la pareja, en decir “te amo” y en dar el primer beso . También quedó claro que el conductor sería el que se llevaría los títulos del “más terco”, el que cocina mejor y el de mayor humor. Tinelli, en tanto, reveló a golpe de almohadón que Figueroa sería la más sensible y a la vez la más celosa, y la primera en pedir perdón o quedarse dormida.

El conductor y la actriz se conocieron en el marco del certamen televisivo conducido por Tinelli y, pese a que al principio todo parecía ser un “juego” que sumaba a la pista y que entretenía al público, pronto mostraron su complicidad frente a las cámaras y empezaron a compartir planes a futuro.

El conductor y la modelo se convirtieron en 2023 en una de las parejas del año y se dejaron ver desde entonces juntos disfrutando de comidas, salidas románticas y eventos familiares, que incluyeron momentos compartidos junto a los hijos de Tinelli.

La pareja pasó las fiestas de fin de año en Punta del Este, en donde el presentador tiene una casa, y luego del final de su programa regresaron a Uruguay. En esta oportunidad, se hospedaron en Casa Quetzal, un reconocido hotel cinco estrellas.

El fin de semana romántico de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Punta del Este, Uruguay

El comienzo del romance: atracción y primera cita

Respecto de cómo es la relación que los une y cuáles son sus sentimientos por la actriz, Tinelli comentó en Socios del espectáculo (eltrece) a finales de diciembre: “La verdad es que estoy muy enamorado. Me enamora todo de ella. Me siento muy cómodo también con su familia y ella con la mía. Me permito disfrutar”, detalló.

Con respecto al momento en que se conocieron, agregó que Milett le había parecido “muy linda”. Fue durante la foto de presentación de su programa, realizada en el Hipódromo de Palermo, cuando cruzaron miradas y sonrisas por primera vez. “Cuando fue la firma del contrato la vi, estaba con su mamá y me pareció muy linda mujer. Pero, el día que fue la foto en el Hipódromo, ahí sí dije ‘acá hay algo’. No sé qué fue, pero una conexión había . Sentí un par de sonrisas de ella, pero nada más”, apuntó.

Unos días más tarde, ella también aportó detalles acerca de su primer encuentro romántico. “La primera cita fue con mi mamá. Él organizó una cena para mi mamá, para mí y para conocernos”, señaló. Luego aseguró: “Él no interpreta ningún tipo de personaje. Él es él. Y eso fue lo que a mí me enamoró”. En ese sentido, la peruana comentó que esa cita no fue con una intención en particular, pero sí había una atracción. Cuando le preguntaron en qué momento se dio cuenta que le gustaba, la actriz aseguró: “A mí me gusta mucho charlar, conversar con las personas, pero cuando me quedo escuchándolo y no me aburro, eso me atrae. Pero no es solo eso, sino que lo admiro, aprendo mucho de él y me encanta escucharlo”.

