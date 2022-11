Margot Robbie habló sobre el incidente en Buenos Aires: “Podría haber salido lastimada”

escuchar

Margot Robbie supo captar todas las miradas de Hollywood con una actuación destacada en El lobo de Wall Street. A partir de ahí su carrera despegó en pasos agigantados y la blonda supo consolidarse como una auténtica estrella de cine. A pesar de su fama, Robbie admitió en varias ocasiones sentirse un poco incómoda con ser el centro de atención y con la intromisión de la prensa en su vida privada. Recientemente, un fotógrafo sorprendió a Robbie y su amiga Cara Delevingne mientras cenaban de incógnito en un restaurante del barrio porteño de La Boca y en pocos minutos aquella noche se transformó en una situación límite que terminó con intervención policial y una persona internada.

En una entrevista con la revista norteamericana Vanity Fair, Robbie explicó su vínculo con la fama. “Sé cómo pasar por los aeropuertos, y también aprendí a darme cuenta cuando alguien está tratando de molestarme y de qué manera”, señaló. Según los informes, el paparazzi Pedro Alberto Orquera, intentó tomar fotografías de ella y Delevingne y dos hombres que las acompañaban lo golpearon para evitar que fueran retratadas. En un inicio, trascendieron informes que indicaban que Robbie había resultado herida en esa confusa situación. Cuando el entrevistador le preguntó a la actriz sobre el episodio, ella aseguró que no podía decir nada debido al bozal legal de la causa. Ante la pregunta sobre si la habían lastimado, respondió: “No, pero podrían haberlo hecho”.

A principios de este mes un fotógrafo sorprendió a Margot Robbie y Cara Delevingne durante sus vacaciones en Argentina y terminó hospitalizado Eric Charbonneau/Shutterstock

El incidente

Tras cenar en el restaurante Patagonia Sur, que pertenece a Francis Mallmann, Robbie y Delevingne fueron interceptadas por el fotógrafo argentino Pedro Alberto Orquera. Los amigos que las acompañaban lo golpearon. El hombre tuvo que ser atendido por el SAME y luego fue derivado al hospital Argerich. A raíz de este hecho el abogado del paparazzi, Matías Morla, pidió a la Justicia que las actrices declaren en calidad de “imputadas” y no de testigos, ya que considera que lo ocurrido es en parte su responsabilidad.

Según la versión de Orquera, él estaba haciendo una cobertura en la madrugada del domingo por la presencia de Robbie y Delevingne en la Argentina y cuando ellas se dieron cuenta que estaban siendo fotografiadas, les dijeron a sus acompañantes que lo detuvieran. “Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas”, dijo a LA NACION el fotógrafo en un primer momento, aunque después se supo que los acompañantes de Robbie y Delevingne eran los productores Jac Rhys Hopkins y Josey Callum McNamara.

El vínculo de Margot Robbie con los paparazzi

Cuando Robbie consiguió interpretar a Naomi Lapaglia en El lobo de Wall Street de Scorsese y, según sus propias palabras, no estaba preparada para una fama tan instantánea e intensa. La actriz admitió que no estaba emocionalmente lista para la pérdida de privacidad: “Algo estaba pasando en esas primeras etapas y todo fue bastante horrible, y recuerdo haberle dicho a mi mamá: ‘No creo que quiera hacer esto’. Y ella simplemente me miró, completamente seria, y dijo: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo’. Fue entonces cuando me di cuenta de que el único camino era hacia adelante”. La actriz y productora de 32 años elige sus proyectos sin reparos: salta entre los éxitos de taquilla y películas independientes pero siempre sigue en el ojo de la cámara.

En la entrevista con la revista estadounidense, Robbie profundizó sobre la problemática general que suele existir entre las estrellas y la prensa. “A nivel internacional, no hay reglas que protejan a las figuras públicas como las que hay en Los Ángeles”, aseguró. Según contó la actriz, en Australia su familia se vio envuelta en situaciones peligrosas fruto de los fotógrafos la perseguían. “Si mi mamá muere en un accidente automovilístico porque querías una foto mía yendo a un almacén, o tiras a mi sobrino de una bicicleta, ¿para qué? ¿Para una foto? Es peligroso, pero extrañamente nada cambia y lo siguen haciendo”.

Según trascendió, la estrella australiana Margot Robbie habría estado apoyando moralmente a su amiga Cara Delevingne después de que se revelara la preocupante apariencia de la modelo en un aeropuerto en Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

Este otoño, la mamá de Robbie la llamó después de que los paparazzi supuestamente capturaran a Robbie llorando afuera de la casa de Delevingne en Los Ángeles. Los medios difundieron que Robbie estaba preocupada por la salud de su amiga y coprotagonista de Escuadrón suicida, quien recientemente había sido fotografiada desarreglada y con una conducta errática en un aeropuerto. Robbie aseguró que esa especulación la exasperó y que tras la preocupación de su madre tuvo que llamarla para decirle la verdad: “No estoy en la casa de Cara, estoy afuera de un Airbnb que estaba alquilando por cinco días ! ¡Y no estoy llorando! Tenía algo en el ojo. Estoy tratando de agarrar mi tapabocas, tratando de sostener una taza de café y no podía sacarme un cabello de mi ojo”, le explicó en aquel momento. Los medios también anuncian habitualmente que está embarazada cuando no lo está así que eventualmente, Robbie hizo las paces con el hecho de que no puede refutar todas las historias falsas. “Quieres corregirlo, pero simplemente no puedes. Tienes que, no sé, mirar hacia otro lado”.

La denuncia policial

Según consta en la denuncia policial a la que pudo acceder LA NACION, el personal de la comisaría Vecinal 4C se trasladó hasta el cruce de Rocha y la avenida Pedro de Mendoza luego de un llamado al 911 en el que se alertó sobre un incidente en la vía pública. Cuando arribaron al lugar, los oficiales hallaron a un hombre con una herida sangrante en el cuero cabelludo y una fractura expuesta en uno de sus codos, el cual fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Argerich.

Desde que se conocieron en el set del film Escuadrón suicida, en 2016, Cara Delevingne y Margot Robbie se hicieron amigas y desde entonces es usual verlas disfrutando de salidas y viajes juntas. David M. Benett - Getty Images Europe

“Todo ocurrió cuando el damnificado intentó sacarle fotos a las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne en un restaurante ubicado en Rocha al 800 y dos de sus acompañantes intentaron evitar dicho accionar. Con tales fines comenzaron un forcejeo que derivó en las lesiones descriptas. Ante esta situación, los agresores de nacionalidad británica quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34, a cargo del Dr. Adriana Bellavigna, Secretaria Única del Dr. Palopoli por ‘lesiones graves’”, consta en los documentos.

“Los imputados Jac Rhis Hopkins, británico, y Josey Callum McNamara, británico, quedaron en calidad de detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 a/c del Dr. Adriana Bellavigna, Secretaria Única a/c del Dr. Palopoli por ‘Lesiones Graves’. La incidencia se produjo en la puerta de un Restaurante con nombre de fantasía Patagonia Sur. No arribaron medios periodísticos”, especifica la denuncia. Los dos ciudadanos británicos luego fueron liberados y volvieron a sus países a esperar las decisiones de la Justicia.

