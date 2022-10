Margot Robbie y Cara Delevingne: el mundo habla del incidente en La Boca con un fotógrafo argentino

escuchar

Mientras el fotógrafo argentino Pedro Alberto Orquera se encuentra internado a la espera de una cirugía para reparar su brazo, el cual sufrió una fractura luego de un incidente con dos hombres que acompañaban a Margot Robbie y Cara Delevingne ayer por la noche en Buenos Aires, los medios extranjeros comienzan a hacerse eco de la noticia y a publicar sus versiones de la historia.

Según Orquera, ayer por la noche estaba tomándole fotos a las estrellas en La Boca cuando dos hombres que estaban junto a ellas lo agredieron. “ Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas ”, le relató el paparazzi a LA NACION. “Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”, relató.

Según cuenta el diario británico The Sun, no se trataban de guardaespaldas sino de dos trabajadores de la industria cinematográfica que acompañaban a la modelo y a la actriz durante la cena. Mientras que Josey Mac Namara Callum es un productor británico, Jac Rhis Hopkins trabaja como jefe de departamento durante los rodajes. El periódico relata que ambos golpearon al fotógrafo y que se encuentran detenidos en Buenos Aires .

El sitio estadounidense TMZ tiene una versión diferente, en donde acusa al paparazzi de acosar a Robbie y Delevingne, poniendo en riesgo la seguridad de ambas. Según el relato del medio, los amigos que las acompañaron saltaron a ayudarlas debido a que Orquera se comportó de manera agresiva al invadir el espacio de ambas mientras intentaban tomar un taxi, el cual se asustó y arrancó mientras las estrellas intentaban subirse, haciendo que la actriz australiana tuviera que saltar del vehículo en movimiento para evitar lastimarse.

“No se sabe lo que puede haber sucedido después del presunto incidente en lo que respecta a Margot y Cara - pero como se ven las cosas... suena como un altercado molesto, por decir algo”, aclara TMZ, que asegura que está trabajando en obtener más datos de lo ocurrido.

La versión del sitio Just Jared coincide con la de TMZ. El medio indica que Robbie y Delevingne habrían protagonizado una situación de peligro cuando salían del restaurante: “Un Uber las estaba esperando para recogerlas, pero la situación se tornó aterradora”, relatan. “Al parecer, Margot tuvo que saltar del coche para no lesionarse y quedó en el suelo, donde el fotógrafo siguió tomando fotos. Un par de amigos varones estaban cerca y se lanzaron a ayudar”, agregan alegando que Orquera se cayó al piso y por esa razón se lesionó.

La denuncia policial

Según consta en la denuncia policial a la que pudo acceder LA NACION, el personal de la comisaría Vecinal 4C se trasladó anoche hasta el cruce de Rocha y la avenida Pedro de Mendoza luego de un llamado al 911 en el que se alertó sobre un incidente en la vía pública. Cuando arribaron al lugar, los oficiales hallaron a un hombre con una herida sangrante en el cuero cabelludo y una fractura expuesta en el codo izquierdo, el cual fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Argerich.

“Todo ocurrió cuando el damnificado intentó sacarle fotos a las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne en un restaurante ubicado en Rocha al 800 y dos de sus acompañantes intentaron evitar dicho accionar. Con tales fines comenzaron un forcejeo que derivó en las lesiones descriptas. Ante esta situación, los agresores de nacionalidad británica quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34, a cargo del Dr. Adriana Bellavigna, Secretaria Única del Dr. Palopoli por ‘lesiones graves’”, consta en los documentos.

“Los imputados Jac Rhis Hopkins, británico, y Josey Callum McNamara, británico, quedaron en calidad de detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 a/c del Dr. Adriana Bellavigna, Secretaria Única a/c del Dr. Palopoli por ‘Lesiones Graves’. La incidencia se produjo en la puerta de un Restaurante con nombre de fantasía Patagonia Sur. No arribaron medios periodísticos”, especifica la denuncia.