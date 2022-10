Habló el fotógrafo brutalmente golpeado por la custodia de Margot Robbie y Cara Delevingne

escuchar

“Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas”, le dijo a LA NACION el fotógrafo Pedro Alberto Orquera, que se encontraba cerca del exclusivo restaurante Patagonia Sur, en el barrio porteño de La Boca, descubrió a las estrellas de Hollywood Margot Robbie y Cara Delevingne mientras disfrutaban de una tranquila velada. Debido a la brutal golpiza que le propinaron los custodios británicos, el reportero gráfico sufrió una fractura expuesta en su codo derecho por lo que deberá ser operada en las próximas horas. Además, el paparazzi sufrió una herida sangrante en la cabeza.

Según indica la denuncia policial que hico Orquera, Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, dos ingleses que trabajan como custodios de Robbie y Delevingne, quisieron evitar que difunda las imágenes de sus clientas y, para esto, persiguieron y golpearon a Orquera, que terminó con una fractura expuesta de codo derecho y una herida sangrante en la cabeza.

“Anoche estaba haciendo una cobertura y descubrí que las mujeres estaban acá, así que fui”, le contó Orquera en exclusiva a LA NACION sobre lo que vivió este domingo pasada la 1 de la madrugada. “Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas”, continuó contándole a este medio.

Fot—grafo agredido por la custodia de Margot Robbie y Cara Delevingne GrosbyGroup

“Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”, relató.

Mientras se encontraba en el piso, Orquera pudo ver cómo unos oficiales se acercaban al lugar. “La policía acudió rapidísimo y la ambulancia del SAME también. Ahí mismo vi que uno de los agresores había quedado dando vueltas por la zona y la policía lo detuvo enseguida”, recordó. Inmediatamente, el fotógrafo fue trasladado al Hospital Argerich en donde los médicos pudieron atenderlo.

“Hoy me hicieron una tomografía y ahora los especialistas que van a hacer la intervención van a evaluar bien las lesiones y van a tomar la decisión de cuándo me operan, porque no queda otra”, explicó sobre las consecuencias que sufrirá debido a esta agresión. Mientras espera la fecha de la cirugía, Orquera se encuentra con una consigna policial para resguardar su integridad física.

La denuncia policial

Según consta en la denuncia policial a la que pudo acceder LA NACION, el personal de la comisaría Vecinal 4C se trasladó anoche hasta el cruce de Rocha y la avenida Pedro de Mendoza luego de un llamado al 911 en el que se alertó sobre un incidente en la vía pública. Cuando arribaron al lugar, los oficiales hallaron a un hombre con una herida sangrante en el cuero cabelludo y una fractura expuesta en el codo izquierdo, el cual fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Argerich.

“Todo ocurrió cuando el damnificado intentó sacarle fotos a las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne en un restaurante ubicado en Rocha al 800 y dos de sus acompañantes intentaron evitar dicho accionar. Con tales fines comenzaron un forcejeo que derivó en las lesiones descriptas. Ante esta situación, los agresores de nacionalidad británica quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34, a cargo del Dr. Bellavigna, Secretaria Única del Dr. Palopoli por ‘lesiones graves’”, consta en los documentos.

“Los imputados Jac Rhys Hopkins, británico, y Josey Callum McNamara, británico, quedaron en calidad de detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 a/c del Dr. Bellavigna, Secretaria Única a/c del Dr. Palopoli por ‘Lesiones Graves’. La incidencia se produjo en la puerta de un Restaurante con nombre de fantasía Patagonia Sur. No arribaron medios periodísticos”, especifica la denuncia.

La relación entre Robbie y Delevingne

Días atrás, un paparazzi norteamericano encontró a Margot Robbie llorando al salir de la casa de Cara Delevingne en Los Ángeles. La doble nominada al Oscar fue fotografiada tras una visita a la modelo, quien estaría atravesando una situación de salud delicada.

La estrella australiana estuvo apoyando a su amiga después de que se la viera con una preocupante apariencia física y teniendo comportamientos erráticos, cuestiones que provocaron que se despertara preocupaciones por su estado de salud mental en su entorno familiar.

Un amigo cercano de Delevingne le dijo a The Sun: “Todos estamos increíblemente preocupados. La situación se ha ido acumulando durante algunas semanas y la familia de Cara está involucrada”. Y agregó: “Se habla de organizar algún tipo de intervención y asegurarse de que Cara reciba la ayuda que pueda necesitar. Estuvo ‘quemando la vela’ en ambos extremos últimamente, y claramente está pasando factura”.

En las redes sociales circularon fotos donde se la vio a Delevingne en un mal estado de salud Twitter: @bestgug

La modelo llamó la atención luego de ser vista esperando un vuelo en Los Ángeles tras asistir al festival Burning Man en el desierto de California, donde no comió nada ni se bañó. “Acababa de pasar días en el desierto, sin comer y se veía desaliñada porque aún no había tenido tiempo de lavarse”, reveló una fuente a medios estadounidenses. Otra fuente le dijo al Daily Mail que no tenía control sobre sus acciones mientras esperaba el vuelo, y que se le vio hablando por teléfono desesperada, a veces agachándose suelta del cuerpo y después con tanta energía que no podía mantenerse quieta.

Unos días después de estas inquietantes imágenes, la modelo apareció radiante en la semana de la moda en Milan, en donde presentó su colección cápsula, Cara Loves Karl. La top model fue retratada en su ingreso al evento, donde lució deslumbrante con un conjunto en color negro que completó con botas largas a tono. El look combinó altas dosis de elegancia con una actitud de empoderamiento que dista mucho de la alarmante imagen pública que había mostrado días atrás.