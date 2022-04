“Sos un egocéntrico”: el enojo de Jada Pinkett con Will Smith por la fiesta de cumpleaños que le organizó

El escándalo en los Oscar del domingo 27 de marzo, cuando Will Smith le dio un cachetazo a Chris Rock por una broma sobre su esposa Jada, destapó la olla sobre la complejidad del vínculo entre el actor de Rey Richard y su colega, pareja y madre de sus hijos.

Luego de que el actor asegurara en el Teatro Dolby que “el amor te lleva a hacer cosas locas” para proteger “a las personas que amas”, la lupa mediática empezó a posarse en su matrimonio con Pinkett. En las últimas horas, se viralizó un video en el que Jada habló del enojo que sintió cuando Will le organizó su fiesta de cumpleaños número 40.

En una de las emisiones de su ahora aún más popular programa de YouTube, Red Table Talk, Smith recordó lo “devastado” que se sintió por cómo Jada rechazó el agasajo con duras palabras, y contextualizó cómo se llegó a ese momento de discusión. De acuerdo al testimonio del actor, su deseo era organizar una fiesta sorpresa a puro lujo y llena de sorpresas. “El día después de su cumpleaños 34, yo ya estaba contratando a un equipo para que orquestara la celebración de sus 40″, dijo Smith en el año 2018 sobre lo acontecido en 2011.

Will Smith y Jada Pinkett Smith atravesaron muchas turbulencias grosby

“Contraté a un equipo de documentalistas, iba a ser mi gran declaración de amor, iba a ser lo que la sacara de su crisis de mediana edad, iba a ser espectacular, algo muy profundo”, añadió el actor, quien contrató a la actriz y cantante Mary J. Blige para interpretar sus temas en la fiesta. Smith estaba tan seguro de que a Jada le iba a gustar el evento que no tuvo en cuenta una charla que había tenido horas previas.

Pinkett le había manifestado que quería hacer “algo íntimo”, que no quería festejar su cumpleaños. Will, quien ya tenía la celebración sorpresa organizada, intentó persuadirla de lo contrario. Cuando sus palabras no fueron suficientes y el festejo se llevó a cabo igual, la actriz se mostró furiosa y le dijo a su esposo que era un egocéntrico, que el cumpleaños tuvo más que ver con él que con ella. “Me dijo que lo que hice fue una muestra ridícula de mi ego, y eso me quebró, sigo devastado porque tenía razón, no fue una fiesta para ella”, reconoció y añadió, respecto a la relación: “Ese fue un punto muy bajo”.

La confesión de Jada: “Nunca quise casarme con Will Smith”

La actriz de 50 años confesó que contrajo matrimonio bajo presión Grosby Group

En la misma mesa redonda de Red Table Talk, los Smith también habían hablado en 2018 sobre otro momento duro para el matrimonio: nada menos que su casamiento. La actriz confesó que nunca quiso casarse con Will: “Me forzaron y fue horrible”, dijo, con su marido presente. Jada contó que lloró “en todo el camino hacia el altar” y habló de la presión que sintió para contraer matrimonio. “Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, ratificó.

La actriz miró a su madre Adrienne, quien también se encontraba en el programa, y le dijo que sentía que ella la había obligado a oficializar la relación con Smith. “Lo hicimos porque ‘Gammy’ [el apodo que Jada le puso a su mamá] estaba llorando. Era como si ella nos dijera: ‘tienen que casarse’”, expresó.

Jada y Will, en tiempos mejores AP

“Sí, recuerdo tener un fuerte deseo de que ustedes se casaran y que vos estabas enferma, no cooperabas en nada”, recordó Adrienne. “Pero no recuerdo tu rechazo a la idea del matrimonio”. Su hija le mencionó que estaba en un mal momento: “Me sentía tan molesta porque tenía que casarme que me fui llorando por el maldito pasillo”.

A diferencia de Jada, Will dijo que la boda era algo que deseaba muchísimo, y que su experiencia fue hermosa. “Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”, remarcó Smith.

El momento en que Jada Pinkett le cuenta a Will Smith sobre su relación con August Alsina

Will y Jada se casaron el 31 de diciembre de 1997 en Baltimore, Maryland, y al año siguiente nació Jaden, quien ahora tiene 23 años. En 2000, la pareja recibió a Willow, de 21.

En los 25 años que llevan juntos, sufrieron muchos cimbronazos. El matrimonio atravesó crisis, infidelidades y escándalos mediáticos. Dos años atrás, el rapero y amigo de uno de sus hijos, August Alsina, reveló en un programa de televisión norteamericano que mantuvo una relación durante años con la actriz. Esa declaración no hizo más que unir a Smith y Pinkett, quienes se explayaron respecto a la infidelidad de Jada en su programa, donde no temen exponer sus contratiempos.