Premios Grammy 2022: así fue la aplaudida presentación de María Becerra con J Balvin

La noche de los Premios Grammy deja una infinidad de postales que perduran en la memoria de los televidentes. Se entregan pocos premios durante la ceremonia pero se suceden muchos shows, algunos sorpresivos, otros explosivos. En este sentido, el número protagonizado por María Becerra sin lugar a dudas fue uno de los más importantes de la velada para el público en general y, especialmente, para sus fans argentinos.

En uno de los segmentos iniciales de los Grammy, Becerra compartió escenario junto al popular J Balvin, y ambos interpretaron la canción “Qué más pues?”, pieza que hicieron en colaboración y cuyo video en YouTube tiene actualmente más de 450 millones de visitas. Con el público rendido a sus pies, el colombiano siguió en escena para hacer “In Da Getto”, su cover con el DJ y productor Skrillex.

María Becerra llegó a Las Vegas y dio su primera entrevista en inglés

Para Becerra, y para la historia de la música local, esa presentación fue un verdadero hito, al convertirse ella en la primera artista argentina en subir al escenario de los Grammy de Estados Unidos. Recordemos que el año pasado quien estuvo en los premios fue Gustavo Santaolalla. La performance de Becerra con J Balvin fue la tercera de la noche, luego de las que protagonizaron Olivia Rodrigo y Silk Sonic, el dúo de Bruno Mars y Anderson .Paak.

María Becerra asiste a la entrega de los premios Grammy 2022 Gentileza María Becerra

La argentina se mostró muy cómoda en los minutos previos a la gran noche. Antes del inicio de la ceremonia, ella brindó una entrevista en inglés acompañada por Balvin, en la que se refirió al tema que hicieron juntos. De ese modo, sobre “Qué más pues?”, María aseguró: “Él me habló por Instagram. ‘Mucho gusto, me gustaría hacer algo con vos, tengo algo para mostrarte’. Luego le di mi WhatsApp y me mandó la canción, y me dejó en shock”, y dicho eso concluyó: ”Hicimos la canción así y después le metieron todo lo demás. Pero fue hermosa desde el principio”.

María Becerra en Las Vegas (Foto: Instagram @mariabecerra)

Becerra también tuvo palabras de mucha gratitud dirigidas para el colombiano, sobre quien comentó: “Es una persona hermosa porque siempre está preocupado por hacerme sentir cómoda y segura. Eso es muy importante porque esto es enorme”. Por su parte, Balvin se mostró muy expectante ante la posibilidad que implicaba presentarse en los Grammy, y confesó: “Estamos acá para presentar nuestro sonido, es nuestro momento”.